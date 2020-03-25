Akşam Postası / 25 Mart 2020

1- İtalyan profesör: Türkiye’deki sağlık çalışanları yüksek rakamlara hazırlansın

İtalya’da corona virüsüyle mücadelede sembol haline gelen Bergamo’daki Papa 23. Jean Hastanesi’nden Prof. Dr. Luca Lorini: “Hükümet doğru adımlar atmazsa, doktorlar bu denizi çay kaşığıyla boşaltmaya başlamak zorunda kalır. (Sağlık çalışanları) Yüksek rakamlara kendilerini hazırlamalılar. Organizasyonel modelleri incelemeliler. Aksi halde bu dalga, doktorları ve hastaneleri ezer geçer.”

2- ‘Corona’ önlemleri

Üsküdar sahilinde balık tutmak yasaklandı… Kısa çalışma ödeneğinde koşullar kolaylaştırıldı… TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’ne, ‘corona’ tedbirlerin de yer aldığı 15 madde eklenerek genişletildi…

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3- ‘Corona’ günlüğü

Bulgaristan, Türkiye’ye gidecek tırların ülkeye girişini yasakladı… Mekke, Medine ve Riyad giriş-çıkışa kapatıldı… İspanya’da son 24 saatte ölüm sayısı 738’le günlük bazda rekor seviyede artarak 3 bin 434’e yükseldi…

4- AKP’li Bostancı: İnfaz düzenlemesi resmi görüşümüzü yansıtmıyor

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, partilerinin hazırladığı yeni infaz tasarısının müzakereye açık olduğunu belirterek bunun ‘af’ değil ‘düzenleme’ olduğunu savundu.

5- Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması bitti: 20 Suudi şüpheliye dava

İstanbul’da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya ilişkin soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

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6- Benzine 7 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 7 kuruş zam yapıldı.