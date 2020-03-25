Akşam Postası / 25 Mart 2020

1- İtalyan profesör: Türkiye’deki sağlık çalışanları yüksek rakamlara hazırlansın
İtalya’da corona virüsüyle mücadelede sembol haline gelen Bergamo’daki Papa 23. Jean Hastanesi’nden Prof. Dr. Luca Lorini: “Hükümet doğru adımlar atmazsa, doktorlar bu denizi çay kaşığıyla boşaltmaya başlamak zorunda kalır. (Sağlık çalışanları) Yüksek rakamlara kendilerini hazırlamalılar. Organizasyonel modelleri incelemeliler. Aksi halde bu dalga, doktorları ve hastaneleri ezer geçer.”
Barajlar 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde: Musluğu 20 saniye boyunca açık tutmayın
Sağlık bakanlığına alınacak 32 bin personelle ilgili ayrıntılar belli oldu
İstanbul’da ‘Evde kal’ çağrısına en çok ve en az uyulan ilçeler belirlendi
Bakırköy’deki hastane önünde ‘corona testi’ kuyruğu
Bakan Koca: ABD’ye sattığımız 500 bin testle Çin’den aldığımız aynı değil
İstanbul’da 24 aile hekimi ve sağlık çalışanında ‘corona’ tespit edildi
‘Corona’ nedeniyle Avrupa’da toplam 26 Türk yaşamını yitirdi
Tahliye operasyonu sürüyor: Yedi ülkeden 2 bin 721 öğrenci Türkiye’de
Yüzde 83’lük düşüşe rağmen: İstanbul’da günde 1.3 milyon kişi toplu taşıma kullanıyor
FB: Bir futbolcu ve sağlık heyetinden bir kişide virüs bulgusuna rastlandı
2- ‘Corona’ önlemleri
Üsküdar sahilinde balık tutmak yasaklandı… Kısa çalışma ödeneğinde koşullar kolaylaştırıldı… TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’ne, ‘corona’ tedbirlerin de yer aldığı 15 madde eklenerek genişletildi…
Soylu: Vatandaş kendi OHAL’ini ilan ederse üst tedbire şimdilik gerek olmayabilir
Etil alkolde gümrük vergisi sıfırlandı; solunum cihazları ek vergi listesinden çıkarıldı
3- ‘Corona’ günlüğü
Bulgaristan, Türkiye’ye gidecek tırların ülkeye girişini yasakladı… Mekke, Medine ve Riyad giriş-çıkışa kapatıldı… İspanya’da son 24 saatte ölüm sayısı 738’le günlük bazda rekor seviyede artarak 3 bin 434’e yükseldi…
Britanya ‘corona’ya karşı 250 bin kişilik gönüllü ordusu için çağrı yaptı
Prens Charles da ‘corona’ya yakalandı: Kraliçenin şatosunda karantinada
4- AKP’li Bostancı: İnfaz düzenlemesi resmi görüşümüzü yansıtmıyor
AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, partilerinin hazırladığı yeni infaz tasarısının müzakereye açık olduğunu belirterek bunun ‘af’ değil ‘düzenleme’ olduğunu savundu.
5- Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması bitti: 20 Suudi şüpheliye dava
İstanbul’da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya ilişkin soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.
6- Benzine 7 kuruş zam
Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 7 kuruş zam yapıldı.