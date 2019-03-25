Akşam Postası / 25 Mart 2019

1. 2018’de işsiz sayısı 3.5 milyona yükseldi: Her beş gençten biri işsiz

Türkiye genelinde işsiz sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre 83 bin artarak 3 milyon 537 bine yükseldi.



2. Erdoğan ‘Bedel ödeyecekler’ demişti: ‘Merkez’e göre dolardaki artış olağan

Merkez Bankası, dövizdeki yükselişin olağan işlemler ve dönemsel unsurlardan kaynaklandığını açıkladı.



Reklam

3. Demirtaş ana akım medyayı eleştirdi: Cemiyet ‘yılın laleleri ödülü’ verecek

HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, seçime kısa süre kala muhalefeti görmezden gelen ana akım medyayı eleştirdi.



4. AP: Yerel seçimlerin kaderini Kürt oyları belirleyecek

Dünyanın önde gelen haber ajanslarından Associated Press (AP) 31 Mart yerel seçimlerinin kaderini Kürt oylarının belirleyeceğini savundu.

5. Galatasaray’da kriz: İbra edilmeyen başkan Mustafa Cengiz ‘Gitmiyorum’ dedi

Yıllık olağan genel kurulda idari açıdan ibra edilmeyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Görevimizin başındayız, hukuki yola başvuracağız” dedi.



Reklam

6. Milyarder aile, Nazi geçmişini ‘iğrenç’ buldu: 10 milyon avro bağış yapılacak

İkinci Dünya Savaşı sırasında sıkı bir Nazi destekçisi olduğu Bild am Sonntag gazetesinin haberiyle ortaya çıkan milyarder Reimann ailesi, geçmişte fabrikalarında zorla işçi çalıştırılmasını ‘iğrenç’ diye niteleyip 10 milyon avro (yaklaşık 65 milyon lira) bağış yapma kararı aldı.

7. CHP’den Soylu ve Sabah’ın ‘fişleme’lerine tepki: Bari direkt Kürt deseydiniz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, muhalefet partilerinin bazı belediye meclis üyesi adaylarıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözleri ve Sabah gazetesinin haberini eleştirdi: “Daralan ekonomiyle yara alan AKP, çareyi muhalif kim varsa şeytanlaştırmakta, kriminalize etmekte bulmuştur.”



Antalya’da seçim ‘provokasyonu’: Kürdistan haritalı sahte seçim bildirisi basıldı

Antalya’da seçime bir hafta kala sahte bildiri bastırılıp dağıtıldı. HDP broşürlerinin görsel tarzıyla hazırlanan ‘Bu bir halk ayaklanmasıdır‘ yazılı bildiride CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP amblemleri kullanıldı.

