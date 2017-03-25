Akşam Postası / 25 Mart 2017

1- Eski CIA direktörü: Türkiye Gülen’i ABD’den gizlice çıkarmak için Flynn’le görüştü

Eski CIA direktörü James Woolsey, Türkiye’yi de yakından ilgilendiren bir iddia ortaya attı.

2- Bu kez Britanya: Darbe girişiminin arkasında topyekun Gülen olmayabilir

Britanya Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye’yle ticari ilişkiler geliştiren Britanya’nın insan haklarını ikinci plana attığı yönünde yorumlara neden olabileceği konusunda hükümeti uyardı.

3- Bakan Çelik’ten Britanya’nın Gülen raporuna tepki: Tek taraflı, bizim görüşümüz alınmıyor

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Gülen Cemaati’nin topyekun darbeden sorumlu olamayacağını da savunan Britanya parlamentosu raporunu ‘tek taraflı’ diye niteledi.

4- AKP başvurdu, YSK uyguladı: Üç kentte 164 HDP ve CHP’linin sandık üyeliği iptal

Mardin, Batman ve Siirt’te toplam 164 HDP’li ve CHP’linin sandık başkanlığı ve üyeliği iptal edildi.

5- Bulgar medyası: AKP’li vekil Babuşçu’ya ülkeye giriş yasağı konuldu

AKP İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu’nun Bulgaristan’a girişinin yasaklandığı iddia edildi.

6- Canikli’ye rapor gelmiş: IŞİD ‘Hayır’ için çalışıyor, Almanya CHP’yi kullanıyor

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, ellerinde istihbarat raporları olduğunu belirterek IŞİD’in Türkiye’de gizlice ‘Hayır’ kampanyası yürüttüğünü öne sürdü.

7- Bahçeli’ye göre ‘Haçlı operasyonu’ yapılıyor: ABD, hoca görünümlü vandala dikkat etsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’ye ‘Haçlı operasyonu’ yapıldığını savunarak, ABD’yi Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen hakkında uyardı.

8- Merkel’in partisi kararlı: ‘Çifte vatandaşlık’ belli bir kuşaktan sonra kaldırılabilir

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin seçim programı çalışmasında, Türkiye’yle gerilimin ardından Almanya’da yeniden tartışılmaya başlayan ‘çifte vatandaşlık’ uygulamasının elden geçirilmesi öngörüldü.

9- CHP’li Ağbaba’dan Bozdağ’a: Hocaefendisine nasıl toz kondurmadığını biliriz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Gülen Cemaati’nin yargıda yapılanmaya ‘CHP’nin girişimiyle’ başladığını öne süren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a “Biz Bekir Bozdağ’ın, Hocaefendi’sine nasıl toz konduramadığını, yatıp kalkıp geçmiş olsun mesajları gönderdiğini, sabah akşam nasıl Fethullah Gülen’i övdüğünü biliriz” diye yanıt verdi.

10- Rusya, Türkiye’ye gidecek vatandaşlarını uyardı: ‘Bozkurt’ ya da ‘zafer’ işareti yapmayın

Rusya, Türkiye’ye gidecek vatandaşlarını ‘zafer’ ya da ‘Bozkurt’ işareti yapmamaları yönünde uyardı.

11- Kabin yasağı başladı: Elektronik cihazlar tek tek teslim edildi

ABD ve Britanya’ya İstanbul’dan yapılan direkt uçuşlarda yolcuların cep telefonlarından büyük elektronik cihazlarının kabine alınmamasını öngören yasak bu sabahtan itibaren Türk Hava Yolları (THY) uçaklarında uygulanmaya başladı.

12- Barzani’nin ‘kuşkusu yok’: Türkiye ‘bağımsız Kürdistan’a kulak vermeye hazır

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Türkiye’nin ‘bağımsız Kürdistan’ konusuna ‘kulak vermeye’ hazır olduğunu ileri sürdü.

13- ‘Ömer Halisdemir pastası’ yapan sanatçı: Yenmeyecek ki, şov amaçlı yaptım

Harbiye Askeri Müzesi’nde düzenlenen Çikolata, Şekerleme ve Pasta Festivali’nde darbe girişimi gecesi hayatını kaybeden astsubay Ömer Halisdemir’in pastasını yapan Tuba Geçkil, “Şov amaçlı, hatıra olsun diye yapıldı. Yenmeyecek ki” dedi.

14- BBC’den iki bölümlük Türkiye programı: Ali Ağaoğlu da var, çatışma kentleri de

BBC programcısı Simon Reeve, iki bölümlük dizisinde farklı taraflarıyla Türkiye’yi konu alacak.

15- ‘Konserve balığa yüklenince zihnim açıldı’ diyen Musa Kart: Bizi cezaevine Hollanda ve Almanya attı

Cumhuriyet gazetesinin tutuklu karikatüristi Musa Kart, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Avrupa’yı basın ve ifade özgürlüğünü hatırlatarak eleştirmesini hicvetti.