Akşam Postası / 25 Mart 2021

1. ‘Sıkı duruş’ söylemi yetmedi: Moody’s ‘Merkez’ değişikliğiyle gelen riskleri sıraladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, faiz artırımınının Merkez Bankası başkan değişikliğinin Türk bankalarının kredi notu açısından olumsuz olduğunu kaydetti.

2. Türkiye yeni başlıyor: İsrail nüfusun yarıdan çoğuna iki doz BioNTech aşısı yaptı bile

Türkiye yolunu gözleyedursun İsrail’in 9.3 milyonluk nüfusunun yarısından fazlasına iki doz Pfizer/BioNTech aşısı yapıldı bile.

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3. Cumartesi İnsanları Davası: Derhal beraat talepleri reddedildi

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini 834 haftadır soran Cumartesi Anneleri, 25 Ağustos 2018’deki 700’üncü hafta toplanmasına polisin müdahale etmesiyle ilgili bugün İstanbul 21’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, derhal beraat taleplerini reddetti. Bir sonraki duruşma 12 Temmuz saat 10.00’da yapılacak.

4. Eğitim bakanı: Hibrit model tamamlayıcı; esas olan yüz yüze eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ihtiyaç halinde hibrit modelin yüz yüze eğitimi destekleyeceğini belirtti.

5. Ödenemeyen elektrik ve doğalgaz faturası miktarı 500 milyon liraya ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen yılın ilk dokuz ayında yarım milyar liralık elektrik ve doğalgaz faturasının ödenemediğini bildirdi.

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6. İstanbul’da 1 milyon 195 bin ‘geniş tanımlı’ işsiz: 552 bin genç ne eğitim ne istihdamda

İstanbul İstatistik Ofisi’nin verilerine göre kentte 15-24 yaş arası 552 bin genç ne eğitimde ne de istihdamda. İşsizlik oranında en yüksek artış, yüzde 30.8 ile 20-24 yaş arasında.

7. Boğaziçi Dayanışması duyurdu: Gözaltına alınan öğrenci sayısı 12’ye yükseldi

Boğaziçi Dayanışması, okulun İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Hisarüstü yerleşkesinde 12 öğrencinin gözaltına alındığını bildirdi.

8. ‘Sapık’ dediği engelli genci öldüresiye dövüp bıçak dayayan saldırgan gözaltında

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde işitme engelli bir kişiye şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada yayılan Fırat Kaya, polis tarafından gözaltına alındı.

9. Sokak ortasında eski eşini döven erkeğe 18 yıla kadar hapis istemi

Samsun’un Canik ilçesinde beş yaşındaki kızının önünde eski eşini döven İbrahim Zarap’a 18 yıla kadar hapis istendi.

10. Fenerbahçe’de Erol Bulut dönemi bitti

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sportif Direktör Emre Belözoğlu teknik sorumlu olarak da görev yapacak.

11. AVM’de ıslak zeminde kayıp düştü, 12 bin lira tazminat kazandı

İzmir’deki bir AVM’de ıslak zemin nedeniyle düşüp ameliyat geçirmek zorunda kalan eğitmen, 12 bin 275 lira tazminat kazandı.

12. AVM’ler dahil: Yeni otoparklarda elektrikli araç şarj ünitesi zorunlu

AVM’ler dahil yeni otoparklarda en az yüzde 10 oranında elektrikli araçlara uygun düzenlenme yapılacak.

13. Robot dijital sanat üretti; insan 700 bin dolara satın aldı

Fotoğraf: Reuters

İnsansı robot Sophia’nın yarattığı NFT formatındaki dijital sanat, açık artırmayla yaklaşık 700 bin dolara (5 milyon 570 bin) alıcı buldu.

14. Despotlar hep vardı: Kalıntılar Mayalarda servet eşitsizliğini ortaya çıkardı

Orta Amerika’nın kuzeydoğu kıyısındaki Karayiple ülkesi Belize’de iki antik Maya kazı alanında ortaya çıkarılan evler gelir o dönemdeki servet eşitsizliğine ışık tuttu. Araştırmacılar servet dağılımındaki eşitsizliği despot liderliğe bağladı.