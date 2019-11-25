Akşam Postası / 25 Kasım 2019

1- Güvenlik kaynağı: Barış Pınarı Harekatı’na devam edilmesi söz konusu değil

Bir güvenlik kaynağı, Suriye’deki YPG hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın tamamlandığını, ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlara da tam olarak uyulduğunu söyledi.

2- Kılıçdaroğlu: Görüşme için ‘Doğrudur’ demedim, sözlerim çarpıtılmak isteniyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘CHP’li bir ismin’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda görüştüğü iddiaları sonrası çıktığı canlı yayındaki “Doğrudur” ifadesini ‘partiyi karıştırmanın Erdoğan’ın amaçlarından biri olduğunu’ vurgulamak için kullandığını söyledi.

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3- ‘Militan listesi’nden çıkanlar: 82 ülkeden 4 bin IŞİD’li, çoğu yabancı

Mersin’de polis ve MİT’in ortak düzenlediği IŞİD operasyonunda bulunan listenin içeriğine dair detaylar ortaya çıkmaya başladı.

4- Meclisteki bütün partiler anlaştı: Kenan Evren’in ismi her yerden silinecek

TBMM’deki bütün partiler, 12 Eylül cuntasının lideri ve 7’inci cumhurbaşkanı Kenan Evren’in isminin bütün okul, cadde, sokak, köy, mahalle, kışla ve ilçelerden silinmesinde anlaştı.

5- Vekillerin anne babasına ücretsiz sağlık hizmeti yolda

AKP’li milletvekilleri tarafından hazırlanan kanun teklifinde milletvekillerinin bakmakla yükümlü olmadığı ve muhtaç durumda bulunmayan anne-babası ve 25 yaşından büyük bekar kız çocuğuna ücretsiz sağlık hizmeti öngörülüyor.

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6- ‘Ermeni soykırımı’ tasarısının engellenmesini Beyaz Saray istemiş

ABD Senatosu’nda ‘Ermeni soykırımı’nı tanıyan tasarının engellenmesini Beyaz Saray yönetiminin istediği ortaya çıktı.

7- Dipsiz Göl için uzman görüşü: Suyu doldurursanız ancak havuz olur

Jeomorfoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Turoğlu, Gümüşhane’nin Taşköprü Yaylası’nda yasal izinle yapılan define kazısı sonucu yok olan ve eski haline dönüştürülmesi için su takviye edilen Dipsiz Göl için, “Kazıldıktan sonra gölün dengesi bozuldu. Gelip bu yeni yapılan çanağa suyu doldurursanız ancak havuz olur” dedi.

8- İstanbul’da et satılan 5 bin yer uygunsuz bulundu

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bir yılda denetlenen işletmelerden 4 bin 500’ünün uygunsuz bulunduğunu bildirdi.

9- Resmi veri: 2016’da sıfırlanan kızamık, ‘aşı karşıtlığı’ yüzünden ‘patladı’

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 2016’da sıfırlanan kızamık vakasının, ‘aşı karşıtlı nedeniyle’ bu yıl 2 bin 400’e kadar çıktığını bildirdi.

10- Konya valisi öğretmen yerine yanlışlıkla gazeteci azarlamış!

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 24 Kasım Öğretmenler Günü programında azarladığı kişinin öğretmen değil gazeteci olduğunu belirterek bacak bacak üzerine atmasını ‘nezaketsizlik’ olarak tanımladı.

11- Koç Holding: UniCredit ile Yapı Kredi için görüşmeler sürüyor, karar alınmadı

Koç Holding, Yapı Kredi’de pay alımı dahil ortaklık yapılarının yeniden yapılandırılmasına yönelik UniCredit ile görüşmelerin devam ettiğini ancak yönetim kurulu kararı alınmadığını açıkladı.

12- İş makinesinin ezdiği işçi yaşamını yitirdi: ‘İşçilerin uyarıları dikkate alınmıyor’

İstanbul Ambarlı Limanı’ndaki liman işletmesi Marport’ta dün iş makinasının altında kalan işçi Metin Delibaşı yaşamını yitirdi. İşçiler yeterli iş güvenliği önlemleri alınmadığı için iş cinayetinin yaşandığını savundu.

13- Edirne’de ‘Kadına şiddete hayır’ yürüyüşü

Edirne’de, ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ nedeniyle toplanan kadınlar ellerinde ‘Kadına şiddete hayır’ yazan pankart ve dövizle, mor ve siyah balonlarla yürüyüp kadına şiddeti protesto etti.

14- Büyükçekmece ve Arnavutköy’deki tarım alanları moloz ve çöple doldu

İstanbul’da döküm sahalarına para vermek istemeyen kişiler Büyükçekmece ve Arnavutköy’deki tarım alanlarını hedef aldı. Çevre köylerde yaşayanlar, kaçak döküm yapanların yakalanmalarına rağmen çöp dökmek için kamyonlarla geri geldiğini söyledi.

15- Anketçi, ‘Babacan’ın partisinin adı belli oldu’ diyerek medyayı ‘trol’ledi

Avrasya Araştırma’nın sahibi Kemal Özkiraz, AKP’den ayrılan Ali Babacan’ın kuracağı yeni partinin adının ‘Akıl ve Bilim Partisi’ olduğunu söyledi. Kiraz, daha sonra bunun yalan haber olduğunu, Türkiye’de medyanın halini göstermek için yaptığını dile getirdi.

16- Erdoğan’ın ‘ucube’ dediği heykeli yıktırılan heykeltraşa 20 bin lira tazminat

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘ucube’ demesinin ardından yıkılan ‘İnsanlık Anıtı’ heykelini yapan heykeltraşa ifade özgürlüğü ihlal edildiği için 20 bin lira ödenmesine karar verdi.