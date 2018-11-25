Akşam Postası / 25 Kasım 2018

1. Şiddet gerekçesiyle 10 ayda 110 bin erkeğe tedbir kararı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koruma kararı alan kadın sayısı ile hakkında önleyici tedbir kararı çıkarılan erkek sayısının, geçen yıla göre arttığını, kadın cinayetlerinin ise azaldığını söyledi.

2. MHP ‘Hemen Meclis’e gelsin’ demişti: Kurtulmuş af için seçim sonrasını işaret etti

AKP, MHP’nin af teklifinin bir an önce Meclis gündemine getirilmesi talebinin ardından teklif için Mart 2019 yerel seçimleri sonrasını adres gösterdi.

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3. İş bittikten sonra: Hasankeyf’te eserlerin taşıma ihalesi iptal edildi

Batman’ın Ilısu Baraj Gölü altında kalacak tarihi ilçesi Hasankeyf’teki bazı tarihi eserlerin taşınması için Devlet Su İşleri’nin (DSİ) yaptığı ihale, Danıştay tarafından iptal edildi.

4. Halep’te kimyasal saldırı iddiası: Bu kez suçlayan Şam yönetimi

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın haberinde, Halep’in batısındaki Halidiye Mahallesine yönelik klorin gazı yüklü havan mermisi ile saldırı düzenlendiği iddia edildi.

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5. AB liderleri Brexit anlaşmasını onayladı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB liderlerinin İngiltere’nin AB’den çıkması anlamına gelen ‘Brexit’ anlaşmasını onayladığını açıkladı.

6. Bahçeli’nin ittifaka dönüş gerekçesi: Yanlış anlamaları milli beka için yok saydık

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP ile yerel seçim için tekrar kurmaya karar verdikleri ‘Cumhur İttifakı’nı neden sürdürmeye karar verdiklerini açıklarken “Yanlış anlamaları milli beka için yok saydık” dedi.

7. Hapishane nüfusunda dünyanın zirvesi: 1. ABD, 2. Türkiye, 3. İsrail

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) nüfusuna oranla dünyada en fazla mahkuma sahip olan ülkeleri açıkladı.