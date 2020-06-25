Akşam Postası / 25 Haziran 2020

1- İstanbul’da 6 bin yeni taksi öngören teklif ertelendi: Alt komisyonda görüşülecek

İstanbul’daki taksi sayısında 6 bin artışı öngören madde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında (UKOME), alt komisyonda görüşülmek üzere oy çokluğuyla ertelendi.

2- İstanbul’da, saat 10:00 ile 16:00 arasında vapur ücreti 31 Ağustos’a kadar 5 kuruşa düşürüldü

İstanbul’da, deniz ulaşımını yaygınlaştırmak ve trafik yükünü hafifletmek amacıyla Şehir Hatları vapurlarının ücreti, 31 Ağustos’a kadar saat 10:00-16:00 arasında 5 kuruşa düşürüldü.

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3- ‘Corona’ önlemleri | İzmir’de maske zorunlu hale getirildi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, il genelinde maske takmanın zorunlu hale getirildiğini açıkladı.

4- YKS nedeniyle hafta sonu İstanbul’daki nüfus müdürlükleri açık tutulacak

İstanbul Valiliği, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle ilçe nüfus müdürlüklerinin cumartesi ve pazar günleri de açık olacağını açıkladı.

5- ‘Merkez’ faizi sabit tuttu: Enflasyon göstergelerinde yükseliş gözlendi

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8.25’te sabit tuttu.

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6- AYM, HDP’li Güven ve Farisoğulları’nın itiraz başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekilleri düşürülen HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın bu kararın iptali için yaptığı başvuruyu oybirliğiyle iptal etti.

7- AYM, CHP’nin ‘infaz’ başvurusunu esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi CHP’nin infaz düzenlemesindeki bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuru üzerinde ilk incelemesini tamamladı ve başvuruyu esastan görüşmeye karar verdi.

8- Fransa’dan AB’ye Türkiye ile ilişkilerin gözden geçirilmesi çağrısı

Fransa dışişleri bakanı dün Avrupa Birliği (AB) üyelerini birliğin Türkiye ile ilişkilerini gözden geçirmek için acil toplantıya çağırdı. Paris ile Ankara geçtiğimiz haftalarda Libya konusu üzerinden tartışma yaşamışlardı.

9- Altun: Bolton’ın kitabında Erdoğan-Trump görüşmesi yanlış yansıtılmış

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’ın yazdığı kitapta yer alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili bölümleri eleştirdi. Altun, “Eski üst düzey yetkililerin, ciddi diplomatik görüşmeleri ve müttefikler arasında süregelen meseleleri çözüme kavuşturma çabalarını iç siyasi gündemleri için kullanmalarını kabul edilemez buluyoruz” ifadesini kullandı.

10- ‘Corona’ günlüğü | Britanya’da can kaybı 149 artışla 42 bin 230

Britanya’da yaşamını yitirenlerin sayısı 149 artarak 42 bin 230’a yükseldi.

11- Araştırma: Her üç haneden birinde enerji harcaması aylık 400 lirayı aşıyor

Türkiye’de evinde toplam enerji tüketimi için aylık 500 liradan fazla harcayanların oranı 2019’da yüzde 8’den yüzde 17’ye çıktı. Türkiye’de toplam hane sayısının yüzde 32’si enerji tüketimine aylık 400 liradan fazla harcıyor.

12- AFAD: Van’da 5.4’lük deprem; merkez üssü Özalp ilçesi

Van’ın Özalp ilçesinde saat 13:03’te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğinin 7 kilometre olduğunu açıkladı. Beş kişi hafif yaralandı.

13- FBI, Floyd gösterilerinde olası ‘yabancı müdahalesi ya da etkisini’ araştırıyor

ABD’de Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI), siyah Amerikalı George Floyd’un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde düzenlenen gösterilerde ‘yabancı müdahalesi ya da etkisi olasılığını’ araştırdığı bildirildi.

14- Fatih Sultan Mehmet’in portresi İstanbul’a dönüyor: Açık artırmada İBB satın aldı

Fotoğraf: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih Sultan Mehmet’in, bir özel koleksiyonda yer alan portresini, Britanya’nın başkenti Londra’da düzenlenen açık artırmada 770 bin sterline (6.56 milyon lira) satın aldı.

15- Beş kurumdan Türkiye tiyatrosuna ‘ortak yapım’ desteği

BKM, DasDas, ENKA Sanat, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Zorlu PSM tiyatro alanında yeni oyun üretimine destek sağlamak amacıyla ‘Ortak Yapım’ projesini hayata geçiriyor.