Akşam Postası / 25 Haziran 2019

1- Gezi davasında Aksakoğlu’na tahliye, Kavala’nın tutukluğuna devam

Gezi davasında sanıkların iki gün süren savunmalarının ardından, mahkemenin verdiği ilk ara kararda, yaklaşık sekiz aydır tutuklu bulunan Yiğit Aksakoğlu ile tutuksuz yargılanan Yiğit Ali Ekmekçi’ye tahliye çıktı. 602 gündür tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala hakkında tahliye kararı çıkmadı. Mahkeme Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına hükmetti.

2- Gezi sanığı Tayfun Kahraman: Gezi’den korkulacak bir şey yok

Gezi davasının ilk duruşmasının ikinci gününde avukat Can Atalay’ın ardından savunmasına başlayan şehir plancısı ve akademisyen Tayfun Kahraman “Gezi eylemleri kendiliğinden oluşmuştur. Bilinçli bir kurgu değildir. Milyon insana ne para yeter ne de organizasyon, iddianame başarısız bir senaryodur” dedi.

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3- Gezi sanığı Can Atalay’dan mahkeme heyetine: Anayasa sadece 8’inci madde mi?

Gezi davasının ilk duruşmasının ikinci gününde savunma yapan sanık avukat Can Atalay, Gezi iddianamesini hazırlayan savcılığın ‘anayasal düzenden sadece 8’inci maddeyi anladığını’ belirterek mahkeme heyetine “Anayasanın 25, 28 ve 33’üncü maddelerinden konuşmayacak mıyız?” diye sordu.

4- 23 Haziran’a ilk itiraz bağımsız aday Aydoğmuş’tan: Oylarım çalındı, mağdurum

23 Haziran’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlarına bağımsız aday Mehmet Ali Aydoğmuş’tan itiraz geldi. Aydoğmuş, “Oylarım başka bir siyasi partiye kaydırıldı” dedi.

5- Yasa kabul edildi, askerlik altı aya indi

Fotoğraf: TSK

Askerlik süresini altı aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getiren yeni ‘askerlik sistemi’ kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

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6- Çizerlerin gözünden Gezi davası

Çizim: Tarık Tolunay

Tutuklı işadamı Osman Kavala ve akademisyen Yiğit Aksakoğlu dahil 16 şüphelinin ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı Gezi Davası’nın Silivri Cezaevi’nde görülen ilk duruşması, mahkeme salonunda görüntü alma yasağı nedeniyle ünlü çizerlerin kaleminden basına aktarıldı. Çizer Tarık Tolunay, Murat Başol, Kemal Gökhan Gürses ve Zulal, sanıkların savunma yaptığı ve arkadaşlarının savunma yaptıkları dinledikleri anları, mahkeme salonunu, mahkemeyi izleyen ve savunma için sırasını bekleyen sanıkları, davayı izleyen milletvekillerini Berkin Elvan gibi Gezi’de hayatını kaybeden isimlerin davayı izlemek üzere Silivri’ye gelmiş aile fertlerini çizdi.

7- NATO verisi: Türkiye’nin bu yılki savunma bütçesi 18 milyar dolar

NATO, üye ülkelerin savunma harcamalarına ilişkin 2019 yılı tahmini veriler yayınladı. Toplam harcama 984 milyar doları geçecek. Türkiye’nin bütçesi ise 18 milyar dolar. Bu Türkiye GSYH’nın yüzde 1.89’u…

8- İmamoğlu mal varlığını açıkladı

İstanbul’un yeni Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 1994-2019 yılları arasında edinilmiş 25 bin 757 metrekarelik gayrimenkule 1993’te kurulan İmamoğlu’nun İmamoğlu İnşaat Şirketi’nde yüzde 60, SSB Gayrımenkul Şirketi’nde ise yüzde 100 hissesi var. İmamoğlu’nun Beylikdüzü, Bodrum, Çanakkale, Trabzon ve Balıkesir Edremit’te daire ve arsalardan oluşan toplam 4 milyon 841 bin TL değerinde 17 taşınmazı bulunuyor.

9- Yargıtay, liselinin ölümüne yol açan polise 15 yıl hapis cezasını fazla buldu

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde hırsızlık şüphesiyle gözaltına aldığı lise öğrencisini elleri kelepçeliyken başından tabancayla vuran polis memuruna 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından fazla bulundu. Yargıtay suç niteliğinde yanılgıya düşüldüğünü gerekçe göstererek polise verilen 15 yıl hapis cezası kararını bozdu ve ‘bilinçli taksirle ölümüne neden olma’ suçundan dokuz yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

10- Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin uyması gereken yedi kuralı açıkladı

Asıl işlerinin şimdi başladığını belirten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına büyük görev düştüğünü söyleyerek ‘halkçı belediyecilik’ anlayışının egemen olacağını vurguladı. CHP’nin artık 82 milyonun partisi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının uyması gerektiği yedi kuralı sıraladı.

11- Ankara Halk Ekmek’in yeni yönetimini bakanlık talimatı üzerine ATO reddetmiş

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ankara Halk Ekmek’in yeni yönetim kurulunun sicilinin Ankara Ticaret Odası’nca, Ticaret Bakanlığı’nın gönderdiği talimat uyarınca reddedildiğini bildirdi.

12- Erdoğan: Kabine revizyonu gerekiyorsa yaparız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul seçim sonucunu değerlendirirken, “Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, darılmak, hele hele milleti suçlamak asla ve asla yoktur” dedi. Cumhurbaşkanı, kabine revizyonu için “Gerekirse yaparız” dedi.

13- Erdoğan-Trump zirvesi öncesi: Ev hapsindeki konsolosluk çalışanı serbest

Ev hapsinde bulunan ve Fethullah Gülen cemaatiyle bağlantılı olmakla suçlanan ABD konsolosluk çalışanı Nazmi Mete Cantürk, sağlık sorunları nedeniyle ev hapsinde kaldığı süre de göz önünde tutularak serbest bırakıldı.

14- FT: Erdoğan damadını ekonomiden çekmeli, halefi reform yapmalı

İngiliz gazetesi Financial Times Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadını ekonominin başından çekmesi gerektiğini ve yeni ekonomiden sorumlu bakanın reform yapmasına izin verilmesi gerektiğini yazdı.

15- Çaya ve şekere zam

Şekere yüzde 16, kuru çaya yüzde 15 zam yapıldı.

16- İran: ABD’nin yaptırımları diplomasi yolunu tamamen kapattı

İran, dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve sekiz üst düzey yöneticisini hedef alan Amerikan yaptırımları üzerine ‘ABD yönetimiyle diplomasi yolunun tamamen kapandığını’ duyurdu.

17- Akşener’den ‘Game of Thrones’ göndermeli AKP yorumu: Kış geliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Haziran’da ‘millet ittifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul seçimini farklı kazanmasıyla ilgili ‘Game of Thrones’ dizisi göndermeli yorum yaptı: “AK Parti için o malum beste çalışıyor, kış geliyor, yani Winter is coming.”

18- Kaçak Kuran kursunda 9 yaşında çocuğa tecavüz eden adam tutuklandı

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde ilçe milli eğitim müdürlüğünden izinsiz faaliyet gösteren yatılı Kuran kursunda kalan dokuz yaşındaki B.E.K.’ye cinsel istismarda bulunan 24 yaşındaki kurs hocası E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

19- THY’nin uçuşlarında Boeing 737 Max iptalleri yaşanacak

Türk Hava Yolları (THY), filosunda bulunan 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçağı, sivil havacılık otoritelerinden gerekli uçuş onaylarının iletileceği tarihe kadar operasyonlarında değerlendiremeyeceğini, bu durum nedeniyle planlanan bazı uçuşlarda iptaller yaşanacağını duyurdu.