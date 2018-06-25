Akşam Postası / 25 Haziran 2018

1- İstanbul’da resmi sonuçlar: Erdoğan İnce’ye 1 milyon, AKP CHP’ye 1,5 milyon fark attı

İstanbul İl Seçim Kurulu, kesin olmayan resmi sonuçları açıkladı.

2- Almanya’dan seçim sonrası ilk çağrı: OHAL’i kaldırın

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a olağanüstü hali kaldırma çağrısı yaptı. Maas, bunun ikili ilişkilerin düzelmesinde ‘önemli bir adım’ olacağını söyledi.

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3- İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum, 30 milyon oy için çalışacağım

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Seçim sonuçlarını kabul ediyorum” dedi.

4- Demirtaş: Bu koşullarda HDP’nin Meclis’te yer alması büyük başarı

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, olağanüstü hal (OHAL) koşullarına rağmen HDP’nin barajı aşmasını ‘büyük bir başarı’ diye niteleyerek ‘siyaseti çözüm alanına dönüştürmek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini’ söyledi.

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5- İstifa eden CHP’li yönetici: Yüzde 3 oy kaybı var, hesabı verilmeli

Denizli’de CHP Beyağaç İlçe Başkanı Salih Gündoğdu dahil 10 yönetici seçim sonuçlarının ardından istifa etti.

6- Seçim sonrası siyasi takvim: TBMM haftaya açılıyor

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimin kesin sonuçlarını 29 Haziran’da açıklamasının ardından TBMM’nin gelecek hafta açılması ve yeni yasama dönemine başlaması öngörülüyor.

7- HDP’den Meclis’e giren Leyla Güven tahliye başvurusu yapacak

Hakkari’de HDP’den milletvekili seçilen Leyla Güven, mazbatasını aldıktan sonra tahliye başvurusu yapacak.

8- CHP’li Tanal ‘hazmedemedi’: Bu millete her şey müstahak

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, seçim sonuçlarının ardından AKP’ye oy verenlere çıkıştı: “Yapılan yol ve köprüleri kemirerek, buzdolabı yalayarak beslenir, dünya liderleriyle övünürler. Bu millete her şey müstahak.”

9- MHP gözünü kabineye dikti bile: Karar Erdoğan’ın ama mümkün

AKP’li bir yetkili, “MHP ile seçim sürecinde bazı görüş farklılıklarımız oldu. Ancak yeni bir döneme girilirken iki taraf da birlikte hareket etme dönemine girildi” dedi. MHP’li bir yetkili de “Kabinede cumhurbaşkanının uygun göreceği MHP’ye yakın bazı isimlerin olması mümkün” diye konuştu.

10- ‘Adam kazandı’ polemiği… İnce: Benim hatam; Küçükkaya: Haber değeri var

Cumhurbaşkanlığı yarışını ikinci olarak tamamlayan Muharrem İnce, seçim sonuçlarına ilişkin ilk sözlerinin gazeteci İsmail Küçükkaya’nın telefonuna yolladığı “Adam kazandı” yolundaki mesaj üzerinden kamuoyunca duyulması nedeniyle özür dilerken, “Haber yapacağını düşünmedim” dedi. Küçükkaya ise İnce’ye “Kabahati neden başkasında arıyorsun” diye sordu.

11- AKP’nin gündeminde OHAL var: Kaldırılması için irade oluştu, zaman belirlenecek

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması konusunda bir irade oluştuğunu ve zamanı belirlenerek adım atacaklarını söyledi.

12- TÜSİAD’dan ilk açıklama: Şimdi toplumsal uzlaşma içinde reform zamanı

Seçim sonrası Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nden (TÜSİAD) ilk açıklama geldi: “Seçim sonuçları ülkemize hayırlı olsun; şimdi toplumsal uzlaşma içinde reform zamanı.”

13- Seçimde tetiklenen kan davası: Ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Erzurum’da dün kan davası nedeniyle iki ailenin fertleri arasında oy kullanmak üzere gittikleri okulun bahçesinde çıkan silahlı çatışmada ölen İYİ Parti’li Mehmet Sıddık Durmaz’ın kardeşi Savaş Durmaz, ağabeyinin cenazesini almak üzere İstanbul’dan Erzurum’a giderken yolda öldürüldü.