Akşam Postası / 25 Haziran 2017

1- Erdoğan’dan ABD’ye YPG tepkisi: Her damla kanın faturasını silahı verene çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YPG’ye silah veren ABD’yi ‘teröre destek’le suçlarken, “Her damla kanın faturasını silahı verene çıkaracağız” dedi.

2- ‘Adalet Yürüyüşü’ 11’inci gününde: ‘İktidar partisi de bize eşlik etseydi’

CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ 11’inci gününde.

3- Onur Yürüyüşü’ne izin yok

İstiklal Caddesi’nde yapılması planlanan Onur Yürüyüşü’ne izin verilmedi.

4- Erdoğan camide kısa süreli rahatsızlandı: Hamdolsun toparlandık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bayram namazı kıldığı camide fenalık geçirdi. Sedyeyle taşınıp doktor müdahalesiyle kendine gelebilen Erdoğan, “Şekere dayalı bir tansiyon dengesizliği. Kısa sürede toparlandık” dedi.

5- Açlık grevindeki Esra Özakça: Şimdi de açlığı paylaşıyoruz

İşine dönme talebiyle 100 günü aşkın süredir açlık grevinde olan öğretmen Semih Özakça’nın açlık grevindeki eşi Esra Özakça, “İyi günde kötü günde denir ya. Şimdi de açlığı paylaşıyoruz” dedi.

6- Gülmen’den mektup: Açlığımız, bayram sabahlarına aç uyanan dünya çocukları için

İşine dönme talebiyle 100 günü aşkın süredir açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen, 21 Haziran’da cezaevinden gönderdiği bayram mesajında, “109’uncu günkü açlığımız, bayram sabahlarına aç uyanan dünya çocukları için olacak” dedi.

7- Galataport için yıkım sürüyor: Sadece iki bina ayakta kaldı

Karaköy Salıpazarı Limanı’nda devam eden Galataport projesi inşaatı için yapılan yıkım sürüyor.

8- Almanya üstünü çizdi: Washington’daki kavgaya karışan korumalar gelmesin

Almanya, 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg’ta yapılacak G20 zirvesine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında kavgaya karışan korumalarının gelmemesini istedi.

9- 15 Temmuz’a ‘denk gelen’ dört düğünün incelenmesi istendi

Üçü darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz’a, biri de 16 Temmuz’a denk gelen dört düğünün incelenmesi talep edildi.

10- Bahçeli, darbe davaları bitsin istedi: Bomba atan belli, atıldığı yer belli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, darbe girişimi davalarının ‘daha fazla uzatılmaması’nı istedi.

11- Beş olayla yargıda ‘Yakala-bırak-tutukla-bırak’ dönemi

Türkiye’de özellikle de son bir yılda, kamuoyunda infial yaratan olaylarda yargının tavrı, adalet sisteminde yeni bir dönemin yaşandığı izlenimi veriyor: ‘Yakala-bırak-tutukla-bırak.’

12- Bu kez Bursa: 10 asker ‘zehirlenme’ şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Manisa’da binin üzerinde askerin gıda zehirlenmesi yaşamasının ardından Bursa’nın Büyükorhan ilçesindeki Jandarma Komutanlığı’nda görevli 10 asker, akşam yemeğinden sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

13- Dört yıl sonra: İzmir’de Gezi eylemine katılan 192 kişiye dava

İzmir’de tam dört yıl sonra Gezi eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 192 yurttaş hakkında toplamda 80 yıl hapis istemiyle dava açıldı.