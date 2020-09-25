Akşam Postası / 25 Eylül 2020

1. Başsavcılık duyurdu: Yedi HDP’li vekile ‘dokunulmazlık fezlekesi’ yolda

Ankara başsavcılığı, HDP’li yedi kişinin vekilliklerinin düşürülmesi için fezleke hazırlanacağını bildirdi.

2. Sağlık bakanı: Vaka artışı kontrol altına alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımız kontrol altına alındı” dedi.

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3. Türk-İş: Eylül ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 448, yoksulluk sınırı 7 bin 973 lira

Türk-İş’in ‘eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı’ araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 448 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 973 lira olarak hesaplandı.

4. ‘İsimsizler Hareketi’ adlı Twitter hesabına soruşturma: 24 gözaltı

Twitter’daki ‘İsimsizler Hareketi’ hesabıyla ilgili soruşturmada 24 kişi gözaltına alındı.

5. Kılıçdaroğlu: ‘Hizmet fonu’ eğitim için harcanabilir, bu para nerede?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde uzaktan eğitimle ilgili sıkıntılar sebebiyle eleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı’nın yatırım yapacak kaynağı bulunmadığını, bunun için ‘Evrensel Hizmet Fonu’nun kullanılabileceğini söyledi.

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6. Maske uyarısı yapan sağlık çalışanı darp edildi: Ameliyata alındı

İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bir kişi, maskesini doğru şekilde takması gerektiğini söyleyen sağlık çalışanını darp etti.

7. 2011 KPSS sahtecilik soruşturmasında 51 gözaltı; 33 kişi aranıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2011 KPSS soruşturması kapsamında 51 kişi gözaltına alındı.

8. Hisse devri son aşamada: Varlık Fonu, Turkcell’de en büyük ortak oluyor

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Turkcell hisselerinin yüzde 26.2’sini satın alarak Turkcell’in ana hissedarı olmasıyla sonuçlanacak hisse devri işlemleri için, mevzuat uyarınca Türkiye ve ilgili diğer ülkelerin düzenleyici kurumlarından gerekli tüm izinler alındığını duyurdu.

9. BDDK’dan ‘normalleşme’ hamlesi: Bankalara sınırlamaları gevşetti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yurt içindeki bankaların yurt dışıyla yaptıkları dolar-TL para takası işlemlere getirdiği sınırlamayı gevşetti.

10. Türkiye Barolar Birliği İstanbul’da ikinci baro kurulması için yetki verdi

Türkiye Barolar Birliği (TBB), 2 binin üzerinde avukatın imzasıyla İstanbul’da ikinci baro kurulması için başvuru yapan dört kişilik kurucular kurulunu, işlemleri yapmak üzere görevlendirdi.