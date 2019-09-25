Akşam Postası / 25 Eylül 2019

1- Adana’da polis otobüsüne bombalı saldırı: Beş yaralı

Fotoğraf: DHA

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolunda çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama meydana geldi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş bir polis ve dört sivilin yaralandığını söyledi.

2- İngiliz basınına konuşan eski AKP’li bakan: Parti içi denge bitti, artık tek adam var

İsminin yayınlanmaması koşuluyla İngiliz Financial Times gazetesine konuşan eski bir AKP’li bakan, “Parti içindeki denge ve denetleme mekanizması kayboldu. Artık sadece tek bir adam var” diye konuştu.

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3- 31 Mart seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 41 kişiye dava

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde İstanbul’un Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinde görev yapan 41 kişi hakkında ‘görevi ihmal’ suçlamasıyla üç dava açıldı. Yürütülen ‘usulsüzlük’ soruşturması sonunda açılan davada 41 kişi hakkında üçer aydan bir yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sanıklar arasında sandık başkanları, memur üyeler ve parti temsilcileri bulunuyor.

4- Erdoğan’dan Hindistan’a: Herkesin vejeteryan olması beklenemez

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hindistan’ın Müslümanlara saldırılarını anlatırken “Herkesin herhalde vejeteryan olması beklenemez” ifadelerini kullandı.

5- Berkin Elvan davası: Foça’ya yazılan talimata yanıt yok, aile öfkeli

Gezi eylemleri sırasında İstanbul’da Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin davada ZET tüfeğiyle (biber gazı fişeği atan tüfek) ilgili araştırma yapılması için gönderilen talimata cevap verilmediği ortaya çıktı.

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6- HDP’li Önder’in dosyası AYM Genel Kurulu’na sevk edildi

Eski HDP Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in hüküm giydiği dosya Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu’na sevk edildi.

7- Akşener elindeki anketi açıkladı: MHP’nin oyları Babacan’a gidiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, elindeki anket sonuçlarına göre MHP’nin oylarının Ali Babacan’a gittiğini, kendi partisinin doğuda aldığı oyların ise Ahmet Davutoğlu’na gittiğini kaydetti.

8- CHP’li vekil, bakana sordu: Kanadalı şirketin Kaz Dağları’ndaki ruhsatı yenilendi mi?

CHP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Kaz Dağları’nda çevre katliamıyla gündeme gelen Kanadalı maden şirketi Alamos Gold’un işletme ruhsatının yenilenip yenilenmediğine dair Meclis’e soru önergesi verdi.

9- Arda Turan’ın ‘taciz’den beraat gerekçesi: Kadının ifadesi dışında delil yok

Başakşehir’de oynayan Arda, bir zamanlar Barcelona forması giyiyordu. (Fotoğraf: Reuters)

Futbolcu Arda Turan’ın taciz suçundan beraat etmesine, Özlem Şahin’in ifadesinin haricinde bir delil olmaması gerekçe gösterildi.

10- Sayıştay: 2010’dan beri yasak ama ‘Merkez’ özel sağlık için 171 milyon lira harcadı

Sayıştay Merkez Bankası’na (MB) ilişkin yıllık denetim raporunda kurumun personel için banka bütçesinden altı yılda 171 milyon lira harcama yaptığını belirtip ‘bu uygulamanın 2010 yılından bu yana yasak olduğunu’ vurguladı.

11- Rapor: Emisyonlar azaltılmazsa okyanuslar 10 kat hızlı yükselecek

Fotoğraf: Greenpeace

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından yayınlanan raporda deniz seviyesinin hızla yükseldiğine dikkat çekildi: “Emisyonlar azaltılmazsa okyanuslar 2100 yılı itibarıyla geçen yüzyıla göre 10 kat hızlı yükselecek.”

12- Rize-Artvin Havalimanı inşaatı can aldı: Operatör iş makinesiyle toprak altında kaldı

Rize’nin Pazar ilçesinde deniz dolgusuna inşaatı süren Rize-Artvin Havalimanı için dolgu malzemesi alınan taş ocağında meydana gelen heyelanda bir işçi iş makinesiyle birlikte toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

13- TMMOB’den CHP’li belediyelere ‘asansör’ eleştirisi: ‘Halkçı belediyecilik’ demiştiniz

Fotoğraf: DHA

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Makine Mühendisleri Odası (MMO) aralarında Bakırköy’ün de bulunduğu bazı CHP’li belediyelerin asansör denetimlerinin özel şirketlere devretmeye hazırlandığına dikkat çekerek “‘Halkçı belediyecilik’ iddiasında bulunmuştunuz” diye eleştirdi.

14- HDP’li Kenanoğlu Meclis başkanlığına sordu: Bu 111 Alevi uzmanı kim?

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama üzerine ‘Avrupa ve Balkanlar’da yaşayan Alevilerle temasa geçmek için görevlendirilen 111 Alevi uzmanının kim olduğunu’ TBMM başkanlığına sordu.

15- Yurt genelinde özel araçlara sigara denetimi: Bazı kişilere 153 lira ceza kesildi

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözlerinin ardından özel araçlarda sigara içilip içilmediğine dair denetim yapıldı.

16- ‘Merkez’e göre faiz indirimi ‘önden yüklemeli’ydi, ‘temkinli duruş’ sürecek

Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Uysal, küresel gelişmelerin de etkisiyle para politikasında oluşan hareket alanının önemli bir bölümünü temmuz ve eylül aylarında ‘önden yüklemeli’ şekilde kullanmayı tercih ettiklerini söyledi.

17- Rapor: Türkiye’de basına yatırım yüzde 31 düştü, dijitale yüzde 11 arttı

Türkiye’de medya yatırımları yılın ilk yarısında TV’de yüzde 7, basında yüzde 31 düşerken, dijitalde yüzde 10.8 arttı.

18- LG, Arçelik’e karşı patent davası açtı

Fotoğraflar: Reuters

LG Electronics, Arçelik ve bağlı ortaklıklarına karşı patent davası açtı.