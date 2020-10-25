Akşam Postası / 25 Ekim 2020

1. Erdoğan’dan ABD’ye: Kiminle dans ettiğinin farkında değilsin

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sisteminin denenmesini ‘kınayan’ ABD’ye sert sözlerle yüklendi.

2. Bilim Kurulu üyesi: Kötüyü geride bırakmadık, daha kötü günlere gidebiliriz

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vakaların sadece İstanbul’da artmadığını, genel olarak bakıldığında Türkiye’nin her yerinde bir artışın görüldüğünü aktardı.

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3. İstanbul’da hava kirliliğinde artış: Dört bölgede yoğunluk var

İstanbul’da son günlerde ölçülen hava kirliliği düzeyi birkaç ay öncesine kadar yüzde 12 arttı.

4. Sosyal medya şirketleri için son bir hafta; kulis: ABD seçimlerini bekliyorlar

Türkiye’de günlük erişimi 1 milyonu aşan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, temsilcilerini belirleyip bildirmeleri için tanınan süre 2 Kasım’da sona eriyor.

5. AKP’den aşırı sağcı Hollandalı liderin ‘Erdoğan’ paylaşımına tepki

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin Başkanı Geert Wilders’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili paylaşımına tepki gösterdi.

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6. Akdeniz’deki araştırma faaliyetleri 4 Kasım’a uzatıldı

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz’de çalışma yürüteceği alan için 4 Kasım’a kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.

7. Eski Türkiye güzeli, CNN Türk’e dava açmaya hazırlanıyor

Fotoğraf: Instagram

Miss Turkey 2018 yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin, anlaşmış olmalarına rağmen çıktığı programın bazı bölümlerini yayınladığı gerekçesiyle CNN Türk’e dava açacağını söyledi.

8. Telefon ve internet abonelikleri e-devlet’ten iptal edilebilecek

Elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait abonelikler yarından itibaren e-devlet üzerinden iptal ettirilebilecek.