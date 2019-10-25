Akşam Postası / 25 Ekim 2019

1- Cumhuriyet çalışanı Emre İper’e tahliye kararı

Cumhuriyet gazetesinin muhasebe çalışanı Emre İper hakkında tahliye kararı verildi.

2- Adalet bakanı: Mazlum Kobani ABD’ye girerse tutuklanıp iade edilmeli

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) komutanı Mazlum Kobani’nin (Şahin Ferhat Abdi) ABD’ye girmesi halinde tutuklanıp Türkiye’ye iade edilmesi gerektiğini söyledi.

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3- Onur Yaser Can davasında iki polise hapis cezası

İstanbul’da gözaltında çıplak aramaya maruz bırakılarak sözlü ve fiziki şiddete uğramasının ardından intihar eden mimar Onur Yaser Can’ın gözaltı tutanağını değiştirdiği gerekçesiyle yargılanan iki polise hapis cezası verildi.

4- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Fransız dergisi Le Point’e suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa’da yayınlanan Le Point dergisinin yayın yönetmeni Etienne Gernelle ve yazarı Romain Gubert hakkında suç duyurusunda bulundu.

5- Pentagon, Suriye’deki petrolün IŞİD ya da İran’ın eline geçmemesi için plan hazırlıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeyinden ABD birliklerini çekme kararını en çok eleştirenlerden Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, Pentagon’un Suriye’deki petrolün İran ya da IŞİD’in eline geçmesini önleyecek bir plan üzerinde çalıştığını söyledi.

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6- Rusya: Yaklaşık 300 Rus askeri inzibatı Suriye’ye ulaştı

Rusya, yaklaşık 300 askeri inzibatın daha Suriye’ye ulaştığını belirtti.

7- Fethullah Gülen’in yeğeni gözaltına alındı

‘FETÖ‘ lideri Fethullah Gülen’in yeğeni İstanbul’un Beykoz ilçesinde gözaltına alındı.

8- U-19 liginde geriye düşen takıma antrenörden sıra dayağı!

Kayseri’de bir antrenörün U-19 (19 yaş altı) amatör lig maçının ilk yarısını geride kapatan takımın oyuncularını soyunma odasında darp ettiğine dair görüntüler ortaya çıktı.

9- AKP’li başkan ‘Kaldıracağım’ dediği parkomatlara zam yaptı

AKP’li Samsun Belediye Başkanı Mustafa Demir seçim öncesi “Kaldıracağım” dediği parkomatlara zam yaptı.

10- Ankara’daki ekoloji eylemini valilik ‘uygun’ görmedi

Ankara valiliği, dört kurumun yapmak istediği eylemi yasakladı.

11- OHAL Komisyonu istatistikleri: Her 100 başvurunun sekizine olumlu yanıt

KHK’larla ihraçlara itirazları değerlendiren OHAL Komisyonu, şimdiye kadar incelenen dosyalardan yüzde 8’inde olumlu karar verdi.

12- Kandilli Rasathanesi: Yağış almazsa İstanbul’un 176 günlük su stoğu kaldı

Fotoğraf: DHA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, İstanbul’da 23 Ekim itibarıyla barajların doluluk oranının yüzde 43,51’e gerilediğini belirterek yağışlar ortalamanın altında devam ederse İstanbul’un 176 günlük su stoku kaldığını söyledi.

13- MB’nin beklentinin üstündeki faiz indirimi ardından TL’de baskı sürüyor

Merkez Bankası’nın (MB) ekimde politika faizini beklentinin üzerinde 250 puan indirimle yüzde 14’e çekmesiyle son üç toplantıda 10 puan indirime ulaşması ardından TL’de baskı sürüyor.

14- Britanya Başbakanı Johnson 12 Aralık’ta seçim çağrısı yaptı

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Brexit çıkmazını aşmak için 12 Aralık’ta genel seçim çağrısı yaptı.

15- ‘Yüzsüz doğan’ bebeğin durumunu ultrasona rağmen fark etmeyen doktor meslekten men edildi

Portekiz’de bir bebek burun, göz ve kafatasının bir bölümünden yoksun olarak dünyaya geldi. ‘Yüzsüz doğan’ bebeğin durumunu annesinin ultrason görüntüsünde anlayamayan kadın doğum uzmanı meslekten men edildi.

16- Reuters: Çin ABD’ye ‘Daha fazla tarım ürünü alalım, gümrük vergilerini kaldırın’ diyecek

ABD ve Çin’in üst düzey ticaret yetkilileri Çin’in ABD’den daha fazla tarım ürünü alma planını bugün değerlendirecek. Ancak Pekin bunun karşılığında ABD’nin Çin’den ithal ürünlere uyguladığı ve getirmeyi planladığı gümrük vergilerini kaldırmasını talep edecek.

17- Basın özgürlüğü konferansına konuşmacı olarak davet edilen gazeteciye vize engeli

Avustralya’da düzenlenecek basın özgürlüğü konferansına konuşmacı olarak davet edilen Kamerunlu gazetecinin vize başvurusu reddedildi.