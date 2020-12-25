Akşam Postası / 25 Aralık 2020

1. Batılı şirketlerden aşı alamayan ülkelerin tek seçeneği Çin aşıları, işe yarıyor mu?

Fotoğraf: AA

Zengin ülkelerin Batı menşeli Covid-19 aşıları kapış kapış satın alırken, dünyanın bazı yerleri salgınla mücadelede Çin’in geliştirdiği aşıları kullanmak durumunda kalacak. Peki Çin aşıları işe yarıyor mu?

2. Erdoğan: Otellerde-villalarda yılbaşı partilerine izin verilmeyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, otellerde ya da villalardaki yılbaşı partilerine izin verilmeyeceğini söyledi.

Reklam

3. Eski AİHM yargıcından Demirtaş yorumu: Tepkiler Türkiye’nin imzasını küçültüyor

Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargıcı Rıza Türmen, mahkemenin eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili kararını ve iktidar kanadından gelen tepkileri değerlendirdi.

4. Sabiha Gökçen’deki uçak kazasında kaptan pilot dahil üç kişi kusurlu bulundu

Fotoğraf: DHA

İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçağın pistten çıkmasıyla ilgili davada üç kişi suçlu bulundu.

5. Ağbal’ın enflasyon hedefi: Yüzde 5’e inanıyorum

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, enflasyonun yüzde 5’e düşürüleceğine inandığını ifade etti.

Reklam

6. Sağlık bakanı: İstanbul’da vaka sayısında önemli düşüş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da son bir haftada vaka sayısında önemli düşüş görüldüğünü bildirdi.

7. CHP’li 11 belediyeden iktidar eleştirisi: ‘Oldu-bitti’lerle süreç yönetiliyor

CHP’li 11 büyükşehir belediyesinin başkanları, bugün telekonferans yöntemiyle görüştü. Ortak açıklamada, iktidarın yerel yönetimler reform planı eleştirildi.

8. CHP’den, ‘çıplak arama’ iddiaları için alt komisyon talebi

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nun CHP’li üyeleri, Uşak’taki çıplak arama iddialarına ilişkin bir alt komisyon kurulmasını istedi.

9. Yüz yüze sınavda geri adım: Karne notları katılım üzerinden belirlenecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tartışmalara neden olan yüz yüze sınav uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı.

10. Sigarada ÖTV indirimi: Enflasyonu yarım puan düşürebilir

Sigaralarda özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı düşürüldü.

11. Vale yönetmeliği: Halka açık alanlarda yer ayrılmayacak, sigorta zorunlu olacak

‘İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik‘ Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

12. Gölcük depreminde birbirinden ayrılan iki bina 22 yıl sonra yıkılıyor

Fotoğraf: AA

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, 17 Ağustos 1999 depreminde hasar görerek birbirinden ayrılan iki bina için yıkım kararı alındı.

13. Gültekin ailesinin avukatından bağ evindeki keşfe itiraz

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanık Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı’ya cinayet mahallindeki bağ evinde yaptırılan keşfe itiraz etti.

14. Michael Jackson’ın Neverland çiftliği 22 milyon dolara satıldı

Fotoğraf: Reuters

Michael Jackson’ın ABD’deki kötü şöhretli Neverland çiftliği başta istenen fiyatın beşte birine alıcı buldu.

15. Çöp ayrıştırma tesisinde son anda ölümden kurtarılan kedi, çevre müdürü yardımcısı oldu

Fotoğraf: Reuters

Rusya’da bir çöp ayrıştrma tesisinde çalışan işçinin ölümden kurtardığı sokak kedisi şimdi çevre bakanlığının bölge müdürlüğünde yardımcı koltuğunda oturuyor.