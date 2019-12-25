Akşam Postası / 25 Aralık 2019

1- TMMOB ve İstanbul Gönüllüleri Kanal İstanbul’a itiraz etmenin yolunu gösterdi

Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, yurttaşların Kanal İstanbul projesine ilişkin görüş ve itirazlarını 2 Ocak 2020 tarihine kadar iletebilmeleri için bir dilekçe yönergesi hazırladı. İstanbul Gönüllüleri de itiraz sürecine dair açıklama yayımladı.

2- Caddebostan sahilini kırmızı yosunlar kapladı

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda, Caddebostan’dan Maltepe’ye kadar uzanan sahil şeridini kırmızı yosunlar sardı.

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3- Zonguldak’ta kaçak maden ocağında patlama: İki işçi öldü, biri ağır yaralandı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kaçak maden ocağında metan gazı patlaması meydana geldi. İki işçi hayatını kaybetti. Bir işçi ağır yaralandı.

4- Yavaş: Ankara’da bir grup, işlerini tehdit, şantaj, rüşvet, siyasi bağlantıyla çözüyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP milletvekili Sinan Aygün’le arasındaki ‘rüşvet polemiğiyle ilgili, “Artık ranta, rüşvete bulaşmış bir belediye yok. Biz meclis üyelerine kadar bütün belediyeyi ranta kapattık. Aygün’ün saldırmasının gerekçesi bize geri adım attırmak. Asla geri adım atmayacağız” ifadelerini kullandı.

5- Erdoğan Tunus’tan seslendi: Libya’dan davet gelirse adımımızı ona göre atarız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tunus’ta mevkidaşı Kays Said ile görüştükten sonra Türkiye’nin Libya’ya asker gönderip göndermeyeceğine ilişkin soruyu, “Davet gelirse adımımızı ona göre atarız” diyerek yanıtladı. Erdoğan, böylece geçmişte de sarfettiği “Gerekirse Libya’ya asker göndeririz” tezini bir kez de Tunus’ta dile getirmiş oldu.

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6- Diyarbakır Belediye Başkanı Mızraklı’nın tahliye talebi reddedildi

Görevden alınarak tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

7- Eski AKP’li hakime ‘müvekkilin siyasi rakibi’ diyen avukata soruşturma

İstanbul başsavcılığı, cezaevindeki eski HDP’li vekil Sebahat Tuncel’in

avukatı Ramazan Demir hakkında ‘hakime hakaret’ iddiasıyla

soruşturma açtı.

8- Şule Çet davasının gerekçeli kararı: Cinsel saldırıda bulunup pencereden attı

Üniversite öğrencisi Şule Çet’in (23), Ankara’daki bir plazanın 20’nci katından düşerek ölmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu’ya (34) ile sanık Berk Akand’a (33) verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı. Kararda, Aksu’nun Çet’e cinsel saldırıda bulunduğu, ardından şikayet edileceğini düşünerek darbedip, boğazını sıktığı ve intihar süsü vermek için de pencereden attığı belirtildi.

9- Hitit Üniversitesi’nde ‘kişiye özel’ iki ilan, havuzsuz yerleşkeye ‘yüzme belgesi’ şartı

Hitit Üniversitesi rektörlüğü, spor yönetimi bölümü yerleşkesinin bulunduğu Çorum’un Bayat ilçesinde yüzme tesisi bulunmamasına rağmen ‘2. kademe yüzme antrenörlüğü belgesine sahip olmak’ şartıyla ‘kişiye özel’ denebilecek bir kadro ilanı açtı.

10- Araplar Ordu’da 40’tan fazla fındık bahçesi satın aldı

Ordu Emlak Müşavirleri Derneği, kentte 150’nin üzerinde gayrimenkul satın alan Arapların 40’tan fazla da fındık bahçesi aldığını açıkladı.

11- Fenerbahçe’yle yaşıttı: Türkiye’nin en yaşlı insanı hayatını kaybetti

Nüfus kayıtlarına doğum tarihi 1907 olarak geçen ve Türkiye’nin en yaşlı insanı olarak gösterilen 113 yaşındaki Ayşe Uçar yaşamını yitirdi.

12- ‘Bankaları rahatlatmak’ için kurulacak şirkete Hazine de ortak oluyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Birleşik İpotek Finansmanı Anonim Şirketi’ne yüzde 5 ortak olacak.

13- Ticaret, inşaat ve hizmet sektörlerinde güven arttı; kötümserlik sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık için açıkladığı sektörel güven endeksleri hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinin tümünde yükseliş gösterdi. Ancak endeks değerleri kötümserliğin sürdüğüne işaret ediyor.

14- Eşini öldüren polise ceza indiriminin gerekçesi: ‘İlk haksız hareketi’ kimin yaptığı belirlenemedi

Kocaeli’de boşanma aşamasında olduğu eşi Elif Yavuz’u öldüren polis memuru İbrahim Yavuz’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, olay anında ‘ilk haksız hareketi’ hangi tarafın yaptığı belirlenemediği gerekçesiyle müebbetten 24 yıla indirildi.

15- Irak’ta Şii partilere ait bürolar ateşe verildi

Irak’ta 15 Aralık’ta uğradığı suikast sonucu yaralanan aktivist Sair Kerim et-Tayyib tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Aktivistin ölüm haberinin ardından göstericiler, Divaniye kentindeki Şii partilere ait bazı büroları yaktı.