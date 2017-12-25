Akşam Postası / 25 Aralık 2017

1. ‘Orman kanunu’ sadece 15 ve 16 Temmuz için geçerliymiş
696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de yer alan ‘darbe girişimi ve devamındaki terör eylemlerine müdahale eden sivillere ceza muafiyeti’nin sadece 15 ve 16 Temmuz’u kapsadığı açıklandı. Ancak rahatsızlık had safhada…
TÜSİAD da ses verdi: 696 sayılı KHK’da ‘gerekli düzeltmeler’ yapılsın
HDP’den KHK’lar için muhalefete çağrı: TBMM’ye saygısızlık, ortak tavır gösterilmeli
Gül’ün itirazı var: 696 sayılı KHK’daki muğlaklık kaygı verici
CHP ‘696’yı AYM’ye götürüyor: Silahlı çete kurmaya izin veriliyor
Feyzioğlu yeni KHK’dan ‘dehşete düştü’: İnsanlar birbirinin kafasına sıkacak
Akşener ‘sivillere ceza muafiyeti’ için uyardı: Ülkeyi iç savaşa çekmek olur
2. Hakkari’de PKK saldırısı: İki asker hayatını kaybetti, bir asker yaralı
Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki PKK saldırısında iki asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı.
3. Cumhuriyet davası: Tutukluluk halinin devamına…
Cumhuriyet gazetesinin dört çalışanının tutuklu yargılandığı davanın beşinci duruşmasında da tahliye kararı çıkmadı.
4. Avusturya başbakanı ısrarcı: Türkiye’nin AB’de yeri yok
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ‘özellikle son yıllarda izlediği siyaset nedeniyle’ Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde (AB) yeri bulunmadığını söyledi.
5. Ekonomist Acemoğlu’na göre ‘sağlıksız’ büyüyoruz: 2018 ve 2019’da kriz riski var
Türkiye’nin Batı’dan uzaklaşmasının ekonomiye olumsuz yansıdığını di̇le getiren Prof. Dr. Daron Acemoğlu, sağlıksız büyüme nedeniyle ekonomik kriz riskinin sürdüğüne dikkat çekti.
6. Diyanet fetvası: Boşanma niyetiyle ‘Anam bacımsın’ denen kadın boşanmış sayılır
Diyanet, kocası tarafından boşanma niyetiyle “Sen benim anam bacımsın” denen kadının boşanmış sayılacağını açıkladı.
7. Amasra’da termik santral için zeytin ağaçları taşınıyor: Köylüler isyanda
Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Gömü köyünde Hattat Holding tarafından hayata geçirilmek istenen termik santralin yakınında bulunan zeytin ağaçlarının budanarak başka bir alana taşınmak istenmesi köylüleri isyan ettirdi.
8. 696 sayılı KHK’da bu da var: Gemlik deniz kenarından yamaçlara taşınacak
Hükümetin dün Resmi Gazete’de yayınladığı 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, Bursa’nın 107 bin nüfuslu Gemlik ilçe merkezi deprem tehlikesi nedeniyle taşınacak.
9. Bu kez füniküler: Mastürbasyon yapan adam tutuklandı
Kabataş-Taksim fünikülerinde C.B. adlı kadına bakarak mastürbasyon yapan Ürdünlü Yusuf A. ‘cinsel taciz’ suçundan tutuklandı. Yusuf A. hakkında ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla dokuz aydan 4.5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
10. Demirtaş’tan Hazine’ye 750 bin lira maddi ve manevi tazminat davası
Edirne F tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Hazine aleyhine 750 bin lira maddi ve manevi tazminat davası açtı.
11. YouTuber Danla Bilic’e ‘intihara teşvik’ten soruşturma
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’e ‘intihar teşvik’ şikayeti üzerine soruşturma açıldı.
12. Arkadaşının üniversite tercihini sistemden değiştiren öğrenciye iki yıl üç ay hapis
İstanbul’da lise son sınıf öğrencisi Muhammed B., sınıf arkadaşı Enes Mollaahmetoğlu’nun üniversite tercihlerini izinsiz değiştirip LYS’de daha yüksek puan almasına rağmen başka bir üniversiteye yerleşmesine neden olduğu gerekçesiyle iki yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.
13. ‘Mankafa’ davası
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Man Adası belgeleri’ nedeniyle kendisine ‘Mankafa’ diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aleyhine beş kuruşluk tazminat davası açtı.
14. Yıl 2014: Soylu, bir imzayla evlendirdi… Yıl 2017: Soylu, bir imzayla işten attı
Hükümetin önceki gün çıkardığı kanun hükmünde kararnameyle memuriyetten ihraç edilen diplomat Mehmet Yavuz Arabul’un, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dostu olduğu ortaya çıktı.
15. Arda Turan balıkçıda ‘dostlara’ konuştu: Beşiktaş’a ‘Evet’ dedim, iki kulüp anlaşmalı
Barcelonalı futbolcu Arda Turan, transferinin gündemde olduğu Beşiktaş’la anlaştığını, sırada iki kulübün anlaşmasının bulunduğunu söyledi.