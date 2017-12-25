Akşam Postası / 25 Aralık 2017

1. ‘Orman kanunu’ sadece 15 ve 16 Temmuz için geçerliymiş

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de yer alan ‘darbe girişimi ve devamındaki terör eylemlerine müdahale eden sivillere ceza muafiyeti’nin sadece 15 ve 16 Temmuz’u kapsadığı açıklandı. Ancak rahatsızlık had safhada…

2. Hakkari’de PKK saldırısı: İki asker hayatını kaybetti, bir asker yaralı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki PKK saldırısında iki asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı.

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3. Cumhuriyet davası: Tutukluluk halinin devamına…

Cumhuriyet gazetesinin dört çalışanının tutuklu yargılandığı davanın beşinci duruşmasında da tahliye kararı çıkmadı.

4. Avusturya başbakanı ısrarcı: Türkiye’nin AB’de yeri yok