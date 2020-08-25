Akşam Postası / 25 Ağustos 2020

1. ‘Brunson için minnettarız’ diyen Trump: Erdoğan’la birkaç konuşmada anlaştık

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’li pastör Andrew Craig Brunson’un serbest bırakılmasından dolayı Türkiye’ye minnettar olduklarını vurgulayarak, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan çok iyiydi” dedi.

2. Enerji Ajansı başkanı: 320 aşağı doğru revize edilebilir

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Türkiye’in bulduğu doğalgaz rezervde belirtilen miktarın aşağı ya da yukarı çekilebileceğini belirterek, Sakarya sahasının ‘dev rezerv’ grubuna girdiğini ve yeni rezervlerle daha büyük oyuncu olunabileceğini söyledi.

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3. Seyircili maçlar ekimde: Kapasitenin üçte biri doluluk, maske ve mesafe şart

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını verdi.

4. Covid-19 tedavisi: Ne kadar ilerleme kaydettik?

Dünyanın dört bir yanında, Covid-19 hastalarına yönelik tedavi arayışı sürüyor. Tedavide fark yaratan ilaçlar sağlık otoritelerinin onayını alıyor.

5. Kronik rahatsızlığı bulunan ilk ve ortaokul öğrencileri evde devam edebilecek

Kronik hastalığı bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencileri Covid-19 salgını süresince eğitimlerini uzaktan sürdürebilecek.

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6. İlave TV kanalıyla tanınan Arif Kocabıyık gözaltında

YouTube’daki ‘İlave TV’ kanalındaki sokak söyleşileriyle tanınan Arif Kocabıyık gözaltına alındı.

7. Türk ve İtalyan donanmasından üç gemi, Doğu Akdeniz’de eğitim yaptı

Fotoğraf: Savunma Bakanlığı

Türk Deniz Kuvvetleri, Doğu Akdeniz’de İtalyan donanmasına ait bir geminin de katılımıyla eğitim düzenledi.

8. Bildiğimiz anlamda ofisin sonu: Şirketlerin çoğu çalışma alanlarını küçültecek

Covid-19 nedeniyle başlayan yeni çalışma düzeni şirketlerin birçoğu için kalıcı olacak gibi görünüyor. Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi KPMG’nin anketine göre büyük şirketlerin yüzde 68’i ofislerini küçültmeyi planlıyor.

9. İstanbul dokuz yıl aradan sonra yeniden Formula 1 takviminde

İstanbul dokuz yıl aradan sonra yeniden Formula 1 takviminde yer aldı.

10. Araştırma: ‘Güvenli miktar’ yok; hamile kadınlar kafein tüketmemeli

Hamilelikte kafein tüketimi üzerine yapılan bir araştırma ‘belli bir miktara kadar tüketimin bebeğe zarar vermeyeceği’ tavsiyesinin doğru olmadığını, tamamen kesilmesi gerektiğini ortaya koydu.

11. Apartman bahçesinden 8 bin 500 yıllık insan iskeleti çıktı

Fotoğraf: AA

Bilecik’te, bir apartmanın bahçesinde keşfedilen ve Batı Anadolu’daki ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu ortaya çıkan kazı alanında, 8 bin 500 yıllık insan iskeletine rastlandı.

12. British Museum, köle sahibi kurucusunun büstünü kaldırdı

British Museum, köle sahibi kurucusu Sir Hans Sloane’un büstünü kaldırarak sömürgecilikle bağlantılarıyla yüzleşmek istediğini bildirdi.

13. Afrika çocuk felcinden temizlendi

Bağımsız kuruluş Afrika Bölgesel Sertifikasyon Komisyonu, kıtanın çocuk felcinden temizlendiğini açıkladı.