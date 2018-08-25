Akşam Postası / 25 Ağustos 2018

1- Soylu’nun emriyle: ‘Cumartesi Anneleri’nin eylemine ters kelepçeli gözaltı

Her hafta Galatasaray Meydanı’nda buluşan ve yakınlarının cenazelerini isteyen Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü eylemi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla yasaklandı.

2- New York Times Sarraf’ın rüşvetini yazdı: Gardiyana 50 bin dolar verdi

New York Times gazetesi, ABD’de tutuklu İran asıllı Türkiye vatandaşı iş adamı Rıza Sarraf’ın cezaevinde verdiği rüşvetleri yazdı. Gazeteye göre Sarraf, cezaevinde toplamda 50 bin dolar rüşvet verdi.

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3- Erdoğan’dan iki ayrı mesaj: Ekonomik saldırılara karşı güvence milletin azmi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 26 Ağustos Zafer Haftası ve Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü dolayısıyla iki ayrı mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, “Ekonomik saldırılara karşı en büyük güvencemiz milletimizin azmi” dedi.

4- Rusya’nın iddiası: Kimyasal saldırı yaptırtıp suçu Esad’a atacaklar

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, zehirli madde eğitimi alan militanların ABD, İngiltere ve Fransa tarafından sivillere kimyasal silahlarla saldırtılarak Suriye’yi vurma hazırlığında olduğunu iddia etti.

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5- CHP’li Kani Beko: Kamuda maaşlar ödenememeye başlanacak

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, ekonomik kriz nedeniyle yakında kamuda maaşların ödenememeye başlanacağını öne sürdü.

6- Düğünde havaya ateş açıldı, bir yaşındaki Furkan hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta düğünde havaya ateş açılması sonucu bir kadının hayatını kaybetmesinin ardından, kadının bir yaşındaki torunu da yaşamını yitirdi.

7- Hollanda’nın ‘Muhammed peygamber’ etkinliği için tavrı belli: Karışmayız

Hollanda hükümeti, ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders’in parlamento binasında sergilenmek üzere düzenlediği ‘Muhammed peygamber karikatürü yarışması’nın kendi inisiyatifleri dışında gerçekleştiğini açıkladı.

8- Beyoğlu’nda gasp edilen trans kadın bıçaklanarak katledildi

Beyoğlu’nda Esra Ateş adlı trans kadın oturduğu apartmanın giriş kapısının önünde boğazı kesilerek öldürüldü. Bir kişi gözaltına alındı.

9- Schumacher’den haber var: Evinden dağ ve göl manzarasını izlediği zaman ağlıyor

Fransız Alplerinde kayak yaptığı sırada geçirdiği kaza sonrasında ‘travmatik beyin hasarı’ nedeniyle Aralık 2013’ten beri tedavi gören Formula 1’in efsane pilotu Michael Schumacher’in, İsviçre’nin Cenevre kentindeki villasından gördüğü dağ ve göl manzarasını baktıkça ağladığı belirtildi.

10- Uzmanından öneriler: Tatilciler dönüş yolunca trafikte nelere dikkat etmeli?

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Genel Başkanı İhsan Memiş, Kurban Bayramı tatilinin ardından yaşadıkları kente dönenler için uyarılarda bulundu.