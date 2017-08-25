Akşam Postası / 25 Ağustos 2017

1. Alman bakana göre sorumlusu Erdoğan: Türkiye’nin AB’ye girme ihtimali sıfır

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, mevcut şartlarda Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) katılma ihtimalini ‘sıfır’olarak niteledi.

2. Bahçeli’nin savaş tamtamlarına Yıldırım’dan fren: Bu savaş nedeni olmaz

Başbakan Binali Yıldırım, iktidara desteğini eksik etmeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kuzey Irak’ta yapılacak bağımsızlık referandumunun savaş nedeni sayılması önerisine karşı çıktı.

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3. İki yeni KHK: 928 ihraç, 60 göreve iade ve yasal düzenlemeler

693 ve 694 sayılı iki yeni KHK, Resmi Gazete’de yayınlandı. 693 sayılı KHK’da, ihraç ve göreve iadeler bulunurken, 694 sayılı KHK’da yasal düzenlemeler yer aldı.

4. Gazeteci dövmenin cezası bir maçmış

Gazeteci Bilal Meşe’ye saldıran Arda Turan, bir maçlık aranın ardından yeniden milli takıma dahil edildi.

5. İslamcı militanlar ‘hedef büyüttü’: Radyoaktif kirli bomba

Endonezya güvenlik yetkilileri, İslamcı militanların radyoaktif türde bir ‘kirli bomba’yı infilak ettirmeyi planladığını söyledi. Reuters’in haberi, Endonezya’daki militanların hedeflerini ne kadar büyüttüğünü gösteriyor.

6. İtalyan dergisi: Reina saldırısının emri ‘gizemli bir Teksaslı’dan

İtalyan haber dergisi L’Espresso, IŞİD’in Reina saldırısının emrinin, ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan bir örgüt üyesi tarafından verildiğini öne sürdü.

7. Kılıçdaroğlu’nun Ahmet Hakan’a yanıtı: Erdoğan’la benzeşmedim, benzeşmem

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ‘Kemal Bey’le olmuyor, olamıyor’ başlıklı yazısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun verdiği yanıtı köşesine taşıdı.

8. Bakan, akademisyen peşinde: Oran’a ‘örgüt propagandası’ soruşturması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Kürtler üzerine bazı trajikomik deneyler’ başlıklı yazısı nedeniyle akademisyen Baskın Oran hakkında ‘terör örgütü propagandası’ suçundan soruşturma açıldı.

9. Aksakallı ‘kriz’in ardından ilk kez: Bırakın istifayı, en küçük bir kırgınlığım yok

Yüksek Askeri Şura sonrası başlayan ve adım adım tırmanan krizin en önemli aktörlerinden Korgeneral Zekai Aksakallı, istifa ettiğine dair iddia için, “Bırakın istifayı, en küçük bir kırgınlığım yok” dedi.

10. ATM düzeneğiyle 1 milyon 242 bin liralık vurgun yapan dört Moldovalı tutuklandı

İstanbul’da ATM’lere yerleştirdikleri düzeneklerle kartları kopyalayarak dolandırıcılık yapan Moldovalı dört kişi tutuklandı.

11. KHK’yla göreve iade edilen AKP’li vekilin kızı işine dönmüyor

AKP Antalya Milletvekili Hüseyin Samani, son KHK’yla işine iade edilen kızı Betül Samani Gökay’ın istifa ettiğini ve görevine başlamayacağını duyurdu.

12. Ayvalık’ta yanan ormana dozer girmesine tepki: Bırak, kendiliğinden canlansın

Ayvalık Tabiat Parkı’nda 17 Ağustos’ta 15 hektarlık alanın kül olmasıyla sonuçlanan yangının hemen ardından bölgeye iş makinesi girmesi tepki çekti.

13. Bakanlığın haberi yok: ‘İsmailağa fetva hattı’ izinsiz açılmış

Hükümet ‘İsmailağa fetva hattı’ için ‘herhangi bir izin ya da lisans verilmediğini’ bildirdi.

14. Reuters’ın ‘Türk Telekom’ iddiası: Oger’in hissesini ya Suudiler ya da hükümet alacak

Türk Telekom’un yüzde 55’ine sahip olan Oger Telekom’un hisselerini Saudi Telekom’un alacağı öne sürüldü.

15. ‘FETÖ bağlantılı’ üç yeni okul açılması talebine ABD’den ret

ABD’nin Tennessee eyaletinde faaliyet gösteren ‘FETÖ bağlantılı’ READ Vakfı’nın eyaletin en büyük şehri Memphis’te üç yeni okul açma talebi reddedildi.

16. Buğday tarlasına ‘dinamit’ deposuna yargı freni: Bilirkişi incelemesi beklensin

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyünün yakınlarında bulunan tarım alanlarına, 140 tonluk dinamit deposu inşaatı için yapılan plan değişikliğine yargıdan ret kararı geldi.

17. ‘Akıncı’nın eski harekat komutanı: MİT’ten bir ekip 15 Temmuz’dan önce gelip bilgi aldı

Eski kurmay albay Ahmet Özçetin, Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan (MİT) 40 kişilik bir ekibin 15 Temmuz’dan yaklaşık bir buçuk ay önce üssü ziyaret edip detaylı bilgi aldığını öne sürdü.

18. TRT spikerlerinden Mesut Mertcan hayatını kaybetti

TRT’nin tanınmış spikerlerinden Mesut Mertcan yaşamını yitirdi.