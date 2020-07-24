Akşam Postası / 24 Temmuz 2020

1- Son 24 saat: 937 kişiye ‘corona’ tanısı, 17 can kaybı; 1009 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 937 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 17 kişi hayatını kaybetti, 1009 kişi iyileşti.

2- 86 yıl sonra ilk namaz: Kimi yeniçeri kostümüyle geldi kimi Almanya’dan çocuğuyla

Fotoğraflar: AA

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya’daki cuma namazına yurdun dört bir yanından insanlar gelirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan namaz öncesi Kur’an-ı Kerim okudu.

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3- Erdoğan ve Bahçeli’den Fatih’in türbesine ziyaret: ‘Açılışa 350 bin kişi iştirak etti’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Sultan Mehmet’in türbesini ziyaret etti.

4- ‘Sosyal medya’ teklifi komisyondan geçti: Tasarıda neler var?

Kamuoyunda ‘sosyal medya düzenlemesi’ diye bilinen tasarı TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

5- ‘İstihdam’ teklifi geçti: Erdoğan ‘işten çıkarma yasağı’nı bir yıl uzatabilecek

İstihdama ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

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6- ‘Corona’da vakaların yüzde 46’sı, ölümlerin yüzde 50’si İstanbul’da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplam Covid-19 vakalarının yüzde 46’sının, ölümlerin ise yüzde 50.2’sinin İstanbul’da olduğunu açıkladı.

7- Hibrit model: Üç gün evde üç gün okulda; imam hatiplerdeki boş sınıflar kullanılabilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nda salgının seyrine göre okullarla ilgili üzerinde çalışılan senaryolarla ilgili bilgi verdi. Hibrit modele göre, yüz yüze ve uzaktan eğitim bir arada verilecek.

8- Meclis’te ‘Lozan’ atışması: AKP’li Özkan’dan CHP’li Özel’e ‘Reisçi olduğu için’ teşekkür

İstihdama ilişkin tasarının TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldüğü sırada ‘Lozan’tartışması patlak verdi.

9- Turist sayısı ilk altı ayda yüzde 75 azaldı

Türkiye’ye gelen turist sayısı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 96 azalarak 210 bin olarak kayda geçti.

10- Kadir Şeker’in tutukluluğuna devam kararı

Konya’da sevgilisi A.D’yi (35) döven Özgür Duran’ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker’in (20) dosya üzerinde yapılan incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi. Şeker, 16 Eylül’de üçüncü kez hakim karşısına çıkacak.

11- Kurultay kulisi: Kılıçdaroğlu Z kuşağını etkilemek için rap müzikle salona girecek

CHP’de yarın ve pazar günü genel başkan ve yeni parti yönetiminin seçileceği kurultayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun hedeflediği Z kuşağına mesaj vermek için salona rap müzikle gireceği belirtildi.

12 -Edirne’de orman yangını

Fotoğraf: DHA

Edirne’nin Meriç ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

13- Araştırma: 20 yıl içinde dünyada 1.3 milyar ton plastik atık olacak

Dünya çapında harekete geçilmezse, 2040 yılına gelindiğinde 1.3 milyar ton plastiğin çevreye saçılacağı tahmin ediliyor.