Akşam Postası / 24 Temmuz 2018

1. CHP’li vekil: Olağanüstü kurultay için yeterli imzayı topladık

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, seçimli olağanüstü kurultay için yeterli sayıda imzanın taplandığını açıkladı.

2. Yıllarca babası, eniştesi ve kuzeninin cinsel istismarına maruz kalmış…

Bursa’da 18 yaşındaki Y.Ç.’nin ilkokuldan bu yana babası, eniştesi, kuzeni ve babasının arkadaşının cinsel istismarına maruz kaldığı ortaya çıktı. Baba, enişte ve kuzen tutuklandı.

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3. Merkez Bankası faizi sabit tuttu, dolar ve avro yüzde 4’ten fazla arttı

Merkez Bankası politika faizi haftalık repo faiz oranını yüzde 17.75’te sabit tutma kararı aldı. Dolar yaklaşık yüzde 4.1’lik artışla 4.93, avro yüzde 4.2’lik artışla 5.78 lira civarında işlem görmeye başladı.

4. İşadamlarıyla bir araya gelen Albayrak’ın gündemi: Enflasyonla mücadele ve tasarruf

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Açıklanacak yeni planla enflasyonda düşüşe odaklı bir çerçeve ortaya koyulacak” dedi.

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5. Erdoğan noktayı koydu: 21 günlük bedelli askerlik süresi kısalmayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik düzenlemesinin temel eğitim alınmayacak biçimde çıkarılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

6. ABD Kongresi uzlaştı: Türkiye’ye F-35 teslimatı geçici olarak durduruluyor

ABD Kongresi’nin iki kanadı Senato ve Temsilciler Meclisi, Türkiye’ye verilmesi planlanan F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasında uzlaştı.

7. Kılıçdaroğlu: Bir dönem FETÖ’nün yaptıklarını saray ve adamları yapıyor

Balyoz ve Ergenekon yargılamalarında Gülen Cemaati’ne mensup savcı ve hakimlere dikkat çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “FETÖ’nün yaptıklarını saray ve adamları yapıyor. Bir ipte iki cambaz vardı. Biri düştü diğeri duruyor” dedi.

8. Artık resmen ‘sahibinin sesi’: TRT, kararnameyle saraya bağlandı

TRT doğrudan cumhurbaşkanlığına, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlandı.

9. Netanyahu Erdoğan’a: Suriyelileri, Kürtleri katledip vatandaşlarını hapse atıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Suriyelileri ve Kürtleri katletmekle suçladı.

10. Eski HSYK yöneticisi: Erdoğan’a ‘Atama listesi nurlu oldu’ dendi, onayladı

‘FETÖ’nün yargı yapılanmasında önemli rol oynadığı suçlamasıyla yargılanan eski Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Daire başkanı İbrahim Okur, 2010 referandumu sonrası yargıya cemaat üyesi hakimlerin atanmasında dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın onayı olduğunu öne sürdü.

11. Yeni dönemin ilk Meclis kavgası: AKP’liler kürsüde HDP’li Şık’ın üzerine yürüdü

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın Meclis’te yaptığı konuşma AKP’lilerin tepki göstererek kürsüye yürümesi üzerine yarıda kaldı. Şık’a iki oturum genel kurul çalışmalarına katılmama cezası verildi.

12. Akşener’den yağmurda nöbet tutan partililere: 72 saat süre verin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisini partinin başında kalmaya ikna etmek için evinin önünde dün gece yoğun yağmura rağmen bekleyen partililere kararını 72 saat içinde vereceğini iletti.

13. HDP’li dört vekil hakkındaki soruşturmayı eleştiren Buldan’a da soruşturma

HDP’li dört vekil hakkında, öldürülen PKK mensuplarının cenazesine gittikleri gerekçesiyle soruşturma başlatılmasını eleştiren parti lideri Pervin Buldan hakkında da soruşturma başlatıldı.

14. İsrail Suriye jetini düşürdü: Gerekçe hava sahası ihlali

İsrail, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Suriye’ye ait bir savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu.

15. Facia gecesi: Yunanistan’daki orman yangınlarında 60 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan’ın Doğu Attika bölgesinde çıkan orman yangınları dün gece binlerce hektarlık arazideki ağaçları küle çevirirken 60 kişinin ölümüne, 156 kişinin yaralanmasına neden oldu.

16. Beyoğlu’nda çöken binanın sahibi: Bana ‘Profesöre danıştık, sıkıntı olmaz’ dediler

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde çöken binanın sahibi Emin Ertürk, yıkıma sebep olan yan taraftaki inşaattan sorumlu kişilerin kendisine “Bizim bir danışman profesörümüz var. Bunlar sıkıntı değil. Emniyet için bir sıkıntı oluşturmaz” dediğini söyledi.

17. Kayıp Evrim’in babasından çelişkili ifadeler…

Tokat’ın Turhal ilçesinde 10 Temmuz’da yaylada kaybolan üç buçuk yaşındaki Evrim Atış’ın dün gece tutuklanan babası Burhan Atış ifadesinde önce, “Traktörden düşüp öldü, babamın mezarına gömdüm” dedi, daha sonra ifadesini geri çekerek kızının nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

18. Erdoğan, Mesut Özil’i ‘gözlerinden öptü’: Tavrı yerli ve milli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisine yönelik ırkçı tavır nedeniyle Alman milli takımını bıraktığını açıklayan futbolcu Mesut Özil için, ”Takındığı tavır milli ve yerli, gözlerinden öpüyorum’‘ dedi.

19. Milli Eğitim bakanı kurduğu okuldaki hisselerini devretti

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, kurucusu olduğu Maya Okulları’ndaki hisselerini devretti.

20. ‘Adnan Oktar’ın kediciğisin’ diyerek 71 yaşındaki kadını 31 bin lira dolandırdılar

İstanbul’da 71 yaşındaki Saadet U.’yu arayan dolandırıcılar, “Adınız Adnan Oktar operasyonunda ‘kedicik’ diye geçiyor” diyerek 31 bin lira dolandırdı.

21. Eski MİT’çi Mehmet Eymür’e, ‘sahte kimlik kullanma’dan hapis cezası

Milli İstihbarat Başkanlığı’nın (MİT) eski kontrterör daire başkanı Mehmet Eymür, 23 yıl önceki gizli bir operasyonda ‘sahte kimlik kullandığı’ gerekçesiyle iki yıl hapis yatacak.