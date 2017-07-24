Akşam Postası / 24 Temmuz 2017

1- Cumhuriyet’çiler aylar sonra hakim karşısında

Cumhuriyet gazetesinin 11’i tutuklu 17 çalışanı bugün ilk kez hakim karşısında çıktı. İlk olarak yazar Kadri Gürsel ve Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay savunma yaptı.

2- Siirt’te PKK saldırısı: Bir asker yaşamını yitirdi, iki yaralı

Siirt’in Baykan ilçesinde PKK’nın sivil bir araca düzenlediği silahlı saldırıda bir asker hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Reklam

3- HDP sokağa çıkıyor: Grup toplantıları miting olacak, ‘Adalet Nöbeti’ tutulacak

HDP, milletvekillerinin tutuklandığı 4 Kasım tarihine kadar, grup toplantılarını farklı kentlerde mitinge dönüştürecek, halkın katılımıyla etkinlikler düzenleyecek ve cezaevindeki vekiller için ‘Adalet Nöbeti’ tutacak.

4- Ekonominin kaptanı Şimşek

Yeni hükümette başbakan yardımcılarının görevi belli oldu. Ekonomi Mehmet Şimşek’in koordinasyonunda tek elden yürütülecek.

5- Marmara Üniversitesi’nden evrime dayalı makaleye ret: Sıkıntı yaşarız

Marmara Üniversitesi, kalp damar cerrahisi uzmanı Mert Mercan’ın evrime dayalı makalesini “Sıkıntı yaşanır” diyerek yayınlamadı.

6- Resmi yazışmalarda yer alan iddia: Adil Öksüz, Almanya’da olabilir

Darbe girişiminin ‘kilit’ isimlerinden Adil Öksüz’ün Almanya’da olabileceği iddia edildi.

7- Alman maliye bakanı: Erdoğan, iki ülke ilişkileriyle kumar oynuyor

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, iki ülke arasındaki asırlık ilişkilerle kumar oynadığını söyledi.

8- Almanya: Türkiye, ‘teröre destek veren şirketler’ listesini geri çekti

Almanya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Yok” dediği ‘teröre destek veren şirketler’ listesini Türkiye’nin geri çektiğini açıkladı.

9- Kabil’de bombalı saldırı: En az 35 kişi hayatını kaybetti

Afganistan’ın başkenti Kabil’de yoğunlukla Şiilerin yaşadığı bölgede gerçekleştirilen bombalı saldırıda en az 35 kişi hayatını kaybederken, 40’tan fazla kişi yaralandı.

10- Kuran kurslarına Hazine arazisi 49 yıl bedava

Bundan böyle Hazine arazileri Kuran kursları ve dini yurtlara 49 yıllığına bedelsiz verilebilecek.

11- Polonya’da halkın protestosu geri adım attırdı: ‘Yargıya müdahale’ yasasına veto

Polonya’da hükümetin yargı üzerindeki nüfuzunu artıracak yasa teklifi, sekiz gündür süren kitlesel protestoların ardından cumhurbaşkanı tarafından veto edildi.

12- İş cinayeti: Temizlik işçisi dördüncü kattan düşüp hayatını kaybetti

Çorum’da dördüncü kattaki evde cam silerken düşen temizlik işçisi Emine Aksu hayatını kaybetti.

13- Bu sefer Trabzon: ‘Hero’ tişörtü giyen bir kişi

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde ‘Hero’ yazılı tişörtü giyen 28 yaşındaki Murat Y., gözaltına alındı.

14- İstanbul’da rüşvet operasyonu: 60 trafik polisi gözaltına alındı

İstanbul’da 60’ı trafik polisi toplam 102 kişi rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

15- ‘İSPARK’ta usulsüzlük’ hakkında suç duyurusu: Dilekçede Topbaş da var

İstanbul büyükşehir belediyesinin (İBB) CHP’li meclis üyeleri, usulsüzlükle gündeme gelen otopark şirketi İSPARK’la ilgili suç duyurusunda bulundu. CHP’li üyeler, İBB Başkanı Kadir Topbaş hakkında da ayrı bir dilekçe verdi.

16- 32 yıllık efsanenin sonu: Paint tarihe karışıyor

Windows işletim sisteminin efsanevi programı Paint tarihe karışıyor.