Akşam Postası / 24 Şubat 2020

1- İran’dan gelen Türk şoför, ‘corona’ şüphesiyle gözlem altında

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, İran’dan gelen ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giden Türk şoför, yeni tip corona virüsü şüphesiyle gözlem altına alındı.

2- Van’da depremde yıkılan evde eşini ve üç çocuğunu kaybetti

İran’da meydana gelen deprem nedeniyle Van’da evi yıkılan, eşi ve üç çocuğunu kaybeden Nebahat Fırat’ın, depremden hemen önce çamaşır asmaya çıktığı ortaya çıktı.

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3- Almanya’da karnaval kalabalığının üzerine otomobil sürüldü: En az 10 yaralı

Almanya’da karnavala katılan topluluğun üzerine otomobil sürüldü. Olayda yaralananlar olduğu bildirilirken, sürücü gözaltına alındı.

4- Pistten çıkan Pegasus uçağının kaptan pilotu için tutuklama istemi

İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak kazasında ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadesi alınan kaptan pilot Mahmut Arslan, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

5- Gezi davasında gerekçeli karar: Kavala’ya yöneltilen suçlama afaki

16 sanıktan sekizinin beraat ettiği Gezi davasında gerekçeli karar açıklandı.

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6- HDP ‘ittifak’ çağrısı yaptı, CHP, ‘Demokrasiyi destekleyen yurttaşların yanındayız’ dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın ‘şeffaf ittifak’ çağrısına ilişkin, “Biz demokrasiden yana olan yurttaşlarımızın yanında oluyoruz. İlk seçimler geldiğinde demokrasiden yana olan yurttaşlarımız gereken cevabı verecektir” dedi.

7- Rusya ve Türkiye İdlib için yeni görüşmelere hazırlanıyor

Rusya ve Türkiye, Suriye’nin İdlib vilayetindeki çatışmaları azaltmak için bir dizi yeni görüşmeye hazırlanıyor.

8- Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’e tahliye: 252 gündür ölüm orucundaydı

Grup Yorum’un 252 gündür ölüm orucundaki üyesi İbrahim Gökçek hakkında tahliye kararı verildi.

9- Vakıfları araştıran gazeteci Ağırel: Bilal Erdoğan-Berat Albayrak kapışıyor

Türkiye’de faal 119 bin 301 dernek ve 1383 vakıf var. Ancak hafızalara kazınan dernek ve vakıfların neredeyse tamamı AKP’lilere ait. Bunların kurulum amaçları ve faaliyetleri neler? Toplumsal faydaları bulunuyor mu? Peki ya kurucuları için maddi, siyasi çıkarlar var mı? Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel’ın Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan son kitabı ‘Sarmal’, tüm bu soruları derinine inerek cevaplıyor.

10- Ramzey Motorsiklet’in ortağından şirkete iflas davası

Bir dönem Türkiye’nin en büyük motosiklet üreticilerinden biri olan Ramzey Motorsiklet için iki ortaktan biri şirketin iflasını istedi.

11- Libya Ulusal Ordusu’nun iddiası: Türkiye’ye bağlı güçlerden 16 asker öldürüldü

Libya Ulusal Ordusu geçen birkaç haftada Türkiye’nin ülkede bulundurduğu silahlı kuvvetlerden 16 askerin öldürüldüğünü öne sürdü.

12- Sahne verilmeyen Berna Laçin: Tiyatro özgürdür, iptal etmiyorum

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin tiyatro oyununu engellediği oyuncu Berna Laçin, “Sahnede olacak diye bir kural yok, o oyunu Samsun’da oynayacağım” dedi.

13- Ankara’ya ‘sevk edilen’ Fındık’a gençlik hastalığı teşhisi kondu

Minik gömleği ve arkadaşlarıyla derslere giren görüntüsüyle sosyal medyada yoğun ilgi gören, Tokat’ta Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu’nun maskotu ‘Fındık’ tedavi için Ankara’ya gönderildi.

14- Dolar jeopolitik riskler ve ‘corona’ endişeleriyle dokuz ayın yeni zirvelerinde

Dolar/TL’de Suriye kaynaklı artan jeopolitik endişeler ve yeni tip corona virüsü salgınının küresel ekonomiye etkisinin artabileceğine yönelik beklentilerle dokuz ayın zirvelerinde yukarı yönlü seyrediyor.

15- İnşaat sektörüne güven azaldı, beklenti kötümser

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi şubat ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 3.4 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 2.0 ve inşaat sektöründe ise yüzde 5.7 azaldı. Hizmet ve perakende sektöründe beklenti iyimserken; inşaat sektöründe beklenti kötümser.

16- Sakarya’da yunuslara işkence: Kuyrukları ve yüzgeçleri kesilmiş, kurşunlanmış

Sakarya’da sahilinde kurşunlanmış ve yüzgeçleri ile kuyrukları kesilmiş halde üç yunus bulundu.