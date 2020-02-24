Akşam Postası / 24 Şubat 2020

1- İran’dan gelen Türk şoför, ‘corona’ şüphesiyle gözlem altında
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, İran’dan gelen ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giden Türk şoför, yeni tip corona virüsü şüphesiyle gözlem altına alındı.
İran’da ‘corona’ sebebiyle dört kişi daha hayatını kaybetti: Toplam 12 kişi öldü
Irak’ta ilk ‘corona’ vakası görüldü
İtalya’da ‘corona’ nedeniyle ölenlerin sayısı beşe yükseldi
‘Corona’da küresel salgın endişesi artıyor: 2 bin 619 ölü
Milan Moda Haftası’nda ‘corona’ önlemi: Giorgio Armani seyircisiz defile yaptı
Kuveyt ve Bahreyn’de ilk ‘corona’ vakaları: Dört kişide virüs tespit edildi
İran’a tren seferleri ‘corona’ salgını nedeniyle durduruldu
THY Tahran seferlerini azalttı, İran’a diğer uçuşları 27 Şubat’a kadar iptal etti
Sağlık bakanı: İran ile sınırı kapatmakta geç kalmadık; gelmek isteyen Türkleri alırız
İletişim Başkanlığı: Türkiye’de corona virüsü vakası bulunmamaktadır
‘Corona’ etkisi: Çin’den Türkiye’ye gelen kargo sayısı yüzde 90 azaldı
2- Van’da depremde yıkılan evde eşini ve üç çocuğunu kaybetti
İran’da meydana gelen deprem nedeniyle Van’da evi yıkılan, eşi ve üç çocuğunu kaybeden Nebahat Fırat’ın, depremden hemen önce çamaşır asmaya çıktığı ortaya çıktı.
Van’da yıkılan evler biriket ve taştan inşa edilmiş, çamur kullanılmış
Van’daki depremde 193 ahır yıkıldı: Bölgeye 200 küçükbaş hayvan sevk edilecek
Başkale’de okullar 15 gün tatil edildi
3- Almanya’da karnaval kalabalığının üzerine otomobil sürüldü: En az 10 yaralı
Almanya’da karnavala katılan topluluğun üzerine otomobil sürüldü. Olayda yaralananlar olduğu bildirilirken, sürücü gözaltına alındı.
4- Pistten çıkan Pegasus uçağının kaptan pilotu için tutuklama istemi
İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak kazasında ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadesi alınan kaptan pilot Mahmut Arslan, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
5- Gezi davasında gerekçeli karar: Kavala’ya yöneltilen suçlama afaki
16 sanıktan sekizinin beraat ettiği Gezi davasında gerekçeli karar açıklandı.
25 barodan ortak açıklama: Tarihimizin en ağır yargı krizini yaşıyoruz
Gezi’deki beraatin gerekçesinden sürprizler çıktı
6- HDP ‘ittifak’ çağrısı yaptı, CHP, ‘Demokrasiyi destekleyen yurttaşların yanındayız’ dedi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın ‘şeffaf ittifak’ çağrısına ilişkin, “Biz demokrasiden yana olan yurttaşlarımızın yanında oluyoruz. İlk seçimler geldiğinde demokrasiden yana olan yurttaşlarımız gereken cevabı verecektir” dedi.
Kılıçdaroğlu: Artık biz söylüyoruz, Erdoğan cevap veriyor
7- Rusya ve Türkiye İdlib için yeni görüşmelere hazırlanıyor
Rusya ve Türkiye, Suriye’nin İdlib vilayetindeki çatışmaları azaltmak için bir dizi yeni görüşmeye hazırlanıyor.
8- Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’e tahliye: 252 gündür ölüm orucundaydı
Grup Yorum’un 252 gündür ölüm orucundaki üyesi İbrahim Gökçek hakkında tahliye kararı verildi.
9- Vakıfları araştıran gazeteci Ağırel: Bilal Erdoğan-Berat Albayrak kapışıyor
Türkiye’de faal 119 bin 301 dernek ve 1383 vakıf var. Ancak hafızalara kazınan dernek ve vakıfların neredeyse tamamı AKP’lilere ait. Bunların kurulum amaçları ve faaliyetleri neler? Toplumsal faydaları bulunuyor mu? Peki ya kurucuları için maddi, siyasi çıkarlar var mı? Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel’ın Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan son kitabı ‘Sarmal’, tüm bu soruları derinine inerek cevaplıyor.
10- Ramzey Motorsiklet’in ortağından şirkete iflas davası
Bir dönem Türkiye’nin en büyük motosiklet üreticilerinden biri olan Ramzey Motorsiklet için iki ortaktan biri şirketin iflasını istedi.
11- Libya Ulusal Ordusu’nun iddiası: Türkiye’ye bağlı güçlerden 16 asker öldürüldü
Libya Ulusal Ordusu geçen birkaç haftada Türkiye’nin ülkede bulundurduğu silahlı kuvvetlerden 16 askerin öldürüldüğünü öne sürdü.
12- Sahne verilmeyen Berna Laçin: Tiyatro özgürdür, iptal etmiyorum
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin tiyatro oyununu engellediği oyuncu Berna Laçin, “Sahnede olacak diye bir kural yok, o oyunu Samsun’da oynayacağım” dedi.
13- Ankara’ya ‘sevk edilen’ Fındık’a gençlik hastalığı teşhisi kondu
Minik gömleği ve arkadaşlarıyla derslere giren görüntüsüyle sosyal medyada yoğun ilgi gören, Tokat’ta Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu’nun maskotu ‘Fındık’ tedavi için Ankara’ya gönderildi.
14- Dolar jeopolitik riskler ve ‘corona’ endişeleriyle dokuz ayın yeni zirvelerinde
Dolar/TL’de Suriye kaynaklı artan jeopolitik endişeler ve yeni tip corona virüsü salgınının küresel ekonomiye etkisinin artabileceğine yönelik beklentilerle dokuz ayın zirvelerinde yukarı yönlü seyrediyor.
15- İnşaat sektörüne güven azaldı, beklenti kötümser
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi şubat ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 3.4 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 2.0 ve inşaat sektöründe ise yüzde 5.7 azaldı. Hizmet ve perakende sektöründe beklenti iyimserken; inşaat sektöründe beklenti kötümser.
16- Sakarya’da yunuslara işkence: Kuyrukları ve yüzgeçleri kesilmiş, kurşunlanmış
Sakarya’da sahilinde kurşunlanmış ve yüzgeçleri ile kuyrukları kesilmiş halde üç yunus bulundu.