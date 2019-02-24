Akşam Postası / 24 Şubat 2019

1. Meclis başkanı AKP’li Mustafa Şentop oldu

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AKP’nin adayı ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop Meclis başkanı seçildi.

2. Üniversite mezunu işsiz sayısı 1 milyonu aştı

Bağımsız Sağlık-Sen, Türkiye’de 4 milyona ulaşan işsizlerin dörtte birinin yükseköğretim mezunlarından oluştuğunu açıkladı. Sendika Başkanı Mehmet Bayraktar, iş bulmak için Türkiye’de iyi bir eğitim almanın artık yeterli olmadığını söyledi.

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3. Rus ordusu: Menbiç’te hem TSK, hem DSG hem ABD askeri ile koordineyiz



Rusya Savunma Bakanlığı Askeri Polis İdaresi Başkanı Korgeneral Vladimir İvanovskiy, Menbiç’te Türkiye, Kürtler ve ABD ile koordine halinde olduklarını söyledi.

4. Merkez Bankası’nın 2018 karı 56.3 milyar lira

Toplam aktifleri 721 milyar 499 milyon 798 bin lira olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018’de 56 milyar 279 milyon 555 bin 434 lira dönem kârı elde etti.



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5. Ukrayna’yla çelik ticaretine uyarı: Türkiye bunu kaldıramaz



Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, etki değerlendirmesi yapılmadan Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalamasının çelik sektörü açısından ciddi riskler getireceğini söyledi.

6. 1053 işletmeye toplam 43.5 milyon lira atık suları kirletme cezası

Fotoğraf: WWF

Deniz ve akarsuları atık sularla kirlettiği gerekçesiyle son iki yılda toplam 1053 işletmeye para cezası verildiği bildirildi.

7. Yüzü maskeli saldırganlar Suriyeliler’in yaşadığı evi bastı: Bir ağır yaralı

Fotoğraf: DHA

İstanbul Sultangazi’de Suriyeli ailenin kaldığı eve yüzleri maskeli dört kişi tarafından silahlı baskın düzenlendi. Yedi kişinin yaşadığı öğrenilen evde bir kişi başından silahla vurularak, ağır yaralandı.

8. Sofuoğlu Lamborghini’yi neden Meclis’e çekti? ‘Çocuklara örnek olmak için’



AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Meclis’in önüne parkettiği Lamborghini marka aracı için “O otomobil ile çocuklara örnek oluyorum” dedi.

9. Yıldırım’ın İstanbul’a vaadi: Yüzer konser alanı

Görseller: DHA

AKP İstanbul belediye başkan adayı Binali Yıldırım seçim kampanyası kapsamında İstanbul Boğazı’nda yüzen konser ve konferans alanı projesini vaad ediyor.









