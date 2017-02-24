Akşam Postası / 24 Şubat 2017

1- Erdoğan ‘işareti verdi’: Gerekirse idam için de referandum yapabiliriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ‘demokrasi nöbetleri’ne katılan yurttaşların sık sık dile getirdiği idam için referandum yapılabileceğini söyledi.

2- TSK: El Bab kontrole alındı, mayın ve patlayıcılar temizleniyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ‘Fırat Kalkanı’ operasyonunun devam ettiği Suriye’nin El Bab kasabasının kontrole alındığını bildirdi.

3- Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni kundaklayan saldırgan tutuklandı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni kundaklayan saldırgan tutuklandı.

4- Erdoğan, referandum sonrasına baktı: Erdoğanlar bitmez, yenileri yetişecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişiklik teklifiyle ilgili “Erdoğan’dan sonra ne olacak?” diye soranlara yanıt verdi: “Erdoğanlar bitmez bu ülkede. İnanıyorum ki, yeni Erdoğanlar yetişecektir.”

5- HDP’li Baydemir: Gazze’de yapılanlar neyse Nusaybin’de yapılan odur

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, iki haftadır haber alınamayan Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy’de yaşananları Gazze’de yaşananlara benzetti.

6- Bakan Soylu işkence iddialarına yanıt verdi: O yaşlı adam teröre ev sahipliği yapıyor

PKK’ya yönelik operasyonların devam ettiği Nusaybin’in Koruköy ilçesindeki işkence iddialarına konu olan fotoğrafa ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “O ev İstanbul’da, Mersin’de, İzmir’de ve milletin canını acıtan patlamalara ev sahipliği yapan planın evidir. O yaşlı dediğiniz adam ise teröre ev sahipliği yapıyor” dedi.

7- Almanya duyurdu: Diplomatik pasaport sahibi 136 Türk iltica başvurusu yaptı

Almanya, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından diplomatik pasaport sahibi 136 Türk’ün iltica başvurusu yaptığını açıkladı.

8- Varlık Fonu başkanı ‘ilgi’den memnun: Üç ülke fonuyla anlaşma imzalamak üzereyiz

İktidarın ‘mega projeleri’ne kaynak yaratmak için kamuya ait dev kuruluşları bir bir bünyesine katan Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) başkanı Mehmet Bostan, dünyanın her yerinden yatırımcı ilgisiyle karşılaştıklarını ve üç ülke fonuyla niyet anlaşması imzalamak üzere olduklarını söyledi.

9- Hakimden istismar mağduru çocuğa: Kurda kuşa yem olma, ayaklarının üstünde dur

İstanbul’da bir hakim istismar mağduru bir çocuğa, “Ayaklarının üzerinde durmayı öğren. Kurda kuşa yem olma” dedi.

10- IŞİD’den El Bab’da bombalı araçla saldırı: En az 41 ölü var, çoğu sivil

IŞİD, El Bab yakınlarındaki bir köyde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarını hedef aldı. Bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda ölü sayısı ‘en az 41’ olarak bildirildi.

11- Başdanışman Çevik: Esad’ı devirmek için güç kullanmayacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından İlnur Çevik, Türkiye’nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a karşı güç kullanmasının gündemde olmadığını, ancak herhangi bir işbirliğine de gitmeyeceğini söyledi.

12- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Nasuh Mahruki’nin dört yıla kadar hapsi istendi

Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT) eski başkanı Nasuh Mahruki’nin ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan bir yıldan dört yıla kadar hapsi istendi.

13- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün (2): Tutuklu piyanist Dengin Ceyhan’a tahliye kararı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan piyanist Dengin Ceyhan hakkında tahliye kararı verildi.

14- Akşener, Bahçeli’ye yüklendi: Mevzu vatanın değil koltuğun bekası

Anayasa referandumunda ‘Hayır’ oyu için çalışan eski MHP İstanbul milletvekili Meral Akşener, anayasa değişikliğinde AKP-MHP ortaklığıyla ilgili, “Sayın Bahçeli’nin başkanlıkla ilgili teklifinin arkasında koltuğunun bekası olduğuna inanıyorum” dedi.

15- Konur Sokak’ın ‘Yaşar Abi’si tutuklandı: Devlet işine geldiğinde bana ‘akıllı’ der

12 Eylül’de gördüğü işkenceler sonucu akli dengesini yitiren Ankara Konur Sokak’ın ‘Yaşar Abi’si bir savcıya sandalye ayağı fırlattığı gerekçesiyle tutuklandı.

16- Sur’da altı mahallede oy kullanılacak okullar yıkıldı: 45 sandık başka binalara taşınacak

Diyarbakır’da sokağa çıkma yasağının sürdüğü Sur ilçesindeki mahallelerde ikamet eden seçmenler için referandumda başka mahallelerde sandık kurulacak.

17- Varoluşun çıkmaz sokağı: Dünya üzerinde 322 milyon insan depresyonda

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan araştırmaya göre dünya nüfusunun yüzde 4.4’ü depresyon, 3.6’sı ise anksiyete bozukluğu yaşıyor.

18- Referandum günlükleri: Semt pazarını gezen Çavuşoğlu, ‘Hayırlı Cumalar’a ‘geçit vermedi’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’daki esnaf ziyaretinde ‘Hayır’ kelimesine ‘ambargo koydu.’