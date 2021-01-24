Akşam Postası / 24 Ocak 2021

1. İkinci parti Çin aşısı ‘eksildi’: Erdoğan ’10 milyon doz’ demişti, 6.5 milyon doz geliyor

Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’den beklenen ikinci aşı sevkiyatının 6.5 milyon dozunun yarın sabah Türkiye’ye ulaşacağını açıkladı.

2. Gemi Gabon’da limana demirledi; korsanlar henüz bir talep iletmedi

Fotoğraf: maritimebulletin.net

Dışişleri BakanıMevlüt Çavuşoğlu, dün baskın düzenlenen geminin personelinin bir Türk şirketi tarafından sağlandığını belirterek,15 kişiyi kaçıran korsanların henüz bir talep iletmediğini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise geminin limana demirlediğini duyurdu.

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3. Uğur Mumcu anıldı: ‘Kuvayı Milliyeci olmayı ondan öğrendik’

Fotoğraf: AA

Cumhuriyet gazetesi yazarı Uğur Mumcu, ölümünün 28’inci yıldönümünde bombalı suikaste uğradığı ve adının verildiği sokaktaki evinin önünde anıldı.

4. Eczacı odası başkanı: Takviye faydalı ama dozunda kullanılmazsa zehir etkisi yapar

Salgın sürecinde bağışıklık güçlendirmek için vitamin ve takviyelere talebin arttığına dikkat çeken Adana Eczacı Odası (ADEO) Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, ihtiyaç yoksa bu ürünlerin kullanılmaması gerektiğini söyledi. Yalbuzdağ, dozun aşılmasının da zehir etkisi yapacağı konusunda uyardı.

5. ‘Corona’yı iki kez yenen doktor: Yalvarır gözle bakan hastalarımız çok oluyor

Covid-19’u iki kez yenen Numune Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon uzmanı Doktor Bekir Kurt, hastalığa yakalananların gözünde gördüğü çaresizliği anlattı: “Yalvarır gözle bakan hastalarımız çok oluyor.”

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6. Meteoroloji raporu: 2020’de, sıcaklık 198 noktada ekstrem değerlere ulaştı

Fotoğraf: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılı raporlarına göre Türkiye’de 198 noktada sıcaklık ekstrem değere ulaştı. Eylül, ekstrem sıcaklığın en çok yaşandığı ay oldu. Sonbahar ve son üç aylık su-tarım yılı yağışları ise ülke genelinde normale göre ortalama yüzde 48 düşüş gösterdi.

7. Fenerbahçe, Mesut Özil’le 3.5 yıllık sözleşme imzaladı

Fotoğraf: Twitter

Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

8. Goldman Sachs: TL’nin güçlendirilmesi, rezerv oluşturma çabalarıyla sınırlanabilir

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, üç aylık TL tahmininin dolar karşısında 7.00 ile 7.50 arasında olduğunu, TL’nin daha da güçlendirilmesinin Merkez Bankası’nın (MB) rezervleri yeniden oluşturma çabaları tarafından kısıtlanabileceğini duyurdu.

9. Protokolü çiğneyip erken aşı olan İspanya genelkurmay başkanı istifa etti

Fotoğraf: Reuters

İspanya Genelkurmay Başkanı General Miguel Angel Villaroya, Covid-19 aşılama protokolünü çiğneyerek kendisine aşı yaptırınca tepki çekti. Baskılar üzerine istifa etti.

10. İki haftadır yerin yüzlerce metre altındaydılar: Patlama sonrası mahsur kalan 11 Çinli madenci kurtarıldı

Fotoğraf: BBC

Çin’in Şandong eyaletinde 14 gün önce meydana gelen patlama sonucu 22 kişinin mahsur kaldığı maden ocağından 11 işçi kurtarıldı.

11. Covid desteği: 20 dolar hesap ödedi, 1400 dolar bahşiş bıraktı

Fotoğraf: Facebook

ABD’nin Colorado eyaletindeki bir cafeye giden müşteri 1400 dolar (10 bin 380 lira) bahşiş bıraktı.