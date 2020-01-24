Akşam Postası / 24 Ocak 2020

1- AYM’den Cumhurbaşkanlığı kararnameleri için ilk iptal kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhurbaşkanlığı’nın yayınladığı kararnamelere ilişkin ilk iptal kararını verdi.

2- Havalimanında termal kameralı önlem: Çin’den gelen yolcular taranıyor

İstanbul Havalimanı’nda Çin’den gelen yolculara termal kamerayla virüs kontrolü yapılmaya başlandı.

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3- Üniversite: Afyon’daki öğrencilerde görülen yanıklar ‘kimyasal’ değil ‘buz yaralanması’

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alpagan Mustafa Yıldırım, çocuklarda oluşan yanıkların herhangi bir kimyasal maddeden kaynaklanamayacağını belirterek, “Buza düşmeye ve çarpmaya bağlı travma veya birbirlerine buz parçası atmaları sonucu oluşan yaralar olduğunu düşünüyoruz” dedi.

4- Bolu’da tarım arazilerini ve köyleri yok edecek otoyol projesine iptal davası

Bolu’da yapılması planlanan ‘güney yolu çevre’ projesi hakkında, tarım arazilerini, köyleri ve doğal kaynakların bulunduğu alanları olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle iptal davası açıldı.

5- Bakandan ‘çamaşır suyuyla yıkanmış döner’ açıklaması: Bu ısmarlama bir haber

Etlerin çamaşır suyuyla yıkanarak döner yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Ismarlama bir haber” ifadelerini kullandı.

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6- Uğur Mumcu ölümünün 27’nci yılında anıldı

Uğur Mumcu, ölümünün 27’nci yılında bombalı saldırıyla suikaste uğradığı sokaktaki evinin önünde anıldı.

7- Ceren Damar davasında, sanık avukatının ‘Bu kadın cinayeti değil’ sözlerine tepki

Ankara’da sınavda kopya çekerken yakalandığı araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’i (27) odasında tabancayla vurduktan sonra bıçaklayarak öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet’in (24) tutuklu yargılanmasına devam edildi.

8- YSK’nın yeni başkanı Muharrem Akkaya

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkanlığına, görev süresi dolan Sadi Güven yerine YSK ve Yargıtay 22. Hukuk Dairesi üyesi Muharrem Akkaya seçildi.

9- Erdoğan: Verilen destek Hafter’i şımarttı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile düzenlediği ortak basın toplantısında “Verilen destek Hafter’i şımarttı” dedi.

10- ‘Kırıkkale’de yanlış ilaç kör etti’ iddiasına soruşturma

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde göz rahatsızlığı olan bazı hastalara yanlış ilaç verilerek görme yetisinde kayba yol açıldığı iddiasına soruşturma başlatıldı.

11- Hastaneye kaldırılan CHP’li Deniz Baykal’ın durumu iyiye gidiyor

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın hastanede tedavisi sürüyor.

12- İBB’nin asfalt ihalesi ‘rekabeti daralttı’ diye iptal edildi

Kamu İhale Kurumu (KİK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kent geneli için çıktığı asfalt ihalesini iptal etti.

13- Araştırma: Yabancıların gayrimenkul yatırımlarının yüzde 35’i vatandaşlık için

EVA Gayrimenkul Değerleme’ye göre, 2019’da yabancıların Türkiye’deki gayrimenkul yatırımlarının yüzde 35’i vatandaşlık başvurusu için yapıldı ve bu konuda ilk sırada Konya yer aldı.

14- Bilim insanları 3 bin yıllık mumyayı ‘konuşturdu’

Bilim insanları, 3 bin yıllık mumyalanmış Mısırlı bir rahibin ses yolunu üç boyutlu yazıcı ile kopyalayarak rahibin sesini hayata döndürmeyi başardı.

15- Putin’in ‘şakası yok’: Hakkında espri yapan komedyen yurt dışına kaçtı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında espriler yapan Rus komedyen, güvenliğinden endişe ettiğini söyleyerek ülkesinden ayrıldığını açıkladı.

16- Köpekler üşümesin diye ‘dağları delen’ belediye başkanı şimdi de köy kurdu

Sokak köpekleri için dağa 65 oyuk açtırarak yuva yapan Niğde’nin Çiftlik ilçesi Belediye Başkanı Serkan Güzel aynı alana kulübeler yaptırarak ‘Köpek Köyü’ haline dönüştürdü.

17- Kapanan şirket sayısı yüzde 5, kurulan şirket sayısı yüzde 23 arttı

Türkiye genelinde kapanan şirket sayısı Aralık 2019’da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5, aynı dönemde kurulan şirket sayısı yüzde 23.49 arttı.