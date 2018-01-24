Akşam Postası / 24 Ocak 2018

1- Zeytin Dalı Harekatı | Kilis’e atılan roket camiye isabet etti: 13 yaralı

TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ beşinci gününde.

ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

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2- Benzine bir haftada ikinci zam: Litre fiyatı 12 kuruş artacak

İstanbul’da 16 Ocak’ta 8 kuruş zam yapılan benzinin litre fiyatının bu gece yarısından itibaren 12 kuruş daha artması bekleniyor.

3- Berberoğlu’nun yargılandığı MİT TIR’ları davası Şubat’a ertelendi

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklu yargılandığı MİT TIR’ları davasının duruşması bugün görüldü. Mahkeme, davayı 16 Şubat’a erteledi.

4- Yunanistan kaçak askerleri iade etmiyor: Atina’da yargılanmaları teklifi hala geçerli

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan Türk askerlerini iade etmeyeceklerini, ancak Atina’da yargılanmaları teklifinin hâlâ geçerli olduğunu söyledi.

5- Bakan uyardı: Yasadışı bahis oynayanların bankadaki parasına el koyuyoruz

Yasal bahis oyunlarını cazip hale getirmek için ikramiye oranının artırılacağını belirten Maliye Bakanı Naci Ağbal vatandaşları uyardı: “Yasadışı bahis oynayanların banka hesaplarına el konuyor.”

6- YÖK’ten Sabah gazetesine yalanlama: Akademisyenlere mecburi hizmet yok

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sabah gazetesinde yer alan ‘Akademisyenlere iki yıl boyunca mecburi şark hizmeti geliyor’ haberini yalanladı.

7- AKP-MHP ittifakına BBP de yazıldı: Karşı duranlar için korku paçayı sardı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “2019 seçimleri AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi ittifakıyla ilk turda biter” dedi.

8- 130 bin işçi grev kararı almıştı: Metal sektörünün dev firmaları lokavt açıkladı

Otomotiv, beyaz eşya ve demir-çelik sektöründe çalışan 130 bin işçiyi temsil eden üç sendikanın toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işverenle anlaşamayarak 2 Şubat’ta grev kararı açıklamasının ardından işveren sendikası lokavt kararı aldı.

9- Uğur Mumcu’suz 25 yıl: Öldürüldüğü yerde anıldı

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, bir suikast sonucu öldürülmesinin 25’inci yılında anıldı.

10- Sekiz yıl önceki eylemden: Eski vekil Kaplan’ın üç yıllık hapis cezası kesinleşti

Eski HDP Şırnak milletvekili Hasip Kaplan’a verilen üç yıl bir ay 15 günlük hapis cezası kesinleşti.

11- Temassız ödemede üst limit artıyor

1 Mart 2018’den itibaren kartlı ödemelerde temassız işlem limiti 50 liradan 90 liraya çıkarılacak.

12- Yazar Ursula K. Le Guin hayatını kaybetti

‘Yerdeniz’ serisi, ‘Mülksüzler’, ‘Karanlığın Sol Eli’ gibi bilimkurgu klasikleri arasında yer etmiş çok sayıda eserin yazarı Ursula Le Guin 88 yaşında yaşama veda etti.