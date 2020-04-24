Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 24 Nisan 2020

1- Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 2 bin 600’e çıktı; 3 bin 122 yeni vaka var

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 109 artarak 2 bin 600’e çıktı. 3 bin 122 yeni vakayla toplam vaka sayısı ise 104 bin 912’ye yükseldi.

1- ‘Corona’ önlemleri | Yurtlarda karantinaya alınanlardan 32 bin 763’ü tahliye edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları ile özel yurtlarda karantinaya alınan 56 bin 293 kişiden 32 bin 763’ünün tahliye edildiğini açıkladı.

Reklam

Apartmandaki ‘corona’ temizliği 18 yıllık cesedi ortaya çıkardı

Profesör: Evcil hayvanınızı sokağa bırakmayın, virüs onlardan geçmez

Sayısal yetersizliğe malzeme eksikliği ve uzun mesailer eklendi: Hemşireler nasıl desteklenebilir?

Sanayide kapasite kullanımı çakıldı; 2009’dan beri en düşük seviyelerde

Reel kesimde güven de çakıldı: 11 yılın en düşük düzeyinde

Türkiye, OECD’nin bilgisayarı olan öğrenci sıralamasında 77 ülke arasında 64’üncü

Uzmanlar: İki günlük artış 10 Nisan etkisi; rakamlar plato çizdiğimizi gösteriyor

377 milyon lira zarar açıklayan TAV, ‘corona’ nedeniyle 2020 hedeflerinin geçerli olmadığını duyurdu

Fitch: Türkiye ‘corona’ için daha çok mali yardım yapabilir

Podcast | Ölüm olasılık, açlık kesin: ‘Corona’ günlerinde emekçiler

2- ‘Corona’ günlüğü | Britanya’da can kaybı 684 artışla 19 bin 506’ya çıktı

Vaka sayısı 2 milyon 719 bine ulaştı. Toplam can kaybı 191 bin 228’e çıktı. Britanya’da yaşamını yitirenlerin sayısı 684 artışla 19 bin 506’ya çıktı. İtalya’da yaşamını kaybedenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969’ya yükseldi.

Tek yumurta ikizleri üç gün arayla Covid-19’a yenik düştü

FIFA’dan federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık ‘corona’ desteği

Hollanda Ulusal Balesi’nden ‘corona’ günlerine özel proje

Trump’tan ‘corona’ya karşı zihni sinir öneriler: Siz siz olun sakın denemeyin!

Britanya ekonomik baskıya rağmen önlemleri gevşetmiyor: ‘Henüz güvenli değil’

Alman yetkili: Ekonomide yüzde 6 daralma bekliyoruz

Japon belediye başkanından cinsiyetçi sosyal mesafe yorumu: Kadınların alışverişi uzun sürüyor

Yetkili: AB ekonomisi yüzde 10 küçülmeye doğru ilerliyor; daha da kötüleşebilir

Çin’deki deneyde remdesivir ağır hastaları iyileştiremedi; üretici sonuca itiraz etti

AB trilyon avroluk acil ‘corona’ bütçesinde anlaştı

ABD’de küçük işletmeler ve hastanelere 500 milyar dolar ek kaynak

Havayolu şirketlerinin uçuşlarda servis etmek için aldığı gıdalar ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Rolling Stones’tan sekiz yıl aradan sonra ilk single: Tecrit sürecinde tamamlandı

Oğullarının adını ‘Dezenfektan’ koydular

3- ‘MİT haberi’ soruşturmasında sekiz şüpheliye dava açıldı

Libya’da hayatını kaybeden bir MİT görevlisinin Manisa’daki cenazesine ilişkin haberin yayınlanması sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı. Biri firari, altısı tutuklu sekiz şüpheli hakkında kamu davası açıldı.

4- Ankara ve İzmir belediyeleri iftar kampanyası başlattı, dayanışmaya çağırdı

Ankara ve İzmir belediyeleri iftar kampanyası başlattı. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyenler açılan sitelerden belirli tutarlar karşılığında iftar menülerini satın alabiliyor. Belediyeler de bunun dağıtımını üstleniyor.

Reklam

5- BES’e döviz cinsinden ödemelere devlet katısı yüzde 10’a indirildi

Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) yabancı para cinsinden yapılacak ödemelere devlet katkısı yüzde 10 olarak belirlendi.

6- Riskli alanlarda 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda teminat alınmayacak

Riskli alanlarda toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda, yapı ruhsatı alınması safhasında yaklaşık maliyet bedelinin yüzde 10’u kadar teminat verilmesi mecburiyeti aranmayacak.

SON HABERLER

Podcast | Ölüm olasılık, açlık kesin: ‘Corona’ günlerinde emekçiler

Sendikalı işçiler arasındaki Covid-19 oranı Türkiye ortalamasının yaklaşık üç katı. Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden Doç. Dr. Aziz Çelik, bu oranı DİSK tarafından açıklanan Covid-19 raporuna dayandırıyor. Çelik, sendikasız işçiler de düşünüldüğünde bu oranın çok daha fazla olduğunu söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...