Akşam Postası / 24 Nisan 2020

1- Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 2 bin 600’e çıktı; 3 bin 122 yeni vaka var

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 109 artarak 2 bin 600’e çıktı. 3 bin 122 yeni vakayla toplam vaka sayısı ise 104 bin 912’ye yükseldi.

1- ‘Corona’ önlemleri | Yurtlarda karantinaya alınanlardan 32 bin 763’ü tahliye edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları ile özel yurtlarda karantinaya alınan 56 bin 293 kişiden 32 bin 763’ünün tahliye edildiğini açıkladı.

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2- ‘Corona’ günlüğü | Britanya’da can kaybı 684 artışla 19 bin 506’ya çıktı

Vaka sayısı 2 milyon 719 bine ulaştı. Toplam can kaybı 191 bin 228’e çıktı. Britanya’da yaşamını yitirenlerin sayısı 684 artışla 19 bin 506’ya çıktı. İtalya’da yaşamını kaybedenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969’ya yükseldi.

3- ‘MİT haberi’ soruşturmasında sekiz şüpheliye dava açıldı

Libya’da hayatını kaybeden bir MİT görevlisinin Manisa’daki cenazesine ilişkin haberin yayınlanması sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı. Biri firari, altısı tutuklu sekiz şüpheli hakkında kamu davası açıldı.

4- Ankara ve İzmir belediyeleri iftar kampanyası başlattı, dayanışmaya çağırdı

Ankara ve İzmir belediyeleri iftar kampanyası başlattı. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyenler açılan sitelerden belirli tutarlar karşılığında iftar menülerini satın alabiliyor. Belediyeler de bunun dağıtımını üstleniyor.

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5- BES’e döviz cinsinden ödemelere devlet katısı yüzde 10’a indirildi

Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) yabancı para cinsinden yapılacak ödemelere devlet katkısı yüzde 10 olarak belirlendi.

6- Riskli alanlarda 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda teminat alınmayacak

Riskli alanlarda toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda, yapı ruhsatı alınması safhasında yaklaşık maliyet bedelinin yüzde 10’u kadar teminat verilmesi mecburiyeti aranmayacak.