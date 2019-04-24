Akşam Postası / 24 Nisan 2019

1. Kılıçdaroğlu: Siyasi baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari’nin Irak sınırında PKK saldırısında hayatını kaybeden askerlerden birinin cenazesinde uğradığı saldırıyla ilgili, “Siyasal bir baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz” yorumunu yaptı.

2. AKP oylarıyla: CHP’nin tüm önerileri İBB meclisince reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) meclisinde yapılan oturumda, AKP grubu CHP’nin komisyon önerilerinin tamamını reddetti.



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3. Fitch raporu: ‘Merkez’in faizleri gevşetecek alanı pek yok

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Merkez Bankası’nın (MB) önümüzdeki aylarda faizleri gevşetmesine ihtimal vermedi.

4. Goldman Sachs, Türk bankalarındaki yapılandırılan kredileri almak istiyor

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs Türkiye’de yapılandırılan büyük kurumsal kredileri almak için bankalar ve şirketlerle görüşmeler yürütüyor.

5. YSK, MHP’nin ‘sandık kurulu çalışanları araştırılsın’ itirazını kabul etti

YSK, MHP’nin İstanbul seçim sonucuna dair sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili olağanüstü itirazını kabul ederek araştırılmasını istedi.

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6. Rusya S-400’lerin Türkiye’ye teslimine temmuzda başlayacak

Rusya’nın kamu silah ihracat şirketi Rosoboronexport, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye temmuz ayında teslim edileceğini söyledi.

7. Sri Lanka’da saldırganların kimliği netleşiyor: Masterlı da var, tüccar çocuğu da

Sri Lanka Polisi, pazar günü başkent Kolombo’daki Paskalya kutlamaları sırasında dört otel ve üç kiliseyi kana bulayan dokuz saldırganın sekizinin kimliklerini belirlediğini açıkladı. Bombalı saldırılarda ölenlerin sayısı 359’a yükseldi.

8. Erdoğan’dan Ermeni patrik vekiline 24 Nisan’da ‘taziye’ mektubu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan’a da bir mektup göndererek “Birinci Dünya Savaşı’nın zor şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yıl da ihtiramla anıyor, torunlarına içten taziyelerimi iletiyorum” dedi.

9. Greenpeace: Dünya’nın yeni plastik atık çöplüğü Türkiye

Çevre örgütü Greenpeace’in 2016-2018’de en fazla plastik atık ithal ve ihraç eden 21 ülkenin verilerinin yer aldığı raporuna göre 2018’de Çin’in plastik ithalatına yasak getirmesinin ardından atıkların yeni adresi Türkiye oldu.

10. Trump ‘Ermeni soykırımı’ mesajında bu yıl da ‘Büyük Felaket’ dedi

ABD Başkanı Donald Trump, ‘Ermeni soykırımı’nın 104’üncü yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada ‘soykırım’ yerine Ermenice ‘Büyük Felaket’ anlamına gelen ‘Meds Yeghern‘ ifadesini kullandı.