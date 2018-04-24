Akşam Postası / 24 Nisan 2018

1- Saadet’ten bir yetkili: Gül’ün adaylığı konusunda CHP hemfikir

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylığı konusunda DHA’ya açıklama yapan Saadet Partisi’nin Kayseri’deki etkili bir ismi, “CHP ile SP, Sayın Gül’ün adaylığı konusunda hemfikir. Genel Başkan yardımcımız Atik Ağdağ, birebir görüşmeleri sürdürüyor” dedi.

2- İYİ Parti yönetimi bu kez resmi karar alıp teyit etti: Adayımız Akşener

İYİ Parti, cumhurbaşkanlığı seçiminde genel başkan Meral Akşener’in aday olacağını bu kez parti yönetimi kararıyla teyit etti.

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3- Meclis’teki tasarı: Adaylar 100 bin imzayı nasıl toplayacak?

Anayasa Komisyonu’ndan geçerek TBMM Genel Kurulu’na gelen uyum yasaları kapsamındaki seçim kanunu tasarısına göre, cumhurbaşkanlığına en az 100 bin seçmenin yazılı teklifiyle aday gösterilebilecek.

4- Kılıçdaroğlu ‘özveriye hazır’: Geniş bir ittifakı sağlamak zorundayız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim için “Biz geniş bir ittifakı, geniş bir birlikteliği sağlamak zorundayız” dedi.

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5- Akşener-Karamollaoğlu zirvesi: Gündem ‘ittifak’, görüşmeler sürecek

‘İttifak gündemi’nin odağındaki Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

6- HDP kulisi: Adaylık için taban Demirtaş’ı istiyor, parti 30 Nisan’ı bekliyor

HDP’de parti tabanının cezaevinde bulunan eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adayı olmasını istediği ileri sürüldü. Parti yönetiminin ise Demirtaş’ın adaylığı konusunda 30 Nisan’da İstanbul’da görülecek davasında çıkacak kararı beklediği öğrenildi.

7- Avrupa’dan ‘erken seçim’i erteleme çağrısı: Kriterlere uygun değil

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Türkiye’ye 24 Haziran seçimlerini erteleme çağrısında bulundu. Gerekçe olaraksa mevcut koşullarda düzenlenecek seçimlerin ‘Avrupa kriterlerine uygun olmayacağı’ gösterildi.

8- ‘Cumhuriyet davası’nda kritik duruşma: Gazeteciler savunma yaptı

Cumhuriyet gazetesi davasında kararın açıklanmasının beklendiği sekizinci duruşmada gazeteciler karar öncesi savunma yaptı.

9- Cerrahpaşa tek ses: İstanbul Üniversitesi’nden ayrılmak istemiyoruz

İstanbul Üniversitesi’nden (İÜ) yeni kurulacak İbn-i Sina Üniversitesi’ne devredilmesi planlanan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde bugün eylem vardı.

10- Ebu Hanzala’nın Tevhid Dergisi kadrosu anlatıyor (1): Demokrasiyi istemiyoruz

Tutuklu yargılanan Halis Bayancuk’un (Ebu Hanzala) başını çektiği Tevhid Dergisi çevresinin oluşturduğu Tevhid ve Sünnet Cemaati’nin önde gelen isimlerinden Enes Yelgün, grubun karşılaştığı soruşturmaları, devletin Ebu Hanzala ve kadrosuna yönelik tavrını Diken’e anlattı.

11- SONAR Müdürü Bayrakçı: OHAL nedeniyle korku var, anket sonuçları sağlıksız

SONAR Araştırma’nın Genel Müdürü Hakan Bayrakçı, insanların OHAL nedeniyle korktuğunu, bu nedenle de anket sonuçlarının sağlıksız olduğunu söyledi.

12- Buldan’dan bebeğiyle hapse giren Ayşe öğretmene: Umudunu asla kaybetme

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, altı aylık kızıyla cezaevine konan öğretmen Ayşe Çelik’e gönderdiği mektubunda “Sana ve Deran’a söz veriyorum ki, bu ülkede çocuklar hapishanelerde değil, özgür ve güvenli yarınlarda büyüyecekler” dedi.