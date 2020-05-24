Akşam Postası / 24 Mayıs 2020

1. Döviz işlemlerinde vergi ve bonolarda stopaj oranı artırıldı

Finansman bonolarında gerçek kişiler için vergi tevkifat (stopaj) oranı, yüzde 10’dan yüzde 15’e, kambiyo işlemlerinde vergi oranı binde 2’den yüzde 1’e çıkarıldı.

2. Bayram namazı sadece Ankara’da, kısıtlı sayıda katılımla kılındı

Fotoğraf: DHA

Ramazan Bayramı namazı, corona virüsü tedbirleri kapsamında yalnızca Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kısıtlı sayıda cemaatin katılımıyla kılındı. İstanbul’da ise ibadete kapatılan camiler, bayram sabahı boş kaldı.

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3. Bahçeli: Siyasi Partiler Kanunu’nun değişmesine tam destek veriyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘vekil transferi’ tartışmalarına ilişkin, Siyasi Partiler Kanunu’nun değişmesine tam destek vereceklerini kaydetti.

4. Erdoğan AKP teşkilatına seslendi: Yarından tezi yok, yeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, yarından itibaren yeni bir gönül seferberliği başlatacaklarını söyledi.

5. Kızılay maske fabrikasında yeniden üretime başladı

Fotoğraf: AA

Kızılay maske fabrikasında yeniden üretime başladı.

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6. Bingöl’de 35 gün aradan sonra ‘corona’ vakası

Bingöl İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, 35 gün aranın ardından yeni corona virüsü vakasının görüldüğünü açıkladı.

7. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom: Hatlardaki sorun bizden kaynaklı değil

Ramazan Bayramı’nın birinci gününde akrabalarını telefonla arayan vatandaşlar, hat kesintisiyle karşılaştı. Üç GSM operatörü ise kesintinin kendilerinden kaynaklanmadığını ifade etti.

8. Eski DBP eş genel başkanları tutuklandı

Eski DBP eş genel başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek’in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.