Akşam Postası / 24 Mayıs 2019

1- YSK’nın iptal gerekçesiydi: Seçim için ‘yine’ kamu görevlisi olmayanlar görevlendirildi

CHP, 31 Mart İstanbul seçiminin iptaline gerekçe gösterilen kamu görevlisi olmayanların 23 Haziran seçimleri için oluşturulan sandık kurullarında da görevlendirildiğini saptayıp itiraz etti.

2- Adalet bakanı: Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesi, ‘çözüm süreci’ ile ilgili değil

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Abdullah Öcalan’ın avukatları ile görüşmesinin çözüm süreciyle ilgisi olmadığını, sadece avukatlar ile görüşme konusundaki hukuki engelin kaldırıldığını söyledi.

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3- Torun Center’daki iş cinayetinde verilen beraatler istinafta kesinleşti

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İstanbul Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi, 2014’de Mecidiyeköy’de 10 kişinin yaşamını yitirdiği asansör kazası davasında yerel mahkemenin dokuz sanığa verdiği 60 bin 800’er liralık adli para cezası ile 16 sanığa verilen beraat kararını kesinleştirdi.

4- Kaftancıoğlu: Soruşturma dosyasında şahsıma ait olmayan ifadeler de vardı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter paylaşımları dolayısıyla hakkında açılan soruşturmaya ilişkin dosyada şahsına ait beyanlarla birlikte ‘üretilmiş, kurgulanmış ve sahte ifadeler de’ yer aldığını söyledi.

5- 23 Haziran’da kimseyi desteklemeyen DSP’nin 31 Mart adayı: Her şey güzel olacak

İstanbul’da, 23 Haziran’da yenilenecek belediye başkanlığı seçimlerinde aday göstermeyeceğini, ancak hiçbir adayı desteklemeyeceğini açıklayan Demokratik Sol Parti’nin (DSP) 31 Mart’taki adayı Muammer Aydın, ‘Her şey güzel olacak’ mesajıyla ‘millet ittifakı’ adayı Ekrem İmamoğlu’na destek verdi.

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6- Theresa May 7 Haziran’da koltuğunu bırakıyor: Hayatımın en büyük gururuydu

Fotoğraf: Reuters

Britanya Başbakanı Theresa May, 7 Haziran’da görevi bırakacağını duyurdu.

7- IMF: Türkiye’ye tavsiyemiz kapsamlı ve iletişimi net bir politika paketi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, Türkiye ekonomisini yakından izlemeye devam ettiklerini hatırlatarak makroekonomik ve finansal istikrar için Türkiye’ye ‘kapsamlı ve iletişimi net bir şekilde yapılan bir politika paketi’ tavsiye ettiklerini söyledi.

8- CNN Türk: Eleştirenler aktivist; CNN: Bize güvence verdiler

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun eleştirilerine yanıt veren CNN Türk “Bizi eleştirenler aktivist” derken, Amerika CNN’nin yetkilileri ise CNN Türk yönetiminin seçim yayınlarında dengeli olunacağına dair kendilerine güvence verdiğini söyledi.

9- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Selvi ve Kart’ın karikatürlerini paylaşan işçiye 2 yıl hapis

Balıkesir’de inşaat işçiliği yapan Deniz Avcı, Sefer Selvi’nin Evrensel’de yayınlanan bir karikatürü ile Musa Kart’ın Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan bir karikatürünü sosyal medyada paylaştığı için ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

10- SpaceX ‘uzaydan internet’ projesi için ilk internet uydularını uzaya gönderdi

ABD’li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, uzaydan internet projesi için ilk 60 internet uydusunu Falcon 9 roketiyle uzaya gönderdi.