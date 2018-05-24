Akşam Postası / 24 Mayıs 2018

1. Faizden sonra Merkez’den bir müdahale daha: Ek döviz satım ihalesi

Merkez Bankası (TCMB) döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi güncelledi. Döviz satım tutarı 6.15 milyar dolardan 8 milyar dolara ulaşabilecek. 2018 boyunca döviz satım pozisyon tutarının ulaşabileceği üst sınır 10 milyar dolar olarak belirlendi.

2. AKP’nin seçim beyannamesi: Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, AKP’nin 24 Haziran seçimlerine ilişkin yayımlanan ‘seçim beyannamesi’ni tanıttı.

Reklam

3. İnce Cerrahpaşa’dan seslendi: Üniversite arkadaşları olan biri üniversiteleri bölmez

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni ziyaretinde, köklü okulları bölen yasayı imzalayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a isim vermeden yüklendi: “Hayatında bir gün dahi üniversitede okumuş, üniversite arkadaşları olan, kantinde ders çalışmış, üniversite arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmiş birisi üniversiteleri bölmez.”

4. Bahçeli’den Erdoğan’a çağrı: Çakıcı’nın hastalığı ciddi, yetkim olsa kullanmıştım

MHP lideri Devlet Bahçeli, organize suç örgütü kurmaktan hükümlü Alaattin Çakıcı’yı ziyaretiyle ilgili Selahattin Demirtaş kadar suçlu değil canım” derken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘af’ çağrısı yaptı: “Yetki bende olsa şimdiye kullanmıştım.”

Reklam

5. Karamollaoğlu ‘Madımak’ı andı: 12 Eylül’de içeri girdiğimde bu kadar üzülmemiştim

Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Sivas belediye başkanlığı döneminde yaşanan ‘Madımak katliamı’yla ilgili “Çok üzüldüm. 12 Eylül’de içeri girdim ama bu kadar üzülmemiştim” dedi.

6. Yunanistan, Türkiye’den kaçan askerlerden birine iltica hakkı tanıdı

Yunanistan’a kaçan sekiz ‘FETÖ’ şüphelisi askerden birine iltica hakkı tanındı.

7. Arif Sağ’dan suçlama: Orhan Gencebay ‘Aleviler ele geçirdi burayı’ diyor

Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği’nin (MESAM) yönetim kurulu seçimlerine hazırlanan Arif Sağ, rakip grubun lideri Orhan Gencebay’ın “Aleviler ele geçirdi burayı” propagandasıyla nefret suçu işlediğini öne sürdü.

8. ABD mahkemesi: Trump’ın Twitter’da kullanıcıları engellemesi anayasaya aykırı

New York’taki federal mahkeme ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter üzerinden kullanıcıları engellemesinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

9. Oybirliğiyle: Hakemi itip yumruk gösteren Arda Turan’ın 16 maçlık cezası 10’a düştü

Tahkim Kurulu, Başakşehir-Sivasspor maçında yardımcı hakem Erdinç Sezertam’ı itip kırmızı kart gören, daha sonra da maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’ya yumruğunu gösteren Arda Turan’a verilen 16 maçlık cezayı 10 maça indirdi.

10. AİHM’den ROJ TV’ye ret: Şiddete teşvik edip terörü destekledi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Danimarka’da yayın lisansı iptal edilen ROJ TV’nin dava başvurusunu ‘PKK’nın propagandasını yaptığı’ ve ‘şiddete teşvik edip terör faaliyetlerini desteklediği’, bu sebeple Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 17’nci maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle reddetti.

11. ‘Berbat’ karikatürü nedeniyle kapanan Gırgır’ın çizerine bir yıl 15 gün hapis

Tepki çeken bir karikatürü nedeniyle kapatılan mizah dergisi Gırgır’ın çizeri Seyfi Şahin, ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 15 gün hapisle cezalandırıldı.

12. Seçim güvenliği: AGİT geniş bir heyet göndermeyi düşünüyor, AP’den temsilci yok

Türkiye, seçim izlemede referans örgüt Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nı (AGİT), 24 Haziran’da yapılacak seçimler için davet etti. AGİT, önceki seçimlere göre geniş bir heyetle seçimi izlemeyi planlıyor. Avrupa Parlamentosu (AP) ise herhangi bir heyet göndermeme kararı aldı.

13. Yıllar sonra: Şampiyonlar Ligi’nin 2020 finali İstanbul’da oynanacak

Şampiyonlar Ligi’nin 2020 yılı final maçına Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

14. Mediar anketi: Erdoğan’ın ikinci turdaki rakibi İnce; Meclis çoğunluğuysa ‘millet’te

Mediar Araştırma’nın son anketine göre 24 Haziran’da Tayyip Erdoğan’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 43,50. İlk turda yüzde 50+1’i bulamayan Erdoğan’ın ikinci turdaki rakibiyse yüzde Muharrem İnce. Sonuçlara göre AKP-MHP-BBP’nin oluşturduğu cumhur ittifakı parlamento çoğunluğunu da sağlayamıyor.