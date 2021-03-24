Akşam Postası / 24 Mart 2021

1.Maske-hijyen-mesafe: AKP kongresinde hepsi hikaye

AKP’nin 7’nci büyük kongresinden gelen görüntüler, Covid-19 kurallarına uyulmadığını ortaya koydu.

Fotoğraf: AA

2.Hindistan’da çift mutasyonlu virüs tespit edildi: Bağışıklığı aşabilir, daha bulaşıcı

Hindistan’da Covid-19’un yeni bir çift mutant varyantı ve 771 başka varyant daha tespit edildi. Hint hükümeti, “Bu tür [çifte] mutasyonlar bağışık sistemini aşabilir ve daha hızlı bulaşır” dedi.

Reklam

3.HDP’yi kapatma davası’nda ilk inceleme 31 Mart’ta

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP’nin kapatılması için açılan davada ilk incelemeyi 31 Mart günü yapacak.

4.Fitch: Faiz indirimi başlarsa Türkiye’nin notu düşebilir

Fitch’e göee temel tehlike yurt içindeki tasarruf sahiplerinin TL’nin sert değer kayıpları yaşayacağını düşünmesi.

5.İstanbul’da kiralar uçtu: Bazı semtlerde yüzde 100’den fazla arttı

İstanbul’da konut kiraları bazı semtlerde bir yılda yüzde 100’ün üstünde arttı. Bağcılar’da artış yüzde 122’yi bulurken, Zeytinburnu, Şile, Esenyurt, Ataşehir, Sultanbeyli, Kadıköy, Çekmeköy ve Beykoz gibi sekiz ilçede kira artışları yüzde 50’nin üstüne çıktı.

Reklam

6.Kadıköy’deki Boğaziçi eylemine katılan 23 kişiye daha dava

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör ataması sonrası yapılan eyleme katılan 23 kişiye daha dava açıldı.

7.UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde: Bin yıllık cami ibadete açılıyor

Fotoğraf: AA

Kars’taki Ani Ören Yeri’nde bulunan, 1072 ile 1092 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen Ebu’l Manuçehr’in bu yıl yeniden ibadete açılması planlanıyor.

8.Yandaşlardan Macron da dertli: Türkiye devlet güdümlü medyayla yalan yayıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’yi iktidar güdümlü medya aracılığıyla ‘yalanlar yaymak’la suçladı. Macron, ‘kamuoyunun görüşlerine tesir etme’ yoluyla Fransa’da 2022 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine yapılacak müdahalelerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

9.Moskova Ankara’dan yardım istedi: Halep’e saldırının failleri bulunup cezalandırılsın

Rusya, Suriye’nin Halep kentindeki yerleşim birimlerine yapılan havan saldırılarının sorumlularının bulunması ve cezalandırması için Türkiye’den yardım istedi.

10.Çocukların yanında ne dediğinize dikkat edin: Önyargılar kulaktan dolma oluşuyor

Başkalarının belirli bir grup insan hakkında olumsuz şeyler söylediğini duyan çocukların bundan etkilenerek o gruba karşı negatif önyargı geliştirdiği araştırmayla ortaya kondu.

11.İkinci ‘teşkilat’ vakası: ‘Taciz’den gözaltına alınırken ‘Aşkım, Van milletvekilini ara’ dedi

Antalya’da üç kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli, gözaltına alınırken polisleri tehdit etti.

12.Banksy’nin sağlıkçılara ithaf ettiği eseri, açık artırmada rekor fiyata satıldı

Britanyalı sokak sanatçısı Banksy’nin sağlık çalışanlarına bağışlamak üzere açık artırmaya çıkardığı ‘Game Changer‘ (Oyun Değiştiren) isimli eseri 16.75 milyon pounda (yaklaşık 183 milyon lira) alıcı buldu.

Fotoğraf: Reuters

13.Kraliçe Elizabeth 10’uncu kez büyük büyükanne oldu

Tek kızı Prenses Anne’den olan torunu Zara Tindall’ın dünyaya gelen bebeğiyle Kraliçe Elizabeth 10’uncu kez büyük büyükanne oldu.