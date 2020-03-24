Akşam Postası / 24 Mart 2020

1- Çin’den alınan ilaç 40 şehre dağıtıldı
Sağlık Bakanlığı, Çin’den getirilen ilacın ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldığını duyurdu.
2- ‘Corona’ önlemleri
Van’ın İran sınırındaki Kapıköy Kara Hudut Kapısı’ndan yolcu girişi ve çıkışları bu gece itibarıyla geçici olarak durduruluyor… Üniversite hastanelerinde performans ödemeleri üç ay tavandan yapılacak… Milli Savunma Bakanlığı’nda ‘Corona virüsüyle mücadele merkezi’ kuruldu… İl ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler sadece saat 09:00-21:00 arasında hizmet verebilecek…
Sultanbeyli’de, kaçak olarak üretilen 1 milyon maskeye el konuldu
Sağlık Emekçileri Sendikası: Plansızlık nedeniyle ekipman sıkıntısı çekiliyor
‘Üretim seferberliği’ başlatıldı: Günde 1 milyon maske, 100 bin dezenfektan
Kadına şiddet ‘corona’ günlerinde arttı: ‘Darp edildim, evden çıkamıyorum’
‘Corona’ günlerinde İstanbul: Hava kirliliği yüzde 30 azaldı
Otokar ‘corona’ nedeniyle üretime 14 gün ara verecek
Ankara’da, toplu taşıma kullananların sayısı yüzde 80 azaldı
Sokaktaki 80 yaşındaki vatandaşla dalga geçip videosunu çeken gence ev hapsi
3- DSÖ uyardı: Salgın hızlandı ama halen çok geç değil
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni tip corona virüsü vakalarının 300 bini aşması üzerine salgının ‘hızlandığı‘ uyarısında bulundu.
İtalya’da son 24 saatte 743 kişi daha öldü: Toplam can kaybı 6 bin 820
En çok can kaybına sahne olan İtalya’da iki günlük düşüş eğiliminin sürmesi sağlanamadı.
4- ‘Corona’ günlüğü
Hindistan’da 21 gün sokağa çıkma yasağı… Suudi Arabistan’da ilk can kaybı… Mısır’da İki hafta boyunca sokağa çıkma yasağı…
İtalyan yetkili: Vaka sayımız tespit edilenden 10 kat fazla olabilir
DSÖ: ‘Corona’nın yeni merkezi ABD olabilir
Britanyalı bakan: Tarih bizi yargılayacak ama şu an önümüze bakmalıyız
Tayland ‘corona’ nedeniyle OHAL ilan etti: Başbakanın yetkileri artırıldı
Avustralya’da ‘corona’ vakaları seyahat gemisinden inenlerle hızla arttı
Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi
Solunum cihazını kendisinden genç hastaya veren İtalyan rahip hayatını kaybetti
Tuvalet kağıdı çalan üç kişiye toplam 380 saat kamu hizmeti cezası
5- İnfaz düzenlemesi: Taslağa uyuşturucu ve cinsel istismar suçları da eklendi
Taslakta ‘kasten adam öldürme’ ve ‘terör ve örgütlü suçlar’ hariç, cezaevinde geçirilecek süre verilen cezanın yarı oranına indirildi. Uyuşturucu ve cinsel istismar suçları da indirim kapsamına alındı.
6- Bakan, Menderes’in idam animasyonu için ‘hata’ dedi: İnceleme başlattık
Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimin ilk gününde (dün) eski başbakan Adnan Menderes’in idamını konu alan animasyonun ortaokul öğrencilerine izletilmesiyle ilgili inceleme başlattı. Bakan Ziya Selçuk, “Bu gözden kaçan bir hata” dedi.
7- Benzine 22 kuruş indirim
Benzinde pompa fiyatında yansıyacak şekilde gece yarısı itibarıyla geçerli litre başına 22 kuruş indirim yapılacak.
8- Yeni Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: 267 oyla seçildi
Yargıtay başkanlığına, İsmail Rüştü Cirit’in yaş haddinden emekliye ayrılmasının ardından yapılan oylamada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca seçildi. Akarca, Yargıtay Konferans Salonu’nda oy kullanan 332 Yargıtay üyesinin 267’sinin oyunu aldı.