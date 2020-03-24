Akşam Postası / 24 Mart 2020

1- Çin’den alınan ilaç 40 şehre dağıtıldı

Sağlık Bakanlığı, Çin’den getirilen ilacın ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldığını duyurdu.

2- ‘Corona’ önlemleri

Van’ın İran sınırındaki Kapıköy Kara Hudut Kapısı’ndan yolcu girişi ve çıkışları bu gece itibarıyla geçici olarak durduruluyor… Üniversite hastanelerinde performans ödemeleri üç ay tavandan yapılacak… Milli Savunma Bakanlığı’nda ‘Corona virüsüyle mücadele merkezi’ kuruldu… İl ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler sadece saat 09:00-21:00 arasında hizmet verebilecek…

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3- DSÖ uyardı: Salgın hızlandı ama halen çok geç değil

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni tip corona virüsü vakalarının 300 bini aşması üzerine salgının ‘hızlandığı‘ uyarısında bulundu.

İtalya’da son 24 saatte 743 kişi daha öldü: Toplam can kaybı 6 bin 820

En çok can kaybına sahne olan İtalya’da iki günlük düşüş eğiliminin sürmesi sağlanamadı.

4- ‘Corona’ günlüğü

Hindistan’da 21 gün sokağa çıkma yasağı… Suudi Arabistan’da ilk can kaybı… Mısır’da İki hafta boyunca sokağa çıkma yasağı…

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5- İnfaz düzenlemesi: Taslağa uyuşturucu ve cinsel istismar suçları da eklendi

Taslakta ‘kasten adam öldürme’ ve ‘terör ve örgütlü suçlar’ hariç, cezaevinde geçirilecek süre verilen cezanın yarı oranına indirildi. Uyuşturucu ve cinsel istismar suçları da indirim kapsamına alındı.

6- Bakan, Menderes’in idam animasyonu için ‘hata’ dedi: İnceleme başlattık

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimin ilk gününde (dün) eski başbakan Adnan Menderes’in idamını konu alan animasyonun ortaokul öğrencilerine izletilmesiyle ilgili inceleme başlattı. Bakan Ziya Selçuk, “Bu gözden kaçan bir hata” dedi.

7- Benzine 22 kuruş indirim

Benzinde pompa fiyatında yansıyacak şekilde gece yarısı itibarıyla geçerli litre başına 22 kuruş indirim yapılacak.

8- Yeni Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: 267 oyla seçildi

Yargıtay başkanlığına, İsmail Rüştü Cirit’in yaş haddinden emekliye ayrılmasının ardından yapılan oylamada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca seçildi. Akarca, Yargıtay Konferans Salonu’nda oy kullanan 332 Yargıtay üyesinin 267’sinin oyunu aldı.