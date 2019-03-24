Akşam Postası / 24 Mart 2019

1. ‘Amiral battı’ diyen CHP’lilerden Demirören Medya’ya siyah çelenk

CHP’liler, Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) partiye ambargo uyguladığını belirterek eylem yaptı.



2. Aksakal’dan İmamoğlu’na tepki: DSP’nin iktidar yürüyüşünü önleyemeyecek

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun, DSP’nin Avcılar adayı Handan Toprak Benli’ye adaylıktan çekilme çağrısı yapmasına tepki gösterdi.

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3. MHP genel başkan yardımcısı: Bürokraside ‘cumhur ittifakı’ndan rahatsız olan var

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, bürokraside ve siyasette ‘cumhur ittifakı’ndan rahatsızlık duyanların bulunduğunu söyledi.



4. Erdoğan’dan döviz mesajı: Provokatif eylemlere girenler bedelini ağır öder

AKP ile MHP, bugün İstanbul’da ortak miting düzenledi. (Fotoğraf: DHA)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son günlerde dövizdeki yukarı yönlü harekete değinerek “Provokatif eylemlere girenler bedelini ağır öder” dedi.

5. Erdoğan ‘1.6 milyon kişi var’ dedi: ‘Cumhur ittifakı’ndan İstanbul’da ortak miting

AKP ile MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’, bugün İstanbul’daki Yenikapı Miting Alanı’nda ortak miting düzenledi.



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6. ‘İşten çıkaracaklarımız belli’ diyen CHP’li Mansur Yavaş, müdürleri tek tek saydı

CHP ile İYİ Parti’nin ‘millet ittifakı’nın Ankara adayı Mansur Yavaş, seçilmesi halinde kimseyi işten çıkarmayacağını söylerken, bazı müdürlerin işine son verileceğini ifade etti.

7. Üç büyük kent için seçim bahisi açıldı: En yüksek oranı 3.75’le Zeybekci veriyor

Yabancı bahis şirketleri 31 Mart yerel seçimler için Ankara, İstanbul ve İzmir için bahis açtı.

8. Halka ‘Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar’ diyen AKP’li vekil özür diledi

Gaziantep’te Gaziray Banliyo Hattı Projesi’nin test sürüşü sırasında sarf ettiği duyulan “Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar” sözüyle ilgili AKP Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer sosyal medya hesabından özür diledi.

9. Şırnak’ta kaza: Bir asker hayatını kaybetti, 20 asker yaralı

Şırnak’ta askerleri taşıyan zırhlı midibüsün devrilmesi sonucu bir asker hayatını kaybetti, 20 asker de yaralandı.

10. Bahşişi kesilen çalışan işyerine açtığı davayı kazandı

Gaziantep’te, restoranda kasiyer olarak çalışan S.Y. işveren tarafından bahşişlerin kesildiği gerekçesi ile işi bırakarak dava açtı. Mahkeme S.Y.’yi haklı bularak tazminat ödemesine hükmetti. Avukat Akıllar kararın emsal niteliğinde olduğunu söyledi.

