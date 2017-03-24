Akşam Postası / 24 Mart 2017

1- Avrasya Kamu Araştırmaları: ‘Hayır’ yüzde 55.53, ‘Evet’ yüzde 44.47

‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ adıyla ‘başkanlık sistemi’nin oylanacağı referanduma bir aydan kısa süre kala yapılan bir ankette ‘Hayır’ açık ara önde çıktı.

2- Guardian hazırladı: Türkiye’de hayatta kalma reçetesi

Britanya’nın köklü gazetelerinden Guardian, ‘tiranlık’ diye nitelediği Türkiye’de hayatta kalmanın ‘reçete’sini yazdı.

3- Erdoğan Avrupa’dan ‘hesap istedi’: Size rahat yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘referandum krizi’ yüzünden ilişkilerin gerildiği Almanya, İsviçre ve Belçika’da demokrasi olmadığını savundu.

4- Sayı beşe katlandı: 15 Temmuz’dan bu yana Yunanistan’a 236 Türk’ten iltica talebi

15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Türkiye’den Yunanistan’a 236 iltica talebinde bulunuldu.

5- İsviçre hükümeti MİT’in Türkleri rahat bırakmasını istedi

İsviçre hükümeti, referandumunda oy kullanacak Türklerin, MİT tarafından izlendiğine ilişkin iddianın ‘ciddiyetle soruşturulacağını’ duyurdu.

6- Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın sözünden ‘rahatsız’: ‘IŞİD’den ben sorumluyum’ mu diyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Avrupalıların ‘böyle giderse sokağa adım atamayacağı‘na yönelik sözlerini eleştirdi: “Ne demek bu ? ‘El Kaide’den ben sorumluyum’, onu mu demek istiyor? ‘IŞİD’den ben sorumluyum’, onu mu demek istiyor. Olmaz.”

7- Türkiye’ye silah ihracatını 11 kez reddeden Almanya, 54 kez onaylamış

Türkiye’ye silah ihracatını, silahların halka karşı kullanılmasından ‘endişe ederek’ 11 defa geri çevirdiği ortaya çıkan Almanya’nın buna karşılık yıl başından bu yana 54 talebi de onayladığı ortaya çıktı.

8- Bozdağ üste çıktı: ‘FETÖ’nün yargıdaki gücünü sağlayan adımın faili CHP

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gülen Cemaati’nin yargıda yapılanmaya ‘CHP’nin girişimiyle’ başladığını savundu.

9- Bulgar liderden Erdoğan’a imalı yanıt

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, pazar günü yapılacak seçimler öncesinde Türkiye kökenlilere baskı yapıldığını öne süren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “Bulgaristan demokrasi dersi almaz; özellikle hukukun üstünlüğüne saygı göstermeyen ülkelerden.”

10- Bulgaristan’da da tansiyon yükseldi: Türkler gelmesin diye sınır kapısında eylem

Bulgaristan’la Türkiye arasındaki sınır kapısında Bulgar milliyetçileri pazar günkü seçimlerde oy kullanmak için gelen Türkiye kökenlilerin girişini engellemek için barikat kurdu.

11- Washington Post, Türkçe sordu: AKP iktidara geldiğinden beri hayatınız nasıl değişti?

ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post, Türkiyeli okuyucularından AKP ve referandum hakkındaki görüşlerini yazmalarını istedi.

12- Kuşadası açıklarında mülteci botu battı: 12 kişi hayatını kaybetti

Kuşadası’nda mültecileri taşıyan bot battı. İlk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti.

13- Merkel ‘beklemede’: Türkiye’nin AB üyeliğini referandum sonucu belirleyecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin geleceğini 16 Nisan’da oylanacak anayasa referandumunun belirleyeceğini söyledi.

14- Alman devlet televizyonundan Erdoğan için yeni şarkı: Tonton bıyıklı Osmanlı lideri

Türkiye ile Almanya arasında referandum toplantılarının iptaliyle başlayan ‘Nazi’ krizi, Alman medyasına bir kez daha Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için şarkı yaptırdı.

15- YÖK, ‘parayla yazılan tezler’ için ‘ihraç’ işareti verdi: İntihaldir, gereği yapılır

‘Akademik danışmanlık’, ‘bitirme projesi danışmanlığı’, ‘tez danışmanlığı’ adı altında para karşılığı ‘naylon’ lisans tez yazıldığının ortaya çıkmasının ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yapılanın intihal anlamına geldiğini, meslekten ihraçla sonuçlanacağını duyurdu.

16- Kanal D’den ‘Hayır’ dediği için işten çıkardığı Değirmenci’ye 30 bin liralık tazminat davası

Referandumda ‘Hayır’ diyeceğini açıklamasının ardından Kanal D tarafından işten çıkarılan haber spikeri İrfan Değirmenci, kanalın ‘saygınlık zedelenmesinden’ ötürü kendisine 30 bin liralık tazminat davası açtığını duyurdu.

17- Trump’tan yeni hamle: ABD vizesi almak daha da zorlaşıyor

Vize yasağı kararları yargı engeliyle karşılaşan ABD yönetimi, vize başvurularında daha sıkı güvenlik kontrolü yapılması için harekete geçti.

18- Hollywood el attı: YPG saflarında IŞİD’le savaşan anarşistlerin hikayesi filme çekiliyor

Suriye’de IŞİD’i yenmek için Halk Savunma Birlikleri’ne (YPG) katılan Amerikalı anarşistlerin hikayesi filme çekiliyor.

19- ‘Küçüklere zararlı’: Moda dergisi Elle’in 8 Mart’a özel sayısı ‘muzır neşriyat’ kapsamına alındı

Moda dergisi Elle’in mart sayısı ‘küçüklere zararlı’ olduğu gerekçesiyle ‘muzır neşriyat’ kapsamına alındı.

20- İki yılda 77 milyon kutu ilaç: ‘Türkiye’de her 10 kişiden biri antidepresan kullanıyor

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de iki yılda toplam 77 milyon 202 bin kutu antidepresan tüketildi.