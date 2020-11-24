Akşam Postası / 24 Kasım 2020

1. Bülent Arınç Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç görevinden istifa etti. Yazılı açıklamayla istifa ettiğini duyuran Arınç, ömrü boyu hukukun üstünlüğünü savunduğunun altını çizdi.

2. DSÖ: ‘Corona’da tünelin sonundaki ışık parlaklaşıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Aşı denemelerinden gelen son olumlu haberlerle, bu uzun ve karanlık kanalın (tünelin) sonundaki ışık daha da parlaklaşıyor” dedi.

Reklam

3. Kılıçdaroğlu’ndan AKP’ye oy veren annelere: Çocuğunu 18 yıldır denek olarak kullandılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın eğitim politikasını eleştirerek AKP’ye oy veren annelere seslendi: “Senin çocuğunu 18 yıldır denek olarak kullandılar.”

4. Bahçeli’den ‘cumhur’ çıkışı: Pis ellerinizi çekin, ittifakımız yaşayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Pis ellerinizi cumhur ittifakından çekiniz cumhur ittifakı yaşayacaktır, reformları birbiri ardına hayata geçirecektir” dedi.

5. BBC 100 Kadın 2020: Listede Türkiye’den Gülsüm Kav var

Fotoğraf: Twitter

BBC’nin her yıl dünyadan yaptıklarıyla ilham kaynağı olan ve etkili çalışmalarıyla tanınan 100 kadını seçtiği listesinde bu yıl Türkiye’den Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun kurucularından Gülsüm Kav yer aldı.

Reklam

6. BDDK’dan ‘normalleşme’ hamlelerine devam: Aktif rasyosu kaldırılıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aktif rasyosunun hesaplanmasına son verilmesine ve ilgili uygulamanın 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı.

7. Patileri kesilen Pamuk’la ilgili soruşturma: Üç gözaltı; üçü de serbest

Samsun’un Havza ilçesinde ‘Pamuk’ isimli köpeğin patilerinin kesilmesiyle üç kişi gözaltına alındı. Biri adli kontrol şartıyla olmak üzere üçü de serbest bırakıldı.

8. ‘Dünyanın en yalnız fili’ne mutluluğa uçmadan önce veda partisi yapıldı

Fotoğraf: Reuters

Pakistan’da bir hayvanat bahçesinde insalık dışı koşullar altında yaşayan ve ‘dünyanın en yalnız fili’ olarak tanınan Kaavan’a daha mutlu bir hayata yolculuğu öncesi veda partisi düzenlendi.

9. ABD’de çölün derinliklerinde gizemli bir metal monolit keşfedildi

ABD’nin Utah eyaletinde rutin uçuşlarını yapan yetkililer kırmızı kayaların arasında metal bir monolit buldu.