Akşam Postası / 24 Kasım 2019

1. İnce: Beni yıpratmak için harcadıkları enerjiyi AKP’ye harcasalar iktidar olurlar

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve eski grup başkan vekili Muharrem İnce, kendisiyle ilgili ‘dedikoduların’ CHP genel merkezinde üretildiğini ifade ederek, “Beni yıpratmak için harcadıkları enerjiyi AKP’ye harcasalar emin olun iktidar olurlar” dedi.

2. İmamoğlu: İBB’nin 28 milyar lira borcu var; Almanya’dan 110 milyon avroluk kredi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro hattı için 110 milyon avroluk kredi sağlandığını belirterek belediye için farklı finansman kaynakları düşünebileceklerini söyledi.

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3. ‘Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu kapasite artışı’ ihalesi yeniden açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 9 Temmuz’da iptal ettiği ‘Yenikapı- Atatürk Havalimanı hafif metro hattı hemzemin istasyonları kapasite artışı’ ihalesini 3 Aralık’ta yeniden açacağını duyurdu.

4. Eskişehir’de erkekler, kadına şiddeti protesto etti

Fotoğraf: DHA

Eskişehir’de bir araya gelen erkekler, kadına yönelik şiddeti protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

5. Caretta caretta yuvaları eğlence uğruna tahrip ediliyor

Antalya’nın Kemer ilçesinde Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi’nin raporunda, nesli tehlike altındaki caretta carettaların korunması için örnek model oluşturulan Çıralı sahilinde bu yıl 4 bin 346 yavrunun denizle buluşturulduğu belirtildi.

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6. Barış Pınarı Harekatı’nda zırhlı aracın çarptığı asker hayatını kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’de Fırat’ın doğusunu kontrol altına almak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda zırhlı ‘Kirpi’ aracının çarpması sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya, tedavi için kaldırıldığı Şanlıurfa’daki hastanede hayatını kaybetti.

7.14 yaşındaki çocuk kendisini dövdüğünü öne sürdüğü adamı öldürdü

İzmir’in Konak ilçesinde, O.K. adlı 14 yaşındaki erkek çocuğu, kendisini dövdüğünü öne sürdüğü 57 yaşındaki Ahmet Saral’a minibüsteyken tabancayla ateş etti. Saral, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. O.K. ise gözaltına alındı.