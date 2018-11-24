Akşam Postası / 24 Kasım 2018

1- Erdoğan 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkanı adayını açıkladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 31 Mart 2019 yerel seçimlerindeki 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkanı adaylarını açıkladı.

2- Bahçeli: İzmir ve Ankara büyükşehir belediyelerinde de aday göstermeyeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mart 2019’daki yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra İzmir ve Ankara büyükşehir belediyeleri için de aday göstermeyeceklerini ve AKP’nin adaylarını destekleyeceklerini açıkladı.

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3- ’15 Temmuz gazisi’ madalyasını iade etti: Sokağa fırlamak aptallıktı

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan ve tankın ezmesi sonucu yaralanıp bir kolunu kaybeden yurttaş Sabri Ünal, kendisine verilen ‘gazilik madalyası’nı iade etti.

4- Almanya’dan Gülen’in ‘ortak ibadethane’ projesine 20 milyon avro destek

Almanya’nın, Gülen Cemaati’nin de içinde bulunduğu, tek tanrılı üç dinin mensuplarına ortak ibadet etme imkanı sunacak din evi projesine 20 milyon avro aktaracağı bildirildi.

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5- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: ‘Offshore’ haberini paylaşan gazeteci Polat’a dava

Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat’a ‘Erdoğan, ailesiyle ilgili bu iddialara muhatapları ne diyor?’ başlıklı köşe yazısı nedeniyle hakaret davası açıldı.

6- ‘Hedef gösterdi’: Yılmaz Özdil’den Yeni Şafak yazarına tazminat davası

Kırmızı Kedi Yayınevi ve Yılmaz Özdil, Yeni Şafak gazetesinde yazan Serdar Tuncer hakkında suç duyurusunda bulunarak tazminat davası açtı.

7- Roma’dan Bahçeli açıklaması: Gelmek istedi çağırdık, kurt sembolüyle alakası yok

AS Roma Kulübü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye gönderdikleri resmi davetle ilgili “Türk basınında yazıldığı gibi bu davetin Bahçeli’nin lideri olduğu partinin sembolünün Roma takımınınki gibi ‘kurt’ olmasıyla hiçbir bağlantısı yoktur” dedi.