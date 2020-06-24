Akşam Postası / 24 Haziran 2020

1- Son 24 saat: 1492 kişiye ‘corona’ tanısı, 24 can kaybı; 1386 kişi iyileşti
Türkiye’de son 24 saatte 1492 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 24 kişi hayatını kaybetti, 1386 kişi iyileşti.
2- Sağlık Bakanı: Sıcaklara yenik düşmeyelim; vakalar artmasın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19’la mücadelede ‘normalleşme’ sürecinde yaz mevsiminde rehavete kapılmama uyarısında bulunarak, vakalarda artışın önlenmesi gerektiğini belirtti.
3- Esenyurt’ta su baskını sonrası temizlik saatler sürdü, hasar tespiti yapılıyor
Sağanak yağış sonrası bir kişinin hayatını kaybettiği İstanbul’un Esenyurt ilçesinde hasar tespit çalışması yapılıyor.
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4- Danıştay’dan, belediyelerin yardım toplamasını engelleyen genelgeye onay
Danıştay, ‘corona’ salgını sürecinde gündem olan, belediyelerin yardım toplamasını engelleyen İçişleri Bakanlığı genelgesinin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.
5- Kılıçdaroğlu: İzmir’e kumpas kuruyorlar; ne yaparlarsa yapsınlar gidecekler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine bağlı belediye başkanlarının iktidar tarafından ‘çalışamaz duruma getirilmek istendiğini’ belirterek, “Yargı aracılığıyla belediyelerimize kumpas kuruyorlar. Amaçları rantı almak” dedi.
6- Kadir Şeker’in tutukluluğuna devam kararı
Konya’da, sevgilisi A.D.’yi döven Özgür Duran’ı, engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, Şeker’in tutukluk halinin devamına karar verip duruşmayı 16 Eylül’e erteledi.
7- Camilerde cemaatle ilk sabah namazı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, maske ve mesafe kurallarına uyularak tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğini açıklamasının ardından, camilerde ilk sabah namazı kılındı.
8- Bolu valisi bir kez daha uyardı: Vakalarda üç misli artış var, önlemlere uyalım
İki hafta önce, normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran’dan 10 Haziran’a kadarki 10 günde 23 vaka görüldüğünü açıklayan ve rehavetin tehlikeli olduğunu vurgulayan Bolu Valisi Ahmet Ümit bir kez daha uyardı. Ümit, vaka saysında üç kat artış olduğunu söyledi.
9- ‘Yeni normal’de düğünler: Damat ve gelin hariç dans yasak, maske zorunlu
İçişleri Bakanlığı, düğünlerde alınacak önlemleri sıraladı. Düğünlerin açık havada ve kısa sürede yapılması istenen genelgede, sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi istendi.
10- Görevden uzaklaştırılan HDP’li Zırığ’a altı yıl üç ay hapis cezası
Geçen yıl ekim ayında görevden alınıp yerine kayyım atanan, Şırnak’ın Cizre ilçesinin HDP’li belediye eş başkanı Mehmet Zırığ’a, Malatya’da görülen davada ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan altı yıl üç ay hapis cezası verildi.
11- ‘Corona’ kısıtlamaları sürerken e-ticaret hacmi yarı yarıya arttı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, corona virüsü salgınında kısıtlamaların sürdüğü yılın ilk beş ayında e-ticaretin yarı yarıya yükseldiğini söyledi.
12- MSCI, Türkiye’yi gelişmekte olan ülkelerden çıkarıp alt endekse alabilir
Dünyanın en büyük endeks sağlayıcısı MSCI, Türkiye hisse senedi piyasasının gelişmekte olan ülkeler endeksinden çıkarabileceği uyarısında bulundu.
S&P’den Türkiye’ye ‘sorunlu kredi’ uyarısı: İki kattan fazla artabilir
Hizmet, perakende ve inşaat sektöründe kötümserlik sürüyor
13- Altı üniversiteye rektör atandı
Cumhurbaşkanlığı kararıyla altı üniversiteye yeni rektör atandı.
14- Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde yüzde 25 değer kaybı bekleniyor: Listede Beşiktaş ve Galatasaray da var
Covid-19 salgını nedeniyle futbol dünyası ekonomik olarak zor bir dönemden geçerken Avrupa’nın üst düzey kulüplerinin ortalama yüzde 20-25 değer kaybı yaşamasının beklendiği belirtildi.
15- Genelkurmay istihbarat başkanının eski emir astsubayı ‘FETÖ’den tutuklandı
Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin’in eski emir astsubayı M.K., ‘FETÖ’ soruşturmasında tutuklandı.
16- ‘Corona’ günlüğü | ABD’de can kaybı 841 artışla 123 bin 500’e çıktı
ABD’de yaşamını yitirenlerin sayısı 841 artışla 123 bin 500’e yükseldi.
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Barlarda bağırarak sohbet bitti: Britanya’nın ‘yeni normal’inde yüksek sesli müzik çalınmayacak
17- Libya’daki olayları araştırmak için BM komisyonu kuruldu
Libya’daki olayları araştırmak için Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’ne bağlı Libya Uluslararası Araştırma Komisyonu kuruldu.