Akşam Postası / 24 Haziran 2019

1. Gezi hakiminden Kavala ve Aksakoğlu’na: Tahliye olursanız ikametgahınız?

16 şüphelinin müebbet istemiyle yargılandığı Gezi davasının ilk duruşmasında hakim tutuklu işadamı Osman Kavala ve akademisyen Yiğit Aksakoğlu’ndan ‘tahliye olmaları durumunda ikamet adreslerini vermelerini’ istedi.

2. AKP’li basın ne yazdı? Manşetler yorumsuz, galip değil mağlup öne çıktı

AKP’ye yakın gazeteler CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul belediye başkanı seçilmesini manşetlerine genelde yorumsuz taşırken, seçimi kazanandan çok AKP’li siyasilerin sözlerini öne çıkarmayı tercih etti.

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3. Dış basında 23 Haziran yankısı: Demokrasinin dönüşü kutlanıyor

Tekrarlanan İstanbul seçimini ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nun bir kez daha ve çok daha büyük bir farkla kazanması yurt dışında da yankı uyandırdı.

4. Soylu’dan seçim yorumu: İstanbul’un valiye ‘İt’ diyen bir belediye başkanı oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul seçimini kazanan CHP’li Ekrem İmamoğlu için “İstanbul’un, valiye ‘İt‘ diyen bir belediye başkanı oldu” dedi.

5. Çavuşoğlu: S-400’ü zaten aldık, teslimat tarihini konuşuyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye özgür ve bağımsızdır. Türkiye, ABD, ‘Al dediği’ zaman alacak bir ülke değil. Hangi yaptırım kararı olursa olsun biz S-400’ü aldık. Artık ne zaman teslim edileceğini konuşuyoruz” dedi.

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6. Asırlık ayakkabıcı İnci Deri’nin iflası istendi

Asırlık geçmişiyle Türkiye ayakkabı sektörünün önde gelen oyuncularından İnci Deri Ayakkabı’nın iflası istendi. Türkiye genelinde 78 mağazası bulunan İnci’nin iflasını, İstanbul Güngören’de ayakkabı imalatı yapan imalatçı bir firma istedi. İflas talepli davaya, çok sayıda alacaklı müdahillik talebinde bulundu. Davacı firma sahibi, icraya koyduğu senetlerin ödenmediğini iddia ederken, İnci Deri adına yapılan savunmalarda ise davanın reddine karar verilmesi talep edildi.

7. Akdeniz gerilimi tırmanıyor: Çipras sert çıktı, Yunan basınına göre ordu hazırlıkta

Akdeniz’deki doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle yaşanan diplomatik gerilim Yunanistan’dan gelen son açıklamalarla tırmanmaya başladı.

8. TÜİK: Seçim ayında tüm sektörlere güven arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan hizmet sektörü, perakende ticaret sektörü ve inşaat sektörü güven endekslerinin hepsi, seçim belirsizliğiyle geçen haziran ayında yükseldi.