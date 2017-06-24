Akşam Postası / 24 Haziran 2017

1- Berberoğlu’na cezanın gerekçesi: Siyasal saikle casusluk yaptığı şüpheden uzak

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nu ‘casusluk’ suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırıp tutuklayan mahkeme gerekçeli kararını açıkladı: “Siyasal saikle casusluk faaliyetinde bulunduğu şüpheden uzak bir gerçek. Kaçacağı, saklanacağı hususunda kanaat oluştu. Sanıklardan Can Dündar çok daha az bir ceza almasına rağmen tahliye olur olmaz yurt dışına kaçmıştı.”

2- ‘Adalet Yürüyüşü’ 10’uncu gününde: Kılıçdaroğlu’ndan ‘bozkurt’ selamı

Yürüyüş sırasında CHP lideri yoldan geçen araçları da selamladı. Kılıçdaroğlu, bir araçtan yapılan ‘bozkurt’ selamına aynı şekilde karşılık verdi. Kılıçdaroğlu daha önce seçim dönemlerinde de ‘bozkurt’ selamı vermişti.

3- HDP ‘desteğini sundu’: Kandıra’da ‘Adalet Yürüyüşü’ne karşılama

HDP, CHP’nin başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nü partinin eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’ın tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi’ne 20 kilometre uzaklıktaki Kandıra sapağında karşılayacak.

4- Yine yasak: Taksim’de ‘onur yürüyüşü’ne izin yok

Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde yarın yapılması planlanan ‘onur yürüyüşü’ne İstanbul valiliğinden izin çıkmadı.

5- Komite kararlı: Umarız ‘onur yürüyüşü’ yasağından vazgeçilir

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, valiliğin ‘onur yürüyüşü’nü yasaklama kararına isyan etti.

6- Yürürlüğe girdi: Eğitim kurumlarına abdesthane ve mescit zorunluluğu

‘Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği’ Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

7- Özel güvenliklere ‘uzun namlulu silah’ taşıma yetkisi: Valinin onayı yetecek

Özel güvenlik görevlilerin uzun namlulu silah taşımasına olanak sağlayan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayınlandı.

8- Üçü çocuk beş kişinin can verdiği havuzdaki facia 50 lirayla önlenebilirmiş!

Sakarya’da üçü çocuk beş kişinin elektrik kaçağı nedeniyle can verdiği havuzda 50 liralık ‘kaçak akım rölesi’ hayatları kurtarabilirdi.

9- Üçü çocuk beş kişiye mezar olan havuz mühürlendi, elektrikçi gözaltında

Sakarya’da üçü çocuk beş kişinin elektrik kaçağı nedeniyle can verdiği ‘aqua park’taki havuz mühürlendi, tesisatı yapan kişi gözaltına alındı.

10- Araştırma: En ‘rekabetçi’ ilçe Şişli, yüksek eğitimli nüfusta zirve Beşiktaş’ın

‘İstanbul Rekabet Endeksi’ araştırmasına göre, kentin en ‘rekabetçi’ ilçeleri sırasıyla Şişli, Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy ve Üsküdar.

11- Bakanın akademisyenle ‘soylu’ mücadelesi: Yazısını alçakça kurgulamış bir uşak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Kürtler üzerine bazı trajikomik deneyler’ başlıklı yazısı nedeniyle akademisyen Baskın Oran hakkında suç duyurusunda bulundu.

12- Hatay valiliği: Suriye sınırından Türkiye’ye giren beş canlı bomba yakalandı

Hatay valiliği, Suriye’den Türkiye’ye giren beş canlı bombanın il merkezine ulaşamadan yakalandığını açıkladı.

13- Washington’daki ‘kavga’ya karışanlardan birinin 19 yıl hapsi istendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında Türkiye’nin büyükelçiliği önünde çıkan kavgaya karıştığı gerekçesiyle tutuklanan Türk vatandaşı Eyüp Yıldırım hakkında 19 yıl hapis cezası istendi.

14- Hollanda, Osmanlı Ocakları’ndan ‘endişeli’: Yasadışı eylemlerde kullanılabilirler

Hollanda Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörlüğü (NCTV), ‘hükümet yanlısı paramiliter örgüt diye tanımladığı Osmanlı Ocakları’nın ülkede şube açmasını, ‘endişe verici’ buldu.

15- Tacizden gözaltına alınmıştı: Çocuğun kafasına parke taşıyla vuran saldırgan serbest

Samsun’da dokuz yaşında bir kız çocuğunun kafasına parke taşıyla vuran 33 yaşındaki Osman Ç., iki ay sonra başka bir suçlama üzerine yakalanıp gözaltına alındı. Cinsel taciz ve darpla suçlanan Osman Ç., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

15- ‘Çarşı’nın tam ortasına AVM gibi mağaza!

Beşiktaş’ın sembollerinden Kartal heykelinin de bulunduğu meydandaki sekiz bina restore edilip birleştirilerek dünyaca ünlü bir giyim markası için ‘tek bir mağaza’ haline dönüştürülecek.

16- Bingöl’de PKK saldırısı sonucunda bir asker hayatını kaybetti

Bingöl’de PKK’lıların el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu yüzbaşı Arif Kalafat hayatını kaybetti.

17- ‘Hormonlu Domates’ ödülleri, şaşırtmayan isimlere gitti

Bu yılın ‘Hormonlu Domates’ ödülleri şaşırtmayan isimlere verildi.

18- Bayram tatili trafik çilesiyle başladı

Dün iftar ve sahurdan sonra yola çıkan tatilciler, Bolu Dağı Tüneli’ne doğru yoğun trafikle karşılaştı. Adıl adım ilerleyen trafik, tünel girişinde zaman zaman durma noktasına geldi.

19- Marmaris’te otelcinin bayram vurgunu: Bizim odayı başkasına satmışlar!

Muğla’da bir otel sahibi, odaları birden fazla aileye satarak kayıplara karıştı.

20- Koruma altındaydı: Türkiye’de nadir görülen firavun faresi öldürülüp çite asıldı

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde, Türkiye’de nadir görülen ve koruma altına alınan firavun faresi (Herpestes ichneumon) öldürülüp iple bahçe çitine asıldı.

21- Hem israf hem eziyet: 33 derecelik Bursa’ya penguen ve fok getirilip soğutma odasına 6,5 milyon lira harcandı

Bursa’daki hayvanat bahçesine Almanya’yla Belçika’dan penguen ve fok getirildi.

22- TDK ‘drone’un Türkçesi için kolları sıvadı: Arıgözü, uçangöz, uçan kamera, uçarçeker, uçurgör…

Türk Dil Kurumu (TDK), insansız hava aracı ‘drone’un Türkçesini bulmak adına kolları sıvadı.