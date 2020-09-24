Akşam Postası / 24 Eylül 2020

1. Marmara Denizi’nde 4.2’lik deprem: İstanbul’dan da hissedildi

Marmara Denizi’nde meydana gelen deprem, İstanbul ve çevre kentlerden hissedildi.

2. Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan yükseltti

Merkez Bankası (MB) bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8.25’ten yüzde 10.25’e yükseltti.

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3. İçişleri: Temaslılar konusunda yanıltıcı bilgi verenler hakkında işlem yapılacak

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, ‘temaslıların doğru bilgilendirilmesi’ konulu genelge gönderdi.

4. Kılıçdaroğlu: Yapay tartışmalar özellikle körükleniyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’de yüzde 30’luk bir kitlenin koşulsuz Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı desteklediği kanısında olmadığını belirterek “Ekonomide yaşanan kırılmalar buradan kopmaları doğal olarak büyütecektir” dedi.

5. Soylu: Selefi radikalleşmenin analizi bir buçuk yıldır yapılıyor; 47 dosya var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl IŞİD’in 152 terör eyleminin engellendiğini söyledi.

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6. Büyükelçi: ABD’li ilaç şirketleri Türkiye pazarından çıkabilir

ABD’nin Ankara büyükelçisi David Satterfield, Türkiye’nin ABD’li ilaç şirketlerine yaklaşık 2.3 milyar dolar borcu ödemesi gerektiğini, aksi halde ABD’li ilaç şirketlerinin Türkiye pazarından çıkabileceğini söyledi.

7. Yerli sağlık firmalarına borç 20 milyar lirayı aştı: Ödenmezse ameliyatlar aksayabilir

ABD’li ilaç şirketlerinden sonra yerli tıbbi cihaz üreticileri de alacaklarını tahsil edemedikleri için isyan etti.

8. Britanya kasten ‘corona’ bulaştıracağı gönüllülerde aşı deneyecek

Britanya kasten corona virüsü bulaştıracağı gönüllülerde aşının etkinliğini test edeceği bir deney yapmayı planlıyor.

9. Pamukkale Üniversitesi’nin rektörü Prof. Dr. Bağ’ın görevi son buldu

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın rektörlük görevinin disiplin cezası nedeniyle kanunen sonlandığını bildirdi.

10. Bayburt’taki tünel inşaatında patlama: Sekiz işçi yaralandı

Fotoğraf: AA

Bayburt’ta, Kop Dağı Tüneli inşaatında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre yaralanan sekiz işçi hastaneye kaldırıldı.

11. Çoruh ve Öztekin’i ağırlayan İmamoğlu: Kavuğu anlatan alan oluşturacağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli simgesi kavuğun eski ve yeni emanetçileri Rasim Öztekin ve Şevket Çoruh’u Florya’daki başkanlık konutunda ağırladı.

12. ‘6 bin yeni taksi’ teklifi UKOME’den geçmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 6 bin yeni taksi teklifi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ndeki (UKOME) oylamanın ardından alt komisyona havale edildi.

13. Fatih Portakal hakim karşısına çıktı: ‘El koyma’ demedim, ‘İster mi’ diye sordum

Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medyada bankacılık sektörüne olan güveni sarsabilecek paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle hakkında üç yıla kadar hapis istemiyle açılan davada hakim karşısına çıktı.