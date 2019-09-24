Akşam Postası / 24 Eylül 2019

1- İstanbul’da 4.7 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, Silivri açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

2- Portakal’dan FOX’u ‘yalan haber’le suçlayan Erdoğan’a: Soru sormaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “FOX TV’yi yalan medya olmaktan çıkarın. Bir defa dürüst olun” sözlerine FOX ana haber sunucusu Fatih Portakal yanıt verdi: “Biz iktidarları rahatsız eden bir yayın yapıyoruz. Çünkü doğru haberleri veriyoruz.”

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3- Yargıtay eleştirilere yanıt verdi, ‘FETÖ’yle mücadelesini anlattı

Yargıtay, ‘FETÖ’yle mücadelenin sürdüğünü belirterek kendilerine iletilen ihbarların değerlendirildiğini kaydetti.

4- İYİ Partili Durmuş: IMF’yi iktidar davet etti, yeni anlaşmaya mı hazırlanılıyor?

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Eski Merkez Bankası başkanı ve İYİ Parti’nin ekonomi kurmayı Durmuş Yılmaz, ‘IMF’yi Türkiye’ye iktidarın davet ettiğini’ belirterek, görüşmede IMF Avrupa Direktörü Poul Thomsen gibi üst düzey bir ismin olmasının ‘iktidarın yeni bir anlaşma yapmaya hazırlandığına’ işaret ettiğini belirtti.

5- ABD Türkiye’ye F-35 ve Patriot teklifi sunacak

F-35 savaş uçağının önden görüntüsü (Fotoğraf: Reuters)

ABD’nin Türkiye’ye F-35 ve Patriot sistemlerini de kapsayan bir paket sunacağı belirtildi.

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6- Rusya da onayladı: Paris Anlaşması’na yanaşmayan tek G-20 ülkesi Türkiye

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Rusya, New York’taki Birleşmiş Milletler İklim Eylem Zirvesi’nde Paris Anlaşması’nı onayladığını açıkladı. Böylece G-20 üye ülkeleri arasında Paris Anlaşması’na taraf olmayan tek ülke Türkiye kaldı.

7- Diyarbakır’da korucular HDP binasına saldırdı, iki HDP’li yaralandı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde meydana gelen patlamada yakınlarını kaybeden bir grup korucu, HDP Kulp ilçe başkanlığı binasına saldırdı. Saldırıda iki HDP’li darp edilirken, beş korucu gözaltına alındı.

8- İnsan Hakları İzleme Örgütü: Trump, Bolsonaro, Sisi ve Erdoğan’a tepki gösterin

Fotoğraf: HRW

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD’nin New York kentine giden Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın, insan haklarını ihlal ettiğini belirterek, liderlerin bir araya geldiği genel kurulda tepki gösterilmesini istedi.

9- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a hak mahrumiyeti cezası

Fotoğraf: DHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a ceza verdi.

10- CHP’li vekil: Hatay’ın yarısından fazlası yabancılara satıldı

Fotoğraf: CHP

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, döviz girdisi için yabancılara arazi satışlarının son yıllarda hızla arttığına dikkat çekerek Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre ‘Ocak 2012 itibariyle Hatay ilinin yarısından fazlasının yabancılara satıldığını’ söyledi.

11- Ünlü oyuncu Demi Moore 15 yaşında tecavüze uğradığını açıkladı

ABD’li ünlü oyuncu Demi Moore, 15 yaşındayken bir adamın annesine ödediği 500 dolar karşılığında kendisine tecavüz ettiğini söyledi.

12- Akıl hastalarına giydirilen gömlekleri koleksiyonunda kullanan Gucci’yi, mankeni podyumda protesto etti

Britanyalı manken Ayesha Tan Jones, Gucci’nin ‘akıl hastalarına giydirilen gömlekleri’ kullanarak tasarladığı koleksiyonun tanıtıldığı defilede İtalyan moda evini protesto etti.

13- Johnson’ın parlamentoyu tatil kararı hukuka aykırı bulundu

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın parlamentoyu tatil kararı yüksek mahkeme tarafından hukuka aykırı bulundu.

14- İstanbul’da çakarlı araç denetimi: Belediye başkanı ve fahri konsolosa ceza

Çakarlı araç… Fotoğraf: Dailymotion

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda yetkisiz çakar kullanan araçların tespiti için denetim yaptı. İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in aracı ve Nijerya fahri konsolosunun aracına da idari para cezası kesildi.

15- İBB, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarını kültür sanat etkinlikleri için kiralayacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nca (TCDD) tarihi Sirkeci ve Haydarpaşa garlarının bazı bölümleri, kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere kiraya verilecek. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu yerlerin tümünü kiralamak için ihaleye gireceklerini söyledi.

16- MEB: Öğrencilerin yüzde 40’ı okuduğunu anlayamıyor, yarısı akıl yürütemiyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 81 ilde 112 bin öğrenciyle yaptığı‘Öğrenci Başarı İzleme Araştırması’ sonuçlarına göre dördüncü sınıfa giden öğrencilerin yüzde 40’ı okuduğunu anlayamıyor.

17- AKP’den gümrüklere değişiklik teklifi: ‘Gizli’ çalışacak ‘uzlaşma’ komisyonları

AKP’nin Meclis’e sunduğu 20 maddelik ‘Gümrük Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde gümrük idaresinin verdiği cezalara karşı ‘gizli’ çalışacak uzlaşma komisyonları kurulması önerildi.

18- RTÜK iki kadının öpüşmesini sansürledi, kurul üyesi ‘Genel ahlak dayatılıyor’ dedi

Fotoğraf: Youtube

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bir dizide iki kadının öpüşme görüntüsüne ‘genel ahlaka aykırı olduğu’ gerekçesiyle ceza verdi. RTÜK’ün CHP kontenjanından üyesi Faruk Bildirici ise karara “RTÜK’teki çoğunluğun ahlak anlayışı dayatılıyor” diye itiraz etti.