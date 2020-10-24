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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 24 Ekim 2020

1- İmamoğlu, Covid-19’a yakalandı: Tedavisi başladı, sağlık durumu iyi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Covid-19’a yakalandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, ‘corona’ nedeniyle faaliyetlerini durdurdu

Doktor: Bir hastam, 20 gün yakınlarına, ‘Nefes alamıyorum’ diye uyarı mesajı attı

CHP’li Özel’in iddiası: Bürokratik yazışmalar uzadı, 1.5 milyon doz aşı İran’a gitti

2- Erdoğan: Macron’un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘İslam’ın yapılandırılması gerektiğini’ savunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a bir kez daha sert çıktı: “Macron’un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var.”

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MSB: Türkiye’nin, NATO taahhütlerine aykırı hareket ettiğini iddia etmek tutarlı değil

3- ‘Varlık barışı’, borç yapılandırması ve istihdam yasası komisyondan geçti

Vatandaşın borç yapılandırması, ‘varlık barışı’ ve sigorta primleriyle ilgili kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Bilanço: 2020’de 1 milyon litre sahte ve kaçak içki bulundu

4- Ablasını öldüren katil: Eski sevgilisi, sürekli tahrik eden mesajlar atıyordu

Diyarbakır’da ablasını öldüren katil, kadının eski sevgilisinin kendisine tahrik eden mesajlar attığını söyledi.

SON HABERLER

İstanbul’da yaşayan Kolombiyalı entelektüel: Umurlarında değil

Akkermans’la bir araştırmacı ve küratör olarak İstanbul’da geçirdiği pandemi süreci üzerine konuştuk. İyi ki konuştuk. Fuarlar, sergiler ve sanatın bu dünya gibi ne kadar yitik bir noktada olduğunda hemfikiriz. Ve son cümleyi başlığa taşıma gereği buldum çünkü ne yazdıklarım(ız) ne yaptıklarımız aslında kimsenin umurunda değil.

Rumlar timsah gözyaşı döküyor

Çözüm isteyen Rumlar yok mu? Var tabii. Çözüm isteyen Kıbrıs Türkleriyle ilişkileri de var. Ama, zaman geçtikçe genel tablonun daha da küçülen parçalarını oluşturmaya başlıyorlar.

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