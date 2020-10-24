Akşam Postası / 24 Ekim 2020

1- İmamoğlu, Covid-19’a yakalandı: Tedavisi başladı, sağlık durumu iyi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Covid-19’a yakalandı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı, ‘corona’ nedeniyle faaliyetlerini durdurdu
Doktor: Bir hastam, 20 gün yakınlarına, ‘Nefes alamıyorum’ diye uyarı mesajı attı
CHP’li Özel’in iddiası: Bürokratik yazışmalar uzadı, 1.5 milyon doz aşı İran’a gitti
2- Erdoğan: Macron’un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘İslam’ın yapılandırılması gerektiğini’ savunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a bir kez daha sert çıktı: “Macron’un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var.”
MSB: Türkiye’nin, NATO taahhütlerine aykırı hareket ettiğini iddia etmek tutarlı değil
3- ‘Varlık barışı’, borç yapılandırması ve istihdam yasası komisyondan geçti
Vatandaşın borç yapılandırması, ‘varlık barışı’ ve sigorta primleriyle ilgili kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.
Bilanço: 2020’de 1 milyon litre sahte ve kaçak içki bulundu
4- Ablasını öldüren katil: Eski sevgilisi, sürekli tahrik eden mesajlar atıyordu
Diyarbakır’da ablasını öldüren katil, kadının eski sevgilisinin kendisine tahrik eden mesajlar attığını söyledi.