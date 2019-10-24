Akşam Postası / 24 Ekim 2019

1- Resulayn’da beş asker yaralandı

Suriye’nin Resulayn kentinde beş asker insansız hava aracı, havan ve hafif silah saldırılarıyla yaralandı.

2- Erdoğan: Devasa ülkelerin liderleri teröristlerle görüşüyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünya liderlerini ‘teröristlerle masaya oturup çözüm aramak’la eleştirerek “Devasa ülkelerin liderleri teröristlerle görüşüyor” dedi.

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3- ABD Suriye temsilcisi: SMO’nun karıştığı savaş suçu niteliğindeki olaylar gördük

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Barış Pınarı Harekatı sırasında özellikle Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) karıştığı insan hakları ihlalleri olduğunu ifade ederek “Savaş suçu olarak değerlendirdiğimiz bazı olaylar gördük” dedi.

4- AP, Türkiye’ye ‘hedefli yaptırım’ istedi; gümrük birliği askıya alınabilir

Avrupa Parlamentosu, Türkiye’nin Suriye’deki operasyonunu kınayan bir karar aldı. AB’nin Türkiye’ye ‘hedefli yaptırım’ uygulanması istendi, gümrük birliğinin askıya alınması gündeme getirildi.

5- Tanrıkulu’ndan partisine Suriye ve HDP eleştirisi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun kapalı toplantıda partisine sert eleştiriler yönelttiği bildirildi.

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6- Meclis’e 31 yeni fezleke: Biri hariç tümü HDP’liler için

Dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle Meclis’e 31 yeni fezleke daha gönderildi.

7- Yargı reformu paketi Resmi Gazete’de

Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Resmi Gazete’de yayınlandı.

8- Maaşlarını isteyen metal işçilerine polisten biber gazı: 30 gözaltı

Fotoğraf: DHA

Eskişehir’de maaş alamadığı için bir AVM önünde açlık grevine başlayıp yürüyüş yapmak isteyen işçilere karşı polis biber gazı kullandı. 30 işçi gözaltına alındı.

9- MetroPoll: Babacan ve Davutoğlu beş puan bile alsa seçim sonucunu belirler

MetroPoll Araştırma Başkanı Özer Sencar, AKP’den istifa eden Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun kurmayı planladığı partilerin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde belirleyici rolü olacağını savundu. Babacan’ın Davutoğlu’ndan bir puan fazla oy alabileceğini belirten Sencar, “Yeni partiler beş puan bile oy alsa, cumhurbaşkanlığı seçiminin belirleyicisi olurlar” dedi.

10- İmamoğlu’ndan ‘temel atmama töreni’: 100’e yakın hiç başlamamış proje var

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100’e yakın durmuş proje olduğunu belirterek, “İlk defa bu şehirde, bu ülkede ‘temel atmama töreni’ yapacağım! Temel atmama töreni! Kalemlerini tek tek anlatacağım size” dedi.

11- Erdoğan’ın SGK kayıt verilerini izinsiz inceleyen memurlara hapis cezası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın SGK kayıt verilerini izinsiz inceleyen beş memura iki yıl altı ay hapis cezası verildi.

12- Tatlıcı’nın binası icradan satılık

Şe-Tat Madencilik hacizlik oldu. Şirkete ait Şişli Bomonti’deki değerli mülk 130 milyon liraya icradan satışa çıkarıldı.

13- Avcılar’da bir binaya mühür: Betonu kuma dönmüş, demirleri vasfını yitirmiş

İstanbul’un Avcılar ilçesinde betonu kuma dönen, demirleri de vasfını yitiren sekiz daireli bina boşaltılarak mühürlendi.

14- ‘Merkez’ faizi 250 baz puan indirdi: Beklenti 100 baz puandı

Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 16.5’ten yüzde 14’e çekti. Merkez böylece art arda üçüncü toplantısında da faiz indirimine giderek faizleri toplamda yüzde 10 indirmiş oldu.

15- Yüksek gelirliye vergi artışı geliyor; ilk defa uygulanacak vergiler de gündemde

Yeni vergi yasası taslağına göre bütçeye katkı sağlaması planlanan çok sayıda alanda düzenlemeye gidilirken yüksek gelir elde edenlerin vergisi artırılıyor. Lüks konut, konaklama ve dijital hizmetlere ise yeni vergiler getiriliyor.

16- Osman Hamdi Bey’in ‘İstanbul Hanımefendisi’ 1.5 milyon avroya satıldı

Türk resim sanatının önemli ismi Osman Hamdi Bey’in (1842-1910) ‘İstanbul Hanımefendisi’ isimli tablosu 1.5 milyon avroya (yaklaşık 9.61 milyon lira) alıcı buldu.

17- Amerika Fizik Topluluğu’nun ‘İnsan Hakları Ödülü’ Prof. Dr. Ayşe Erzan’a verildi

Bilim dünyasında iki yılda bir verilen American Physical Society’nin (Amerika Fizik Topluluğu) 2020 insan hakları ödülüne Prof. Dr. Ayşe Erzan layık görüldü.