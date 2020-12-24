Akşam Postası / 24 Aralık 2020

1. Araştırma: Covid-19 hastası çocukların yüzde 72’sinde D vitamini düzeyi düşük

Dicle Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Kamil Yılmaz, 40 Covid-19 hastası çocuk üzerinde yaptıkları çalışmada yüzde 72’lik kısmında D vitamini eksikliği ya da yetersizliğinin saptandığını söyledi.

2. İmamoğlu 18 ayın ‘hesabını verdi’: 40’tan fazla usulsüzlük dosyası var

Fotoğraf: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18 aylık görev süresini 18 maddede özetlediği icraatlarıyla anlattı.

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3. Soylu’dan AİHM kararına: Hiçbir anlamı söz konusu değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Selahattin Demirtaş hakkındaki kararı için “Anlamı olmayan, boşlukta bir karar” dedi.

4. Uber’e erişim engeli kalktı: Sarı taksi faaliyetlerine devam edebilecek

İstinaf mahkemesi, telefon uygulaması aracılığıyla taksi hizmeti veren Uber’e erişim engelini kaldırarak yeni karar oluşturdu.

5. Çin aşısında ayrıntılı rapor üçüncü defa ertelendi

Fotoğraf: Reuters

Brezilyalı araştırmacılar, Çinli Sinovac tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının deneme verilerine göre yüzde 50’den fazla etkili olduğunu açıkladı, ancak şirketin talebi üzerine denemelerin tam sonuçlarını açıklamayı yine erteledi.

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6. Dink davası: Emniyet, sanıkların kaçma girişiminde bulunduğunu belirtti

Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla yargılanan kamu görevlilerinin davasında sekiz sanık esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı.

7. AB ve Britanya, Brexit sonrası ticari müzakerelerde uzlaştı

Avrupa Birliği (AB) ve Britanya, Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakerelerinde uzlaştı.

8. Merkez Bankası’dan 200 baz puanlık faiz artışı

Merkez Bankası (MB), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puanlık artışla yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltti.

9. CHP’den taciz iddialarına ilişkin açıklama: İl başkanı görevinin başında

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Konya teşkilatındaki taciz iddalarına ilişkin yaptıkları inceleme sonucunda, il başkanıyla ilgili disiplin soruşturmasına gerek olmadığına karar verildiğini söyledi.

10. HSK kararnamesi: Yeni başsavcılar belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

11. İstanbul’da İBB’ye ait toplu taşımaya salgın döneminde zam yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, salgın süresince toplu taşımaya zam yapılmayacağını açıkladı.

12. Ceyhan’daki ‘rüşvet’ soruşturması: Eski belediye başkanı dahil beş tutuklama

Adana’da rüşvet soruşturması kapsamında gözaltın alınan 17 kişiden beşi tutuklandı.

13. Covid-19 hastası, oda arkadaşını oksijen tüpüyle öldürdü

ABD’nin California eyaletindeki bir hastanede tedavi gören Covid-19 hastası, oda arkadaşını oksijen tüpüyle vurarak öldürdü.

14. Boşanma davasına ‘gelin arabası’ gibi süslediği araçla gitti: ‘Asıl evlenen evde kalır’

Zonguldak’ta maden işçisi Serkan Tepebaşı (37), boşanma davası duruşmasına ‘gelin arabası‘ gibi süslediği ve üzerine “Asıl evlenen evde kalır. Boşanıyorum çok mutluyum” yazdığı otomobiliyle gitti.